दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों को केंद्र का बड़ा तोहफा? GPF ब्याज दरें रहेंगी कुछ ऐसी...

दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात देते हुए सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) और अन्य संबंधित निधियों पर ब्याज दर को यथावत बनाए रखने का निर्णय लिया है. वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही (1 अक्टूबर से 31 दिसंबर, 2025) के लिए जीपीएफ पर ब्याज दर 7.1% पर बनी रहेगी.

क्या है जीपीएफ और कौन शामिल है इसमें ?

बता दें कि जीपीएफ केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए एक अनिवार्य बचत योजना है जो उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है. जिक्र इस योजना का हुआ है तो बता दें कि कर्मचारी अपने वेतन का एक निश्चित हिस्सा (आमतौर पर न्यूनतम 6%) हर महीने अपने जीपीएफ खाते में जमा करते हैं. सरकार भी जीपीएफ पर ब्याज देती है, जो हर तिमाही में तय होता है.

कैसे होती है ब्याज दरों की समीक्षा?

सामान्य भविष्य निधि (GPF) की ब्याज दरों की समीक्षा हर तीन महीने में, यानी तिमाही आधार पर की जाती है. ध्यान रहे कि वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा एक अधिसूचना जारी की जाती है. ब्याज दरों में संतुलन बनाए रखने के लिए ये दरें आमतौर पर सरकार की लघु बचत योजनाओं के अनुरूप रखी जाती हैं.

कौन-कौन से फंड शामिल हैं इस योजना में?

यह 7.1% ब्याज दर न केवल सामान्य भविष्य निधि (GPF) पर लागू होती है, बल्कि अन्य संबंधित फंडों पर भी लागू होती है, जैसे: अंशदायी भविष्य निधि (भारत), अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि, राज्य रेलवे भविष्य निधि, रक्षा सेवा अधिकारी भविष्य निधि, और सामान्य भविष्य निधि (रक्षा सेवाएं).

क्यों महत्वपूर्ण है जीपीएफ?

बताते चलें कि जीपीएफ सरकारी कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित और गारंटीकृत रिटर्न वाला साधन है. इसमें जमा की गई राशि पूरी तरह सुरक्षित होती है और ब्याज कर-मुक्त होता है. यह योजना कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद एकमुश्त राशि के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है.