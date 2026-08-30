सोना 1.58 लाख के नीचे फिसला, क्या अब खरीदारी का मौका? एक्सपर्ट से जानें सितंबर में और टूटेगा भाव या फिर आएगी तेजी

Gold price outlook September 2026: सोने की कीमत में शुक्रवार को तेज गिरावट देखने को मिली. 24 कैरेट फिजिकल गोल्ड करीब 1.58 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जबकि एमसीएक्स पर गोल्ड फ्यूचर्स 1.56 लाख रुपये के आसपास रहा. अमेरिकी फेड का सख्त रुख अब सोने की अगली चाल तय करेगा.

सोना 1.58 लाख के नीचे आया

एमसीएक्स पर 1.56 लाख

फेड के बयान से बढ़ा दबाव

सितंबर का फैसला अहम रहेगा

तीन हिस्सों में खरीदें निवेश

Gold festive season buying strategy: सोना महंगा होने के बाद जिस खरीदार ने कुछ दिन पहले खरीदारी टाल दी थी, उसके लिए शुक्रवार की गिरावट एक नई उम्मीद लेकर आई है. लेकिन क्या यह सचमुच सस्ता सोना खरीदने का मौका है या सितंबर में कीमत और नीचे जा सकती है.

29 अगस्त को 24 कैरेट फिजिकल गोल्ड का भाव करीब 1,58,390 रुपये प्रति 10 ग्राम तक आ गया. दिल्ली में 22 कैरेट सोना 1,45,200 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया. वहीं एमसीएक्स पर गोल्ड फ्यूचर्स का भाव करीब 1,56,400 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा. यानी 1.56 लाख रुपये वाला आंकड़ा एमसीएक्स का है, इसे सर्राफा बाजार के 24 कैरेट भाव से अलग समझना जरूरी है. अब सवाल यह है कि शुक्रवार की गिरावट के बाद आम खरीदार क्या करे. पूरा पैसा अभी सोने में लगा दे, सितंबर तक इंतजार करे या फिर खरीदारी को कई हिस्सों में बांट दे. चलिए कमोडिटी और शेयर मार्केट एक्सपर्ट देवकृष्ण पांडेय से समझते हैं.

शुक्रवार को सोने में इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई?

सोने की कीमतों पर सबसे बड़ा दबाव अमेरिकी फेडरल रिजर्व के चेयरमैन केविन वार्श के बयान से आया. जैक्सन होल बैठक में वार्श ने महंगाई को लेकर चिंता जताई और संकेत दिया कि अगर महंगाई 2 फीसदी के लक्ष्य की तरफ भरोसेमंद तरीके से नहीं लौटती है तो फेड को आगे भी कदम उठाने पड़ सकते हैं.

इसके बाद बाजार ने सितंबर में अमेरिकी ब्याज दर बढ़ने की संभावना को ज्यादा गंभीरता से लेना शुरू कर दिया. रॉयटर्स के मुताबिक, सीएमई फेडवॉच के अनुसार सितंबर में दर बढ़ने की संभावना 36 फीसदी से बढ़कर 58 फीसदी हो गई. शुक्रवार को अंतरराष्ट्रीय स्पॉट गोल्ड करीब 3 फीसदी गिरकर 4,567.23 डॉलर प्रति औंस तक आ गया. अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर्स भी 2.9 फीसदी नीचे बंद हुआ.

सोने पर इसका असर इसलिए पड़ा क्योंकि ब्याज दरें ऊंची रहने पर ऐसे निवेश विकल्प ज्यादा आकर्षक हो जाते हैं जिनसे ब्याज मिलता है. सोना खुद कोई ब्याज नहीं देता. ऐसे में ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना बढ़ने पर निवेशकों की सोने में दिलचस्पी घट सकती है.

डॉलर की मजबूती ने भी सोने की कीमत पर दबाव बढ़ाया. अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत डॉलर में तय होती है. इसलिए डॉलर मजबूत होने पर दूसरी करेंसी वाले खरीदारों के लिए सोना महंगा पड़ता है.

1.56 लाख और 1.58 लाख के भाव में क्या फर्क है?

सोने की खबरों में एक गलती अक्सर पाठकों को भ्रमित कर देती है. एमसीएक्स का भाव और फिजिकल सर्राफा बाजार का भाव एक जैसा नहीं होता. 29 अगस्त को एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव करीब 1,56,400 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा. यह गोल्ड फ्यूचर्स का भाव है. दूसरी तरफ दिल्ली में 24 कैरेट फिजिकल गोल्ड करीब 1,58,390 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा. 22 कैरेट का भाव करीब 1,45,200 रुपये प्रति 10 ग्राम था.

इसीलिए अगर कोई व्यक्ति ज्वैलरी खरीदने बाजार जाता है तो उसे एमसीएक्स पर दिख रहा 1.56 लाख रुपये का आंकड़ा सीधे दुकान का खरीद भाव नहीं मानना चाहिए. फिजिकल गोल्ड की कीमत के अलावा जीएसटी और ज्वैलरी की मेकिंग चार्ज भी अंतिम बिल को प्रभावित करते हैं.

सितंबर में सोना और गिरेगा या फिर पलटेगा?

देव कहते हैं अब सोने की अगली दिशा का सबसे बड़ा ट्रिगर अमेरिकी फेड का सितंबर का फैसला रहेगा. बाजार यह देखेगा कि ब्याज दरों को लेकर फेड वास्तव में क्या फैसला करता है और आगे के महीनों के लिए उसका रुख कितना सख्त या नरम रहता है.

