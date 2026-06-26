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सोने-चांदी में दांव लगाने से पहले जरूर जानें वो 5 बड़े फैक्टर्स, जो बदल देंगे आपकी इंवेस्टमेंट की रणनीति

India gold-silver price today 26 June: अगर सोना या चांदी खरीदने या में निवेश का मन बना रहे हैं, तो जल्दबाजी महंगी पड़ सकती है. बाजार ऐसा संकेत दे रहा कि आने वाले दिनों में कीमतों की दिशा बदल सकते हैं. आज सोने-चांदी के रेट के साथ ये भी समझना होगा कि निवेश के लिए क्या स्ट्रैटजी अपनानी होगी.

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ऋतु सिंह

Updated : Jun 26, 2026, 07:50 AM IST

सोने-चांदी में दांव लगाने से पहले जरूर जानें वो 5 बड़े फैक्टर्स, जो बदल देंगे आपकी इंवेस्टमेंट की रणनीति

सोने-चांदी में निवेश से पहले इन 4 चीजें पर रखें नजर (फोटो एआई)

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  • बाजार की गिरावट में खरीदें.
  • एकमुश्त निवेश से बचें (SIP).
  • ज्वेलरी के बजाय बॉन्ड्स चुनें.
  • औद्योगिक मांग का ट्रैक रखें.
  • लंबी अवधि का विजन रखें.

सोने की चमक और चांदी की तेजी और अचानक गिरावट पर इन दिनों हर किसी की नजर है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब आप ज्वेलरी स्टोर या बुलियन मार्केट में कदम रखते हैं, तो आपकी खरीदारी सिर्फ एक धातु के लेन-देन तक सीमित नहीं होती? कमोडिटी मार्केट एनालिस्ट अनिल केडिया बताते हैं कि सोने-चांदी के भाव में उतार-चढ़ाव वैश्विक राजनीति, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठकों और मुद्रा की चाल का एक जटिल परिणाम है. 26 जून 2026 को बाजार के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, वे इशारा कर रहे हैं कि अब अंधाधुंध निवेश का समय नहीं, बल्कि रणनीतिक समझ का दौर है.

अगर आप सोने या चांदी में पूंजी लगाने की योजना बना रहे हैं, तो रुकिए. आज के बाजार का गणित केवल 'डिमांड और सप्लाई' का नहीं, बल्कि 'भू-राजनीतिक अनिश्चितता' और 'वित्तीय बदलावों' का है.अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, डॉलर की चाल, ब्याज दरों की उम्मीदें और औद्योगिक मांग, इन चार बड़े फैक्टर से तय हो सकता है आने वाले दिनों में सोना-चांदी का अगला रुख.  तो चलिए ? कमोडिटी मार्केट एनालिस्ट अनिल केडिया से समझते हैं कि सोने-चांदी में निवेश से पहले किन फैक्टर्स पर नजर रखना जरूरी है.

आज क्या रहेगा आपके राज्य में सोने-चांदी का रेट

शहर 24 कैरेट सोना (प्रति ग्राम) 22 कैरेट सोना (प्रति ग्राम) 999 चांदी (प्रति 10 ग्राम)
दिल्ली ₹14,147 ₹12,969 ₹2,349
मुंबई ₹14,132 ₹12,954 ₹2,349
कोलकाता ₹15,432 ₹12,954 ₹2,349
चेन्नई ₹14,334 ₹13,139 ₹2,299

नोट: ऊपर दिए गए भाव प्रति ग्राम (सोना) और प्रति 10 ग्राम (999 चांदी) के आधार पर हैं। स्थानीय टैक्स, मेकिंग चार्ज और ज्वेलर्स के प्रीमियम के कारण खुदरा कीमतों में अंतर हो सकता है.

आज यह खबर क्यों महत्वपूर्ण है?

आज 26 जून 2026 को सोना और चांदी दोनों ही अपने ऐतिहासिक स्तरों के आसपास झूल रहे हैं. आम निवेशकों के मन में सबसे बड़ा द्वंद्व यह है कि क्या यह तेजी और बढ़ेगी या सुधार की प्रक्रिया शुरू होगी? वैश्विक स्तर पर केंद्रीय बैंकों की नीतियां और रुपये में आ रही गिरावट ने स्थिति को और पेचीदा बना दिया है. यह लेख आपको उन 5 गुप्त फैक्टर्स के बारे में बताएगा जो आज आपके निवेश के फैसले को सीधा प्रभावित करेंगे, ताकि आप अपनी जीवनभर की कमाई को सुरक्षित रख सकें.

सोने-चांदी में निवेश से पहले इन 4 चीजें पर रखें नजर

वो 5 बड़े कारण जो बना रहे हैं आज के बाजार को जोखिम भरा

1. डॉलर इंडेक्स और रुपये का गणित: 
भारतीय बाजार में सोने की कीमत का सीधा संबंध डॉलर के मुकाबले रुपये की मजबूती से है. यदि रुपया गिरता है, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत स्थिर रहने पर भी भारत में वह महंगा हो जाता है. 26 जून की स्थिति में मुद्रा बाजार की अस्थिरता सबसे बड़ा जोखिम है.

