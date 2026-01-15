FacebookTwitterYoutubeInstagram
बिजनेस

बिजनेस

घर के इंतज़ार में सालों बीते बायर्स के लिए खुशखबरी, जल्दी मिलेगा सपनों घर, जानें किस मॉडल पर पूरे हो रहे एस्टेट के अधूरे प्रोजेक्ट? 

पिछले दशक में झटकों से जूझे भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर में अब उम्मीद की नई सुबह दिख रही है. नोटबंदी, जीएसटी और कोविड से ठहरी हजारों परियोजनाएँ नीतिगत सुधारों, को-डेवलपर मॉडल और रिवाइवल रणनीतियों से दोबारा रफ्तार पकड़ रही हैं, जिससे फंसे होम बायर्स के सपने फिर जीवित हो रहे हैं.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Jan 15, 2026, 08:44 PM IST

Which models were used to complete unfinished real estate projects?

बीते एक दशक में भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर कई बड़े उतार चढ़ाव से गुज़रा है. पहले साल 2016–17 में नोटबंदी और जीएसटी और फिर 2020 में कोविड-19 महामारी ने इस सेक्टर पर नकारात्मक प्रभाव डाला. मांग में भारी गिरावट, निर्माण गतिविधियों पर रोक, मजदूरों का पलायन और सबसे बड़ी समस्या फंड की कमी, इन सब कारणों ने हजारों रियल एस्टेट परियोजना को अधर में लटका दिया. नतीजन, रियल एस्टेट के गढ़ नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में सैकड़ों परियोजना अधूरी या स्टॉल्ड रह गए तथा एनसीएलटी में पहुंच गए.
 
प्रोजेक्ट अधूरा होने के कारण?
 
किसी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के स्टॉल्ड या अधूरे रहने की शुरुआत आमतौर पर फंड की कमी से होती है जिसके कारण में मुख्यतः विकास प्राधिकरण का बकाया, गलत रणनीति से घटती बिक्री, बदलते मांग के अनुसार जरूरी बदलाव नहीं करना, निर्माण और अन्य मदों में बढ़ते खर्च, तथा फंडिंग रुकना शामिल होते है. समय पर प्रोजेक्ट पूरा न होने से रेरा, उपभोक्ता फोरम व अन्य न्यायालयों में घर खरीदारों की शिकायतों का अंबार लग जाता है. इसका दबाव प्रोमोटर पर पड़ता है जिससे परियोजना का निर्माण बंद हो जाता है एवं कई मौकों पर परियोजना दिवालिया की प्रक्रिया के लिए NCLT तक पहुंच जाती है. 
 
क्रेडाई पश्चिमी यूपी के अध्यक्ष दिनेश गुप्ता के अनुसार, “स्टॉल्ड या अधूरे प्रोजेक्ट्स की सबसे बड़ी वजह फंड की कमी है जिसके कई कारण हो सकते है. एक स्टेज के बाद या तो प्रोजेक्ट रिवाइवल के योग्य बचता है या फिर NCLT की ओर बढ़ जाता है. जरूरत इस बात की है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए हर संभव उपाय किए जाए जिससे आसान फंडिंग के रास्ते खुले और प्रोजेक्ट बनकर पूरा हो सकें.”
 
मांग और कीमतों में उछाल से बदली तस्वीर
 
कोविड के बाद बीते दो–तीन वर्षों में रियल एस्टेट सेक्टर में जो बूम आया, वह अप्रत्याशित था. घरों की बढ़ती मांग का असर उनकी कीमतों पर भी पड़ा जिसके कारण कई डूबी हुई परियोजनाएं दोबारा व्यवहारिक बन गई. चूंकि इन प्रोजेक्ट्स में विकास प्राधिकरण बकाया, घर खरीदारों की शिकायतें, कोर्ट से पैसा रिफ़ंड के आदेश थे फिर भी नए प्रोजेक्ट्स की तुलना में इन्हें जल्दी पूरा किया जा सकता था. इन परियोजनाओं में साइट पर आंशिक निर्माण के अलावा आखिर ऐसा क्या हुआ जो डेवलपर्स और निवेशकों की रुचि इन अधूरे या स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स की ओर बढ़ी, जानिए आगे. 
 
सरकार की को-डेवलपर पॉलिसी
 
अमिताभ कांत कमेटी की सिफारिशों में से को-डेवलपर पॉलिसी स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स के लिए सबसे कारगर साबित हुई. इस मॉडल में नया डेवलपर पुराने प्रमोटर के बकाया और देनदारियों को सक्षम प्राधिकरण की शर्तों पर चुकाकर निर्माण अधिकार हासिल करता है. इस पॉलिसी के तहत निराला इंडिया ने मोरफियस प्रतीक्षा, एनसीआर मोनार्क ने कॉसमॉस इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐपेक्स फ्लोरल ने औरा बिल्डवेल, निम्बस रियल्टी ने सनवाल्ड तथा अन्य कई प्रोजेक्ट्स में को-प्रोमोटर के तहत जुड़कर अधूरी परियोजना में पुनः निर्माण शुरू किया.
 