अगर फेड ब्याज दर बढ़ाता है या आगे भी ऊंची दरों के संकेत देता है तो सोने पर दबाव आगे बढ़ सकता है. इसके उलट अगर अमेरिकी आर्थिक आंकड़े कमजोर आते हैं और दरों में नरमी की उम्मीद बढ़ती है तो सोना फिर से मजबूती पकड़ सकता है.

रॉयटर्स के मुताबिक शुक्रवार की गिरावट के बाद अंतरराष्ट्रीय सोना इस सप्ताह करीब 2.9 फीसदी नीचे आ चुका था. इससे पहले 25 अगस्त को सोना 4,696.18 डॉलर प्रति औंस तक पहुंचा था, जो तीन महीने से ज्यादा का उच्च स्तर था. इसका मतलब यह है कि हाल की गिरावट के बावजूद सोने की बड़ी कहानी खत्म नहीं हुई है. बाजार फिलहाल ऊंचे स्तर से मुनाफावसूली और अमेरिकी मौद्रिक नीति के संकेतों के बीच झूल रहा है.

त्योहारी सीजन में खरीदारों के लिए क्या मायने रखता है?

भारतीय खरीदारों के लिए सोने की कीमत सिर्फ अंतरराष्ट्रीय बाजार से तय नहीं होती. रुपये की चाल, आयात लागत और घरेलू मांग भी कीमत को प्रभावित करती है. आने वाले त्योहारी और शादी के सीजन में ज्वैलरी की मांग बढ़ सकती है. अगर उस समय अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना कमजोर भी रहता है, लेकिन घरेलू मांग मजबूत हो जाती है तो भारतीय बाजार में गिरावट सीमित हो सकती है.

दूसरी तरफ अगर अंतरराष्ट्रीय सोना और डॉलर दोनों कमजोर होते हैं और रुपये में भी मजबूती आती है तो भारतीय खरीदार को कुछ राहत मिल सकती है. यही वजह है कि सितंबर में केवल फेड के फैसले पर नजर रखना काफी नहीं होगा. डॉलर, रुपया, वैश्विक महंगाई और घरेलू सोने की मांग भी महत्वपूर्ण संकेत देंगे.

1 लाख रुपये का सोना खरीदना है तो क्या करें?

देव के मुताबिक अगर आपका लक्ष्य निवेश के लिए 1 लाख रुपये का सोना खरीदना है तो शुक्रवार की गिरावट देखकर पूरा पैसा एक साथ लगाने की जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है. एक व्यावहारिक तरीका यह हो सकता है कि 1 लाख रुपये को तीन हिस्सों में बांटा जाए. करीब 33 हजार रुपये की पहली खरीद अभी की जा सकती है. दूसरा हिस्सा सितंबर में फेड के फैसले से पहले या किसी और बड़ी गिरावट पर लगाया जा सकता है. तीसरा हिस्सा बाजार की अगली दिशा साफ होने तक बचाकर रखा जा सकता है.

इस रणनीति का फायदा यह है कि अगर कीमत और नीचे आती है तो आपके पास कम भाव पर खरीदने के लिए पैसा बचा रहेगा. वहीं अगर बाजार अचानक पलटकर ऊपर चला जाता है तो आपकी कुछ रकम पहले ही सोने में लग चुकी होगी. लेकिन यहां निवेश और ज्वैलरी खरीदने के मकसद को अलग रखना होगा. अगर अगले एक-दो महीने में शादी या त्योहार के लिए सोना लेना ही है तो सिर्फ सबसे निचले भाव का इंतजार करना जोखिम भरा हो सकता है. अगर खरीदारी निवेश के लिए है और तत्काल जरूरत नहीं है तो चरणबद्ध खरीदारी ज्यादा संतुलित रास्ता हो सकती है.

आम खरीदार के लिए सबसे अहम बात क्या है?

शुक्रवार की गिरावट को देखकर यह मान लेना सही नहीं होगा कि सोना अब लगातार गिरता ही जाएगा. उसी तरह 1.56 लाख रुपये के एमसीएक्स स्तर को देखकर यह भी नहीं कहा जा सकता कि फिजिकल 24 कैरेट गोल्ड अब 1.56 लाख रुपये में मिल रहा है. 29 अगस्त के उपलब्ध बाजार आंकड़ों में 24 कैरेट फिजिकल गोल्ड करीब 1.58 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम था, जबकि एमसीएक्स गोल्ड करीब 1.56 लाख रुपये के स्तर पर था. दोनों बाजारों और कीमतों का फर्क खरीदार के लिए समझना बेहद जरूरी है.

इस समय सबसे संतुलित रणनीति यह हो सकती है कि जरूरत की खरीदारी को पूरी तरह न टालें, लेकिन पूरा पैसा भी एक साथ न लगाएं. खासकर निवेश के मामले में तीन हिस्सों में खरीदारी करने से कीमत में आगे आने वाले उतार-चढ़ाव का जोखिम कुछ कम किया जा सकता है. आखिरकार सितंबर सोने के लिए अहम महीना रहने वाला है. अमेरिकी फेड का ब्याज दर फैसला, डॉलर की चाल और भारत में त्योहारी मांग मिलकर तय करेंगे कि मौजूदा गिरावट सिर्फ एक करेक्शन है या सोने की कीमत में कुछ और नरमी देखने को मिलेगी.

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