सोने-चांदी के भाव ने फिर बढ़ाई टेंशन, जानिए अपने शहर का भाव और समझिए कब खरीदें, कितना खरीदें और कहां बचाएं पैसा

Sona-Chandi aaj ka Bhav: 17 अगस्त 2026 को सोना करीब 1.55 लाख रुपये और चांदी करीब 2.55 लाख रुपये प्रति किलो के आसपास है. वाराणसी में 24 कैरेट सोना 1,55,280 और 22 कैरेट 1,42,350 रुपये प्रति 10 ग्राम है. खरीदारी से पहले शहरवार रेट, मेकिंग चार्ज और जीएसटी जरूर देखें.

17 अगस्त को सोना फिर महंगा

चांदी 2.55 लाख के करीब

दिल्ली मुंबई में क्या भाव

22 कैरेट सोना कितना महंगा

खरीदने से पहले बिल जरूर देखें

17 अगस्त 2026 को सोना एक बार फिर 1.55 लाख रुपये के आसपास पहुंचा हुआ है और चांदी भी 2.55 लाख रुपये प्रति किलो के करीब बनी हुई है. ऐसे में अगर आज ज्वेलरी खरीदने, निवेश करने या पुरानी चांदी बेचने का प्लान है, तो सिर्फ एक रेट देखकर फैसला करना सही नहीं होगा.

आज का भाव आपके शहर, शुद्धता और खरीदारी के तरीके के हिसाब से बदल सकता है. इसलिए दिल्ली से मुंबई और वाराणसी तक के रेट जानना आपके लिए सीधे पैसे बचाने वाला कदम हो सकता है.तो चलिए कमोडिटी एंड शेयर मार्केट एक्सपर्ट के अनुसार जानें सोने-चांदी के रेट को लेकर क्या संकेत सराफा बाजार दे रहा है.

17 अगस्त को सोने का ताजा भाव क्या है?

17 अगस्त 2026 को उपलब्ध शहरवार आंकड़ों के मुताबिक वाराणसी में 24 कैरेट सोने का भाव 1,55,280 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने का भाव 1,42,350 रुपये प्रति 10 ग्राम है. पिछले दिन के मुकाबले 24 कैरेट में 2,250 रुपये और 22 कैरेट में 2,060 रुपये की बढ़त दर्ज की गई है. इंडिया टुडे के 17 अगस्त के शहरवार आंकड़े इसकी पुष्टि करते हैं.

यानी 10 ग्राम सोना खरीदने वाले ग्राहक के लिए सिर्फ एक दिन में कीमत का अंतर 2 हजार रुपये से ज्यादा हो गया है. हालांकि ज्वेलरी खरीदते समय यही अंतिम कीमत नहीं होगी, क्योंकि मेकिंग चार्ज और जीएसटी अलग से जुड़ते हैं.

दिल्ली मुंबई समेत बड़े शहरों में कितना है सोना?

17 अगस्त को प्रमुख शहरों में 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने के भाव में मामूली अंतर रह सकता है. स्थानीय सराफा बाजार, टैक्स, मेकिंग चार्ज और कारोबारी मार्जिन की वजह से एक ही दिन में अलग-अलग शहरों में ग्राहक को अलग कीमत मिल सकती है. दिल्ली में 24 कैरेट सोना करीब 1,55,280 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट करीब 1,42,350 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है.

मुंबई में भी सोने का भाव करीब इसी स्तर के आसपास बना हुआ है. महानगर में ज्वेलरी की खुदरा कीमत दुकान और डिजाइन के हिसाब से अलग हो सकती है.

कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे प्रमुख शहरों में भी 24 कैरेट सोना करीब 1.55 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना करीब 1.42 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास है.

यहां ध्यान रखना जरूरी है कि शहरवार रिटेल रेट में कुछ अंतर हो सकता है. इसलिए ज्वेलरी खरीदने से पहले अपने स्थानीय ज्वेलर से उसी समय का अंतिम बिल जरूर पूछें. अलग-अलग शहरों में सोने के भाव देखने का तरीका प्रमुख वित्तीय प्रकाशनों में भी यही रखा जाता है.

17 अगस्त 2026 को सोना-चांदी का भाव शहर 24 कैरेट

₹/10 ग्राम 22 कैरेट

₹/10 ग्राम 999 चांदी

₹/किलो दिल्ली (राजधानी) ₹1,54,310 ₹1,41,451 ₹2,36,430 मुंबई ₹1,54,580 ₹1,41,698 ₹2,36,840 चेन्नई ₹1,55,030 ₹1,42,111 ₹2,37,530 कोलकाता ₹1,54,370 ₹1,41,506 ₹2,36,530 बेंगलुरु ₹1,54,700 ₹1,41,808 ₹2,37,030 हैदराबाद ₹1,54,820 ₹1,41,918 ₹2,37,220 स्रोत: Bullions.co.in के आंकड़ों के आधार पर 17 अगस्त 2026, सुबह 6:35 बजे. सोने के भाव प्रति 10 ग्राम और चांदी के भाव प्रति किलोग्राम हैं. रेट में स्थानीय बाजार, ज्वेलर, मेकिंग चार्ज और टैक्स के कारण अंतर हो सकता है.