कंपनी टेकओवर मॉडल
 
कई मामलों में स्टॉल्ड प्रोजेक्ट को नई कंपनी द्वारा पुराने डेवलपर की कंपनी को शेयर ट्रांसफर या इक्विटी खरीद के जरिए अधिग्रहण किया गया और नया प्रोजेक्ट लाया गया. रेनॉक्स ग्रुप द्वारा रेनॉक्स थ्राइव इसी मॉडल पर लाया गया है जिसके चेयरमैन शैलेंद्र शर्मा कहते हैं कि, “कंपनी का अधिग्रहण ही लैंड बैंक के उपयोग का एकमात्र रास्ता था. हमने प्रोजेक्ट लॉन्च से पहले अथॉरिटी, बैंक, RERA और होम बायर्स के सभी बकाया निपटाए, भविष्य की जरूरतरों के हिसाब से प्रोजेक्ट में निर्माण से लेकर सुविधाओं तक में बदलाव किया.”

मैनेजमेंट चेंज से मिला नया जीवन

कई बार कमजोर प्रबंधन और क्रियान्वयन भी परियोजना को अधर में लटका देता है. ऐसे में बेहतर तकनीक, अनुभव, रणनीति और विश्वास के साथ नई मैनेजमेंट टीम भी एक अधूरी परियोजना को आगे बढ़ा सकती है. ऐसा ही कुछ हुआ है डिलीजेन्ट बिल्डर्स की अंतरिक्ष वैली परियोजना में! नई प्रबंधन के सीओओ ले. कर्नल अश्विनी नागपाल (रि) के अनुसार, “मैनेजमेंट में जुडने के बाद हमने बेहतर कार्यशैली से विकास प्राधिकरण का बकाया चुकाया, परियोजना में वर्तमान जरूरतों के अनुसार बदलाव किया, पुराने बायर्स को बेहतर रिफंड और सेटलमेंट प्लान दिया तथा नए यूनिटस सेल्स भी किया जिससे आज हम ओसी प्राप्त करने की स्टेज पर हैं.”     
 
रिवर्स इनसॉल्वेंसी: NCLT से OC तक
 
आमतौर पर NCLT में पहुंचने के बाद किसी प्रोजेक्ट का पूरा होना बेहद मुश्किल माना जाता है. लेकिन आरजी ग्रुप ने अपने RG Luxury Homes के लिए NCLT से न केवल रिवर्स इनसॉल्वेंसी का आदेश हासिल किया बल्कि आज प्रोजेक्ट का ओसी प्राप्त कर पजेशन भी दे रहे है. RG ग्रुप के निदेशक हिमांशु गर्ग बताते हैं, “हमारी परियोजना पूर्ण करने की योजना को घर खरीदारों और आईआरपी का सहयोग मिला, हमने कठिन शर्तों पर भी वित्तीय संस्थान से फंड प्राप्त किया और आदेश मिलने के 3 साल में एनसीएलटी से प्रभावित फेज 1 के सभी 9 टावरों के 1918 यूनिटस में पजेशन देने को तैयार है.”
 
रेरा द्वारा धारा-8 व 15 के तहत परियोजना का निर्माण 
 
रेरा अधिनियम की धारा-8 व 15 के तहत लगभग 20 अधूरी परियोजनाओं को उनके मुख्य प्रोमोटर्स, आवंटियों की सहमति से अन्य प्रोमोटर तथा आवंटियों के समूह को भी अधिकृत किया गया जिससे जेपी कैलिप्सो कोर्ट, जेपी नाइट कोर्ट, वसुंधरा ग्रांड पूरी हो गई तथा ऐपेक्स स्प्लेन्डर, ऐपेक्स एलीगेन्ट विले, मांगल्य नोविना ग्रीन्स, आईथम 62, यूटोपिया एस्टेट, आदि निर्माणाधीन है.
 
विजन बिजनेस पार्क के फाउंडर अतुल विक्रम सिंह का कहना है, कई ऐसे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें एक या दो टॉवर लंबे समय से अनुपयोगी पड़े हैं. इन टॉवर्स का रेनोवेशन और रीफर्बिशमेंट नए डेवलपर की तर्ज पर किया जा रहा है. यह प्रोजेक्ट रिवाइवल का एक प्रभावी तरीका है, जिससे एक अधूरा प्रोजेक्ट पूरा होने की ओर बढ़ता है और बेहतर गुणवत्ता मिलने से बायर्स को भी सीधा लाभ मिलता है.

आज को-डेवलपर पॉलिसी, टेकओवर, मैनेजमेंट चेंज, रिवर्स इनसॉल्वेंसी, रेरा और वैकल्पिक फंडिंग जैसे मॉडल्स ने हजारों फंसे हुए होम बायर्स के लिए उम्मीद की नई किरण जगा दी है. अगर नीतिगत समर्थन और फंडिंग का प्रवाह इसी तरह बना रहा, तो आने वाले वर्षों में देश के अधिकांश स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स दोबारा रफ्तार पकड़ सकते हैं—और अधूरे सपनों को आखिरकार अपना घर मिल सकता है.

