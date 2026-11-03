कम हाइट वालों के लिए हार्ले-डेविडसन की नई बाइक... सिर्फ 671mm सीट की ऊंचाई, जानें Sprint 440 के टॉप फीचर्स

हार्ले-डेविडसन ने नई Sprint 440 के बारे में डिटेल्स शेयर किए हैं. कंपनी ने इसे हीरो मोटोकॉर्प के साथ पार्टनरशिप में डिजाइन और डेवलप किया है. जानें फीचर्स और कीमत....

Harley-Davidson Sprint 440: अगर आपकी हाइट कम है और बाइक चलाते समय आपके पैर जमीन तक ठीक से नहीं पहुंचते तो हार्ले-डेविडसन की नई बाइक आपके लिए खास हो सकती है. कंपनी ने अपनी नई Sprint 440 से पर्दा उठा दिया है. इस बाइक की सबसे बड़ी खासियत इसकी कम सीट हाइट है. इसकी सीट जमीन से सिर्फ 671mm ऊपर है. कम हाइट वाले राइडर्स के लिए भी इसे संभालना और रोकना दूसरी भारी बाइक्स के मुकाबले आसान होगा.

हार्ले-डेविडसन ने सोमवार (2 नवंबर 2026) को अपनी नई Sprint 440 के बारे में डिटेल्स शेयर किए हैं. कंपनी ने इसे हीरो मोटोकॉर्प के साथ पार्टनरशिप में डिजाइन और डेवलप किया है. Sprint 440 में कंपनी ने अपने पुराने क्लासिक क्रूजर डिजाइन को बरकरार रखा है, लेकिन इसे रोजमर्रा की राइडिंग के हिसाब से ज्यादा आसान बनाने की कोशिश की है. इसमें लो सीट, पतला बॉडी प्रोफाइल, आगे की तरफ निकले फुटपेग, गोल LED हेडलैंप और स्कल्प्टेड फ्यूल टैंक मिलता है. इसका लुक काफी हद तक पुराने क्रूजर बाइक जैसा है.

Harley-Davidson Sprint 440 के खास फीचर्स

440cc का एयर और ऑयल कूल्ड सिंगल-सिलेंडर इंजन

27hp की पावर और 38 Nm का टॉर्क

6-स्पीड गियरबॉक्स और असिस्ट-एंड-स्लिपर क्लच

671mm की लोडेड सीट हाइट

187Kg का कर्ब वेट

3.5 इंच का कलर TFT डिस्प्ले

डुअल-चैनल ABS के साथ डिस्क ब्रेक

43mm अपसाइड-डाउन फ्रंट फोर्क्स

पीछे 7-स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन

19 इंच का फ्रंट और 17 इंच का रियर व्हील

Harley-Davidson Sprint 440 की इंजन और परफॉर्मेंस कैसी है?

Harley-Davidson Sprint 440 में 440cc का सिंगल-सिलेंडर, एयर और ऑयल-कूल्ड इंजन दिया गया है. यह इंजन 6,000rpm पर 27hp की पावर और 4,000rpm पर 38Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इसके अलावा इंजन को 6-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है. इसमें असिस्ट-एंड-स्लिपर क्लच भी मिलता है. इसका फायदा यह है कि गियर बदलते समय क्लच लीवर पर ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता. वहीं, तेजी से डाउनशिफ्ट करने पर रियर व्हील के फिसलने की आशंका को कम करने में स्लिपर क्लच मदद करता है.

कंपनी के मुताबिक, बाइक की फ्यूल एफिशिएंसी 34 kmpl तक जा सकती है. लेकिन असल माइलेज राइडिंग स्टाइल, सड़क और ट्रैफिक की स्थिति पर निर्भर करेगा. इसमें पांचवें और छठे गियर को ओवरड्राइव रेश्यो के साथ रखा गया है. इसका फायदा हाईवे पर लगातार एक जैसी स्पीड से बाइक चलाते समय मिलेगा क्योंकि इससे इंजन को आराम से चलाने में मदद मिलती है.

कम हाइट वालों के लिए क्यों खास है यह बाइक?

Sprint 440 की सबसे ज्यादा चर्चा इसकी 671 mm सीट हाइट को लेकर हो रही है. भारी क्रूजर बाइक्स में सीट की ऊंचाई ज्यादा होती है. ऐसे में कम हाइट वाले राइडर्स को बाइक रोकते समय या ट्रैफिक में पैर जमीन पर टिकाने में परेशानी हो सकती है. हार्ले-डेविडसन ने Sprint 440 में लो सीट हाइट के साथ नैरो प्रोफाइल और टेपर्ड सीट दी है. इससे राइडर को बाइक पर बैठने और जमीन तक पैर पहुंचाने में आसानी हो सकती है. हार्ले-डेविडयन की इस बाइक का वजन 187 किलो है.