चांदी का भाव भी 2.55 लाख रुपये के करीब

सोने के साथ चांदी पर भी खरीदारों की नजर है. 17 अगस्त को 999 शुद्धता वाली चांदी करीब 2.55 लाख रुपये प्रति किलो के आसपास कारोबार कर रही है. इसका मतलब है कि 100 ग्राम चांदी की कीमत करीब 25,500 रुपये और 10 ग्राम की कीमत करीब 2,550 रुपये बैठती है. हालांकि वास्तविक खरीदारी में स्थानीय बाजार के हिसाब से रेट कुछ ऊपर-नीचे हो सकता है. चांदी की कीमत पर अंतरराष्ट्रीय सिल्वर प्राइस, रुपये की चाल, आयात लागत और घरेलू मांग का असर पड़ता है. इसलिए चांदी का भाव सिर्फ भारत के सराफा बाजार से तय नहीं होता.

सोना महंगा हुआ तो क्या आज खरीदारी रोक दें?

यही सबसे बड़ा सवाल है. 17 अगस्त को सोने का भाव ऊंचे स्तर पर है, इसलिए पूरी रकम एक साथ लगाने के बजाय खरीदारी को हिस्सों में बांटना ज्यादा व्यावहारिक हो सकता है. अगर मकसद शादी या किसी तय जरूरत के लिए ज्वेलरी खरीदना है तो केवल भाव गिरने का इंतजार करना जोखिम भरा हो सकता है. दूसरी तरफ अगर उद्देश्य सिर्फ निवेश है, तो ऊंचे भाव पर एकमुश्त खरीदारी करने के बजाय चरणबद्ध तरीके से निवेश करना उतार-चढ़ाव का असर कम कर सकता है.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोना हाल के दिनों में मजबूत बना हुआ है. 11 अगस्त को रॉयटर्स ने बताया था कि स्पॉट गोल्ड 4,376.31 डॉलर प्रति औंस पर था और बाजार अमेरिकी महंगाई के आंकड़ों तथा फेडरल रिजर्व के ब्याज दर संकेतों पर नजर रख रहा था.

ज्वेलरी खरीदने वाले ग्राहक को सबसे ज्यादा फायदा कहां मिल सकता है?

सोने का सिर्फ 10 ग्राम का भाव देखकर खरीदारी करना सबसे आम गलती है. ज्वेलरी के मामले में असली बिल में सोने की कीमत के अलावा मेकिंग चार्ज, जीएसटी और कभी-कभी अन्य शुल्क भी जुड़ते हैं. उदाहरण के लिए 22 कैरेट सोने का भाव 1,42,350 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो इसका मतलब यह नहीं कि 10 ग्राम की ज्वेलरी का अंतिम बिल भी 1,42,350 रुपये ही होगा. यही वजह है कि आज खरीदारी करने वाले ग्राहक को दुकानदार से तीन चीजें साफ-साफ पूछनी चाहिए. सोने का प्रति ग्राम रेट क्या है, मेकिंग चार्ज कितना है और जीएसटी जोड़ने के बाद अंतिम बिल कितना बनेगा. यहीं से एक अहम फर्क पैदा होता है. दो दुकानों में सोने का बेस रेट एक जैसा हो सकता है, लेकिन मेकिंग चार्ज अलग होने पर अंतिम कीमत में बड़ा अंतर आ सकता है.

निवेशक के लिए सोना या चांदी, किसमें ज्यादा सावधानी जरूरी

सोना और चांदी दोनों की कीमतें मजबूत स्तर पर हैं, लेकिन दोनों का व्यवहार एक जैसा नहीं होता. सोना आमतौर पर सुरक्षित निवेश की मांग से ज्यादा जुड़ा रहता है, जबकि चांदी पर औद्योगिक मांग का भी बड़ा असर पड़ता है.

इसलिए चांदी में तेजी के दौरान उतार-चढ़ाव भी ज्यादा देखने को मिल सकता है. दूसरी तरफ सोने में ऊंची कीमत पर खरीदारी करने वाले निवेशक को छोटी अवधि में मुनाफावसूली का जोखिम ध्यान में रखना चाहिए.

17 अगस्त का सबसे अहम संकेत यही है कि सिर्फ आज का रेट देखकर फैसला लेने के बजाय खरीदारी का उद्देश्य देखना चाहिए. शादी या जरूरत की खरीदारी है तो बजट के हिसाब से चरणबद्ध खरीदारी बेहतर हो सकती है. निवेश है तो पूरी रकम एक ही दिन लगाने के बजाय हिस्सों में निवेश करने पर विचार किया जा सकता है.

आज के भाव का आपके लिए सीधा मतलब

17 अगस्त 2026 को 24 कैरेट सोना करीब 1.55 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना करीब 1.42 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के ऊंचे स्तर पर है. वाराणसी में 24 कैरेट का भाव 1,55,280 रुपये और 22 कैरेट का भाव 1,42,350 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज हुआ है. चांदी करीब 2.55 लाख रुपये प्रति किलो के स्तर पर है. ऐसे में आज सोना या चांदी खरीदने जा रहे हैं तो सिर्फ भाव नहीं, बल्कि शुद्धता, मेकिंग चार्ज, टैक्स और अंतिम बिल की तुलना करना ज्यादा जरूरी है. सबसे जरूरी बात यह है कि अलग-अलग स्रोतों और शहरों में रेट अपडेट होने का समय अलग हो सकता है. इसलिए किसी बड़ी खरीदारी से पहले उसी समय स्थानीय सराफा बाजार का अंतिम रेट जरूर कन्फर्म करें.

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