अमेरिकी फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति: 
सोना ब्याज दर नहीं देता, इसलिए जब अमेरिकी ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो निवेशक सोने से पैसा निकालकर बॉन्ड्स की ओर जाते हैं. यदि फेडरल रिजर्व के आगामी संकेतों में सख्ती दिखती है, तो सोने की कीमतों में अचानक गिरावट (Correction) आ सकती है.

औद्योगिक मांग बनाम निवेश मांग (चांदी का पेंच): 
चांदी केवल एक कीमती धातु नहीं है; यह एक औद्योगिक धातु भी है. सोलर पैनल्स, ईवी बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक्स में इसकी भारी खपत होती है. यदि वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सुस्ती आती है, तो चांदी की कीमतों में सोना की तुलना में अधिक गिरावट आने की संभावना रहती है.

4. भू-राजनीतिक तनाव और 'सेफ हेवन' की भूमिका: 
दुनिया के किसी भी कोने में युद्ध या तनाव सोना खरीदने वालों की भीड़ बढ़ा देता है. इसे 'सेफ हेवन' कहते हैं. लेकिन समस्या तब आती है जब यह तनाव अचानक कम हो जाता है—ऐसे में सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट देखी जाती है.

5. मेकिंग चार्ज और स्थानीय टैक्स (GST) का गणित: 
आम निवेशक अक्सर बेस प्राइस देख लेते हैं, लेकिन ज्वेलरी खरीदने पर 3% GST और 10% से 25% तक का मेकिंग चार्ज आपकी निवेश वैल्यू को कम कर देता है. अगर आप 'निवेश' के लिए सोना खरीद रहे हैं, तो ज्वेलरी के बजाय डिजिटल गोल्ड या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) पर विचार करना बेहतर होता है.

आम आदमी पर असर

मध्यम वर्ग के लिए सोना सिर्फ निवेश नहीं, बल्कि सुरक्षा कवच है. लेकिन वर्तमान उच्च दरों पर एकमुश्त खरीदारी आपकी लिक्विडिटी (नकद उपलब्धता) को फँसा सकती है. यदि आपने अपनी बचत का बड़ा हिस्सा अभी ऊंचे भाव पर निवेश कर दिया और बाजार में 10% का करेक्शन आया, तो आपको मनोवैज्ञानिक और वित्तीय नुकसान दोनों झेलने पड़ सकते हैं.

आगे क्या हो सकता है?

विशेषज्ञों के अनुसार, आने वाले महीनों में बाजार 'कंसोलिडेशन' मोड में रह सकता है. यदि वैश्विक मंदी की आहट तेज होती है, तो सोने को सपोर्ट मिलेगा. लेकिन अगर वैश्विक शांति बहाल होती है और ब्याज दरें स्थिर रहती हैं, तो बुलियन बाजार में मुनाफावसूली (Profit Booking) देखने को मिल सकती है.

FAQ

1. क्या मुझे अभी सोना बेचना चाहिए? 
यदि आपने लंबे समय (5-10 साल) पहले निवेश किया है, तो यह आपकी वित्तीय जरूरतों पर निर्भर करता है. थोड़ा-थोड़ा करके लाभ बुक करना हमेशा समझदारी है.

2. डिजिटल गोल्ड या फिजिकल गोल्ड, क्या बेहतर है? 
निवेश के लिए डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ईटीएफ (ETF) या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सबसे अच्छे हैं क्योंकि इसमें मेकिंग चार्ज और स्टोरेज का जोखिम नहीं होता.

3. चांदी में निवेश क्यों जोखिम भरा है? 
चांदी में सोने के मुकाबले अत्यधिक उतार-चढ़ाव (Volatility) होता है. यह औद्योगिक कारकों पर अधिक निर्भर है.

4. क्या जून 2026 को खरीदारी का सही समय है? 
बाजार में ऑल-टाइम हाई के करीब एकमुश्त खरीदारी जोखिम भरी होती है. सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) की तर्ज पर टुकड़ों में खरीदारी करना सबसे सुरक्षित है. सोना और चांदी निवेश का आधार हैं, लेकिन इनका चुनाव 'डर' या 'लालच' में नहीं, बल्कि 'अनुशासन' के साथ होना चाहिए. बाजार का गणित स्पष्ट है: अस्थिरता का अर्थ जोखिम भी है और अवसर भी. यदि आप अपनी निवेश रणनीति में विविधता (Diversification) लाते हैं और भावनाओं के बजाय डेटा पर भरोसा करते हैं, तो यह बाजार आपके लिए लाभप्रद सिद्ध हो सकता है.

अस्वीकरण (Disclaimer): निवेश जोखिम के अधीन है: इस लेख में दी गई जानकारी केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है. इसे किसी भी प्रकार की वित्तीय, निवेश, या कानूनी सलाह न माना जाए. सोना और चांदी बाजार में कीमतों का उतार-चढ़ाव वैश्विक आर्थिक कारकों, मुद्रा की स्थिति और मांग-आपूर्ति पर निर्भर करता है, जो अत्यंत अस्थिर हो सकते हैं.

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