सस्पेंशन और ब्रेकिंग सिस्टम

खराब सड़कों और लंबी दूरी की राइडिंग को ध्यान में रखते हुए Sprint 440 में अच्छा सस्पेंशन सेटअप दिया गया है. इसके फ्रंट में 43 mm के अपसाइड-डाउन फोर्क्स मिलते हैं, जो 130 mm का ट्रैवल देते हैं. वहीं, रियर में पिगीबैक ट्विन शॉक एब्जॉर्बर दिए गए हैं. इनमें 7-स्टेप प्रीलोड एडजस्टमेंट मिलता है जिससे राइडर जरूरत के हिसाब से पीछे के सस्पेंशन को एडजस्ट कर सकता है.

ब्रेकिंग के लिए बाइक के फ्रंट में 320 mm की डिस्क और रियर में 240 mm की डिस्क दी गई है. दोनों पहियों में डुअल-चैनल ABS स्टैंडर्ड मिलता है. यह अचानक ब्रेक लगाने की स्थिति में पहियों को लॉक होने से बचाने में मदद करता है.

TFT डिस्प्ले और मॉडर्न फीचर्स

क्लासिक क्रूजर लुक के बावजूद Sprint 440 में कई मॉडर्न फीचर्स दिए गए हैं. इसमें गोल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर 3.5 इंच का कलर TFT डिस्प्ले मिलता है. इस पर राइडर को स्पीड, इंजन RPM, फ्यूल लेवल और ट्रिप से जुड़ी जरूरी जानकारी दिखाई देती है. इन सबके अलावा इस बाइक में फुल LED लाइटिंग सेटअप, USB टाइप-C चार्जिंग पोर्ट, असिस्ट-एंड-स्लिपर क्लच, कास्ट एल्युमिनियम अलॉय व्हील्स और 19 इंच का फ्रंट और 17 इंच का रियर व्हील जैसे फीचर्स भी मिलते हैं. कंपनी बाइक के साथ कुछ ऑप्शनल एक्सेसरीज भी देगी. इनमें डिटैचेबल विंडस्क्रीन, सैडलबैग, पैसेंजर बैकरेस्ट और इंजन गार्ड शामिल हैं.

कितने कलर ऑप्शन में आएगी बाइक?

हार्ले-डेविडयन Sprint 440 को तीन कलर ऑप्शन में पेश किया गया है.

डार्क बिलियर्ड ग्रे

विविड ब्लैक

टील थंडर

कब लॉन्च होगी और भारत में कितनी होगी कीमत?

हार्ले-डेविडसन Sprint 440 को ग्लोबल मार्केट में 2027 मॉडल के तौर पर पेश किया जा रहा है. अलग-अलग देशों में इसकी बिक्री की तारीख अलग हो सकती है. अमेरिका में जनवरी 2027 से यह बिक्री के लिए तैयार है. भारत में इसकी लॉन्च डेट और कीमत को लेकर कंपनी ने अभी कोई ऑफिशियल अनॉउंसमेंट नहीं की है. हीरो मोटोकॉर्प के साथ पार्टनरशिप की वजह से इंडियन मार्केट में भी इसे जल्द ही उतारा जा सकता है.

कंपनी ने ब्रिटेन में इस बाइक की कीमत 4,995 पाउंड रखी है भारतीय रुपयों में करीब 6.34 लाख रुपये बनती है. अमेरिका में इस बाइक की कीमत, 5999 डॉलर रखा गया है जो भारतीय रुपयों में करीब 5.68 लाख रुपये है.

किन बाइक्स से होगा मुकाबला?

अगर Sprint 440 इंडियन मार्केट में आती है तो इसका मुकाबला मिडिलवेट क्रूजर और रोडस्टर सेगमेंट की बाइक्स से हो सकता है. इस लिस्ट में Royal Enfield Meteor 350, Honda की Rebel सीरीज और Yezdi की कुछ बाइक्स भी शामिल हैं. लेकिन इन बाइक्स के साथ इसकी सीधी टक्कर कीमत, भारत में लॉन्च होने वाले वेरिएंट और कंपनी की पोजिशनिंग पर निर्भर करेगी.

Sprint 440 उन लोगों के लिए हार्ले-डेविडयन का एक नया विकल्प बन सकती है, जो क्रूजर बाइक का लुक चाहते हैं, लेकिन बहुत भारी या ऊंची बाइक नहीं चलाना चाहते. इसकी कम सीट हाइट, 440cc इंजन और मॉडर्न फीचर्स इसे खास बनाते हैं.