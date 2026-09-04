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Gold Silver Price: जन्माष्टमी पर सोने और चांदी की कम हुई चमक, जानें क्या ये है खरीदने का अच्छा मौका या फिर और गिरेगा भाव

सोने और चांदी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के बाद आज वायदा सर्राफा बाजार गिरावट के साथ शुरू हुआ है. त्योहार के दिन ऐसा होना शुभ संकेत है.

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Nitin Sharma

Updated : Sep 04, 2026, 12:45 PM IST

Gold Silver Price: जन्माष्टमी पर सोने और चांदी की कम हुई चमक, जानें क्या ये है खरीदने का अच्छा मौका या फिर और गिरेगा भाव

सोना-चांदी के आज के रेट (AI Image)

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भारत में त्योहारें की शुरुआत हो चुकी है. रक्षाबंधन के बाद आज जन्माष्टमी का त्योहार है. ऐसे में लोग सोने से लेकर कान्हा जी के लिए चांदी के आभूषण खरीदते हैं. अगर आप भी आज सोना या चांदी खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपको आज अच्छे संकेत मिल सकते हैं. इसकी वजह आज सर्राफा बाजार में सोने और चांदी के दामों में गिरावट दर्ज की गई है. 

तेजी के लंबे सिलसिले के बाद आज सोने और चांदी की कीमतों में मिला-जुला और संभला हुआ रुख देखा जा रहा है, जहां एमसीएक्स (MCX) और इंटरनेशनल मार्केट (COMEX) पर शुरुआती वायदा कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है, वहीं रिटेल सर्राफा बाजारों में कीमतें अब भी उच्च स्तर के आसपास टिकी हुई हैं. 

आज का वायदा भाव

आज सुबह MCX पर सोने का वायदा भाव करीब 1,54,950 से 1,55,700 रुपये प्रति 10 ग्राम के दायरे में कारोबार करता दिखा रहा है. वहीं चांदी के दाम 2,42,000 से 2,55,000 रुपये प्रति किलो ग्राम के आसपास दर्ज किये गये हैं. दामों में उठा पटक जारी है. हालांकि यह पिछले दिन के मुकाबले कम हैं. 

देश के प्रमुख शहरों सोने चांदी के दाम

देश के प्रमुख शहरों में 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने के अनुमानित भाव अलग अलग हैं. इनमें देश की राजधनी दिल्ली की बात करें तो यहां 24 कैरेट सोने का भाव 1,55,510 रुपये प्रति 10 ग्राम है. वहीं  22 कैरेट सोना 1,42,560 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है. मुंबई और बेंगलुरु में 24  कैरेट सोने  के दाम 1,55,360 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,42,410 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेचा जा रहा है. चेन्नई व कोलकाता में 24 कैरेट सोना 1,55,360 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,42,410 रुपये प्रति 10 ग्राम है. हालांकि मेकिंग चार्ज और टैक्स के हिसाब से मार्केट रेट व्यावा​हारिक भाव में फर्क आ जाता है. 

क्या अभी सोना खरीदने का है यह अच्छा समय

वैश्विक बाजार में अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों की नीतियों और वैश्विक मांग के कारण सर्राफा बाजार में लगातार उतार-चढ़ाव बना हुआ है. जन्माष्टमी के बाद भारत में लगातार बड़े त्योहार नवरात्रि और दिवाली  इसके बाद शादियों का भारी सीजन आने वाला है. ऐसे में सोने चांदी की डिमांड बढ़ जाएगी. वहीं कमोडिटी एक्सपर्ट्स का मानना है कि त्योहारों में डिमांड बढ़ने से रिटेल कीमतों में बड़ी गिरावट की संभावना कम ही रहती है. ऐसे में अगर आपके घर में आने वाले महीनों में शादी है, तो किश्तों या गोल्ड एडवांस स्कीम के जरिए भाव को लॉक करना या डिजिटल गोल बाय करना एक सुरक्षित रणनीति हो सकती है.

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