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Gold Silver Price: मार्केट खुलते ही सोने की बढ़ी चमक, चांदी गिरी धड़ाम, जानें आज के गोल्ड सिल्वर के भाव

सोने-चांदी के दामों में उतार चढ़ाव जारी है. इसी बीच हफ्ते के दूसरे दिन यानी मंगलवार को सोने की कीमत में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. वहीं चांदी के दाम हल्की गिरावट के साथ खुले हैं.

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Nitin Sharma

Updated : Sep 15, 2026, 10:49 AM IST

Gold Silver Price: मार्केट खुलते ही सोने की बढ़ी चमक, चांदी गिरी धड़ाम, जानें आज के गोल्ड सिल्वर के भाव

सोना-चांदी के आज के रेट (AI Image)

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मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बाद हूति और सऊदी अरब में बढ़ता तनाव कच्चे तेल के दामों में लगातार प्रभावित कर रहा है. इसका असर न सिर्फ ग्लोबल मार्केट पर पड़ रहा है. यह सोने चांदी पर भी दबाव बना रहा है. यही वजह है कि हर दिन सोने चांदी के दामों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है. आज 15 सितंबर 2026 को सोने और चांदी दोनों की ही कीमतों में बदलाव आया है. हालांकि सोने की चमक बढ़ गई है तो वहीं चांदी के दामों में  गिरावट देखने को मिली है. आइए जानते हैं आज एमसीएक्स से लेकर Comex पर क्या चल रहा है सोने चांदी का भाव...

इंटरनेशनल मार्केट क्या सोने-चांदी का हाल

इंटरनेशनल मार्केट यानी कॉमेक्स पर सोने और चांदी दोनों के दामों में ही गिरावट दर्ज की गई है. Comex पर आंकड़ों की मानें तो खबर लिखे जाने तक सोना 0.01 प्रतिशत की गिरावट के साथ 4351.60 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया है. वहीं चांदी 0.29 प्रतिशत की गिरावट के साथ 63.950 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड कर रही है. 

घरेलू बाजार एमसीएक्स पर क्या है हाल

घरेलु बाजार एमसीएक्स पर सोने के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली है. वहीं चांदी की चमक कम होती दिख रही है. MCX पर आज सोना चढ़कर करीब 1.52 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास ट्रेड कर रहा हे. वहीं भारत में चांदी के भाव में गिरावट आई हैं. चांदी 2.32 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास ट्रेड कर रही है.

MCX पर क्या है प्राइस

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के अनुसार, एमसीएक्स पर सोना दिसंबर डिलीवरी वाला 260 रुपये तक चढ़ गया है.इसके बाद गोल्ड की कीमत 1,52,848 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है. वहीं चांदी की बात करें तो यह 489 रुपये तक गिरी है, जिसके बाद चांदी की कीमत 2,32,457 प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है.

बुलियन मार्केट में हाल का रेट

बुलियन मार्केट में आज सोने के दाम में बढ़त और चांदी के दामों में गिरावट दर्ज की गई है. ऐसे में 24 कैरेट सोना 1,52,020 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है. वहीं 22 कैरेटे सोने के दाम 1,39,352 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहे हैं. वहीं 18 कैरेट गोल्ड की कीमत 1,14,015 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास हैं. वहीं चांदी का भाव 2,32,340 लाख रुपये प्रति किलोग्राम हैं. 

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