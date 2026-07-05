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जमीन पर उगाएं 'ग्रीन म्यूचुअल फंड' और पाइए लाइफटाइम पेंशन,12 साल में FD से 10 गुना रिटर्न देगा यह अनोखा पेड़

Timber plantation business ideas: पारंपरिक खेती छोड़ ग्रीन गोल्ड पेड़ की खेती किसानों के लिए बंपर कमाई का जरिया बन रही है. दवाई से लेकर आलीशान फर्नीचर बनाने में काम आने वाले इस पेड़ के पत्ते से लेकर छाल तक बिकता है, जिससे आसानी से करोड़ों का फंड तैयार कर सकते हैं.

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ऋतु सिंह

Updated : Jul 05, 2026, 08:52 AM IST

जमीन पर उगाएं 'ग्रीन म्यूचुअल फंड' और पाइए लाइफटाइम पेंशन,12 साल में FD से 10 गुना रिटर्न देगा यह अनोखा पेड़

खेत में लगा दें यह 'ग्रीन गोल्ड' पेड़, कुछ ही सालों में बना देगा करोड़पति (फोटो एआई)

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Low investment high return farming: क्या आप भी खेती-किसानी में लगातार होते नुकसान और मौसम की मार से परेशान हो चुके हैं? गेहूं, धान और पारंपरिक फसलों की खेती में लागत दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है और मुनाफा लगातार घट रहा है. ऐसे में देश के किसानों के पास एक ऐसा अनोखा मौका है जो उनकी आने वाली पीढ़ियों की किस्मत बदल सकता है. भारत सरकार के क्षेत्रीय कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) की रिपोर्ट के अनुसार महोगनी पेड़ (जिसे लोग अक्सर ग्रीन म्यूचुअल फंड कहते हैं) की खेती के लिए गाइडलाइंस जारी की है. महोगनी (Mahogany) के बेशकीमती पेड़ की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका कोई भी हिस्सा कबाड़ में नहीं जाता, बल्कि पत्तों से लेकर छाल और लकड़ी तक सब कुछ सोने के भाव बिकता है. अगर आपके पास थोड़ी सी भी जमीन खाली पड़ी है, तो यह पेड़ आपके लिए एक परमानेंट पेंशन स्कीम साबित हो सकता है.

क्यों है इस पेड़ की लकड़ी की इतनी ज्यादा डिमांड

राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान रिपोर्ट (National Forestry Research)बताती है कि भारत में कमर्शियल टिंबर (व्यावसायिक लकड़ी) के उत्पादन और पर्यावरण अनुकूल है और महोगनी की लकड़ी बेहद मजबूत, चमकादार और पानी से खराब न होने वाली होती है. यही कारण है कि दुनिया भर में आलीशान जहाजों, महंगी नावों, घर के लग्जरी फर्नीचर, वाद्य यंत्रों (जैसे गिटार और पियानो) और मूर्तियों को बनाने के लिए सिर्फ इसी लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है. आम लकड़ियों की तरह इसमें दीमक या कीड़े लगने का खतरा बिल्कुल नहीं होता. इंटरनेशनल मार्केट में इसकी लकड़ी की मांग इतनी तेज है कि कंपनियों को इसके लिए मुंहमांगी कीमत देने में कोई संकोच नहीं होता.

सिर्फ लकड़ी ही नहीं, बीज और पत्तों से भी होती है तगड़ी कमाई

अधिकतर लोग सोचते हैं कि पेड़ लगाने पर सिर्फ लकड़ी बेचने से ही पैसा मिलेगा, लेकिन महोगनी के मामले में कहानी बिल्कुल अलग है. इस पेड़ के बीज और छाल का उपयोग बड़ी-बड़ी फार्मास्युटिकल कंपनियां गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयां बानाने के लिए करती हैं. इतना ही नहीं, इसके पत्तों में एक प्राकृतिक गुण होता है जिसके कारण इसके पत्तों से मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती और कीटनाशक (Pesticides) तैयार किए जाते हैं. यानी पेड़ जब तक बड़ा हो रहा है, तब तक आप इसके पत्तों और बीजों को बाजार में बेचकर हर साल एक नियमित एक्स्ट्रा इनकम आसानी से कमा सकते हैं.

कम लागत और नाममात्र की देखरेख में बंपर मुनाफा

हमारे देश के आम किसानों के लिए सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि महोगनी के पौधों को किसी विशेष तरह की मिट्टी या बहुत ज्यादा पानी की आवश्यक्ता नहीं होती. इसे आप अपने मुख्य खेत के चारों तरफ मेड़ पर भी लगा सकते हैं, जिससे आपकी मुख्य फसल को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता. शुरुआत में पौधा लगाने के बाद इसे बहुत कम सिंचाई की जरूरत होती है. लगभग 10 से 12 सालों में यह पेड़ पूरी तरह तैयार हो जाता है. एक एकड़ जमीन की मेड़ पर भी अगर आप कुछ पेड़ लगा देते हैं, तो मैच्योर होने पर यह आपको करोड़ों रुपये का रिटर्न दे सकता है, जो किसी भी सरकारी फिक्स्ड डिपॉजिट या इंश्योरेंस प्लान से कई गुना ज्यादा है.

एक सुरक्षित भविष्य का रास्ता

आज के समय में जब बच्चों की उच्च शिक्षा और शादियों का खर्च आसमान छू रहा है, मिडिल क्लास और किसान परिवारों के लिए निवेश का यह सबसे सुरक्षित और कारगर तरीका है. इसे आप अपनी जमीन पर लगाया गया एक 'ग्रीन म्यूचुअल फंड' समझ सकते हैं. जो किसान आज अपनी खाली पड़ी जमीन या मेड़ का सही इस्तेमाल करके माहोगनी के पौधे रोप देगा, उसे आने वाले 12 साल बाद अपने बच्चों के भविष्य या बुढ़ापे की कोई चिंता नहीं सताएगी. यह बिजनेस मॉडल खेती को एक घाटे के सौदे से बदलकर मुनाफे की बड़ी इंडस्ट्री बनाने की पूरी ताकत रखता है.

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