Gold Silver Price: सोने में आई गिरावट तो चांदी की बढ़ी चमक, जानें आज क्या है गोल्ड-सिल्वर का भाव

सोने-चांदी के भाव में लगातार उठा पटक जारी है. इसबीच ही सोने के दामों में गिरावट आई है तो वहीं चांदी की चमक बढ़ गई है. आइए जानते हैं इसकी वजह और आज के दाम.

सोने-चांदी हमेशा से ही भारतीय लोगों की पसंद रहा है. महिलाओं से लेकर पुरुष तक सोने चांदी के आभूषण पहनने के शौकीन होते है. यही वजह है कि सोने और चांदी की डिमांड भारतीय बाजार में बनी रहती है, लेकिन इसके दामों की बात करें तो हर दिन सोने चांदी के दामों में उठा पटक जारी रहती है. पिछले कुछ महीनों में रॉकेट की तरह बढ़े सोने चांदी के दामों में आज थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है. हालांकि चांदी की चमक बढ़ी है, लेकिन सोने के दामों में हल्की गिरावट दर्ज की गई है.

आसमान छूते दामों के बीच क्यों अचानक सहम गया बाजार

सोना हमेशा से भारतीयों के लिए सिर्फ एक धातु नहीं, बल्कि मुसीबत का साथी और सांस्कृतिक शान रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो रहे युद्ध और बदलाव के बीच अमेरिकी आर्थिक नीतियों ने इसके चाल-ढाल को पूरी तरह बदल दिया है. वैश्विक बाजार में महंगाई को काबू करने के लिए केंद्रीय बैंकों के कड़े रुख और डॉलर इंडेक्स में मजबूती का सीधा असर कीमती धातुओं पर पड़ा है, जब-जब वैश्विक अर्थव्यवस्था में हलचल बढ़ती है, कमोडिटी मार्केट में मुनाफावसूली का दौर शुरू हो जाता है, जिससे खरीदार असमंजस में आ जाते हैं कि बाजार किस करवट बैठेगा.

इंटरनेशनल मार्केट में गिरे दाम

इंटरनेशनल मार्केट यानी Comex पर आज सोने के दामों में गिरावट दर्ज की गई है. मार्केट खुलने के बाद सोना 0.39 प्रतिशत तक गिरा और कीमत 4421.70 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई हैं. वहीं चांदी के दाम 1.07 प्रतिशत तक गिरकर इसकी कीमत 66.950 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करती दिख रही है.

घरेलू बाजार के क्या हैं हाल

बुलियन मार्केट एमसीएक्स पर सोने के दामों में 246 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन चांदी के दाम 250 रुपये तक बढ़े हैं. MCX पर आज सोना गिरावट के बाद करीब 1,52,333 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास ट्रेड कर रहा है. वहीं भारत में चांदी के भाव में तेजी दर्ज की गई है. आज चांदी के दाम चढ़कर 2,39,160 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास ट्रेड कर रहे हैं. वहीं 22 कैरेट सोने के भाव 1,39,682 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास बना हुआ है. वहीं 18 कैरेट गोल्ड की कीमत 1,14,285 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास ट्रेंड कर रही हैं.

क्या यह सिर्फ करेक्शन है या बड़े बदलाव की शुरुआत

ज्यादातर लोग इसे सिर्फ एक सामान्य मूल्य गिरावट मान रहे हैं, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा भू-राजनीतिक और आर्थिक खेल चल रहा है. एक्सपर्ट्स के अनुसार, जब भी अंतरराष्ट्रीय बाजार में बॉन्ड यील्ड और ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता बढ़ती है, तो बड़े निवेशक सुरक्षित निवेश के दूसरे विकल्पों की तरफ भागते हैं. यही वजह है कि बीच-बीच में मुनाफावसूली के कारण कीमतों में तेज गोता देखने को मिलता है. यह ट्रेंड इस बात का संकेत है कि अब बाजार एकतरफा तेजी पर नहीं चलेगा, बल्कि हर छोटी-बड़ी ग्लोबल खबर पर तेजी से रिएक्ट करेगा.