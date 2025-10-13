Add DNA as a Preferred Source
एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा Test विकेट लेने वाले गेंदबाज, मोहम्मद सिराज का लिस्ट में दबदबा

IAS सृष्टि देशमुख के पति की UPSC में आई थी कितनी रैंक? अब ₹51 करोड़ के विवाद में उछल रहा नाम

क्या विराट कोहली-रोहित शर्मा के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरा होगा आखिरी? पूर्व भारतीय कोच ने RO-KO को लेकर दिया बड़ा बयान

सामान्य नहीं, PCOD के लक्षण हो सकते हैं आम से दिखने वाले ये संकेत, तुरंत दें ध्यान  

IND vs WI 2nd Test Day 4 Highlights: राहुल-सुदर्शन रहे नाबाद, टीम इंडिया को जीत के लिए चाहिए 58 रन; चौथे दिन का खेल खत्म

Nobel Prize 2025: किन्हें मिला इकोनॉमी का नोबेल पुरस्कार? जानें एजुकेशनल बैकग्राउंड और करियर

दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों को केंद्र का बड़ा तोहफा? GPF ब्याज दरें रहेंगी कुछ ऐसी...

Dhanteras 2025: धनतेरस पर गलती से भी उधार न दें ये 4 चीजें, नाराज हो जाएंगी मां लक्ष्मी 

Jan Suraj Candidates List: मोरवा से कर्पूरी ठाकुर की पोती, अस्थावां से पूर्व मंत्री RCP सिंह की बेटी... PK की लिस्ट में सियासी वारिस!

High Cholesterol Remedies: हाई कोलेस्ट्रॉल की छुट्टी कर देंगे ये 4 तरह के हरे पत्ते, नसों से लेकर हार्ट भी रहेगा हेल्दी

डीएनए मनी

दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों को केंद्र का बड़ा तोहफा? GPF ब्याज दरें रहेंगी कुछ ऐसी...

दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात देते हुए सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) और अन्य संबंधित निधियों पर ब्याज दर को यथावत बनाए रखने का निर्णय लिया है.

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Oct 13, 2025, 06:42 PM IST

दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों को केंद्र का बड़ा तोहफा? GPF ब्याज दरें रहेंगी कुछ ऐसी...
दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात देते हुए सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) और अन्य संबंधित निधियों पर ब्याज दर को यथावत बनाए रखने का निर्णय लिया है. वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही (1 अक्टूबर से 31 दिसंबर, 2025) के लिए जीपीएफ पर ब्याज दर 7.1% पर बनी रहेगी.

क्या है जीपीएफ और कौन शामिल है इसमें ?

बता दें कि जीपीएफ केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए एक अनिवार्य बचत योजना है जो उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है. जिक्र इस योजना का हुआ है तो बता दें कि कर्मचारी अपने वेतन का एक निश्चित हिस्सा (आमतौर पर न्यूनतम 6%) हर महीने अपने जीपीएफ खाते में जमा करते हैं. सरकार भी जीपीएफ पर ब्याज देती है, जो हर तिमाही में तय होता है.

कैसे होती है ब्याज दरों की समीक्षा?

सामान्य भविष्य निधि (GPF) की ब्याज दरों की समीक्षा हर तीन महीने में, यानी तिमाही आधार पर की जाती है. ध्यान रहे कि वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा एक अधिसूचना जारी की जाती है. ब्याज दरों में संतुलन बनाए रखने के लिए ये दरें आमतौर पर सरकार की लघु बचत योजनाओं के अनुरूप रखी जाती हैं.

कौन-कौन से फंड शामिल हैं इस योजना में?

यह 7.1% ब्याज दर न केवल सामान्य भविष्य निधि (GPF) पर लागू होती है, बल्कि अन्य संबंधित फंडों पर भी लागू होती है, जैसे: अंशदायी भविष्य निधि (भारत), अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि, राज्य रेलवे भविष्य निधि, रक्षा सेवा अधिकारी भविष्य निधि, और सामान्य भविष्य निधि (रक्षा सेवाएं).

क्यों महत्वपूर्ण है जीपीएफ?

बताते चलें कि जीपीएफ सरकारी कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित और गारंटीकृत रिटर्न वाला साधन है. इसमें जमा की गई राशि पूरी तरह सुरक्षित होती है और ब्याज कर-मुक्त होता है. यह योजना कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद एकमुश्त राशि के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है.

