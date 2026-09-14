Gold Silver Price: गणेश चतुर्थी पर फीकी पड़ी सोने-चांदी की चमक, जानें दिल्ली से मुंबई तक सर्राफा बाजार में गोल्ड-सिल्वर का भाव

भारत में त्योहारों के सीजन में सोने चांदी की डिमांड बढ़ जाती है. इसकी वजह लोग सोने चांदी के गहने बनवाने से लेकर शादी विवाह का सीजन शुरू होना है. ऐसे में जानते हैं आज गणेश चतुर्थी पर सोने और चांदी का क्या हाल है.

बाजार की उठा पटक के बीच हर दिन सोने-चांदी के दामों में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है वहीं हमारे देश में त्योहारों की शुरुआत हो चुकी है. त्योहारी सीजन में मिठाईयों के साथ ही सोने-चांदी की खरीद भी बढ़ जाती है. ऐसे में आज गणेश चतुर्थी पर आप भी बप्पा को घर में विराजमान करने के साथ ही सोना चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो यह अच्छा मौका साबित हो सकता है. इसकी वजह आज सोने चांदी के दामों में गिरावट दर्ज की गई है. हालांकि सर्राफा बाजार के हिसाब से दिल्ली से मुंबई तक में सोने के भाव अलग होंगे. आइए जानते हैं सोने चांदी का आज का रेट...

सोने-चांदी की कीमतों में आई गिरावट

आज यानी 14 सितंबर को इंटरनेशनल मार्केट कोडिटी Comex पर सोने और चांदी दोनों की ही कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है. वहीं आज गणेश चतुर्थी की वजह से एमसीएक्स पर कारोबार बंद है, लेकिन सर्राफा ​बाजार खुले हैं. आइए यहां जानते हैं Comex से लेकर सर्राफा बाजार में सोने चांदी का भाव क्या है.

इंटरनेशनल मार्केट गिरे सोने-चांदी के दाम

इंटरनेशनल मार्केट यानी Comex पर सोने और चांदी दोनों की ही चमक फीकी पड़ गई है. आज सोना 0.79 प्रतिशत गिरकर कीमत 4374.00 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई हैं. वहीं चांदी में 0.98 प्रतिशत की गिरावट के साथ ही कीमत 64.550 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड कर रही है. ऐसे में दिल्ली में 24 कैरेटे सोने के दाम 15,277 रुपये प्रति ग्राम यानी 1,52,770 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहे हैं. वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत करीब 140,039 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है. वहीं चांदी के दाम 2,33,860 रुपये प्रति किलोग्राम हैं.

मुंबई से लेकर चेन्नई और कोलकाता तक के भाव

मुंबई में 24 कैरेट सोने का भाव 1,52,040 रुपये प्रति 10 ग्राम हैं. वहीं 22 कैरेट सोने का भाव 1,40,287 रुपये प्रति 10 ग्राम है. अगर इसकी तुलना दिल्ली से की जाये, तो मुंबई में सोने का भाव 150 रुपये प्रति 10 ग्राम ज्यादा है. हालांकि जीएसटी से लेकर मेकिंग चार्ज की वजह से भी सोने के भाव में बड़ा अंतर आ सकता है. वहीं मुंबई में चांदी का भाव 2,34,260 रुपये प्रति किलोग्राम है. वहीं चेन्नई में 22 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव 1,51,950 रुपये प्रति 10 ग्राम है. कोलकाता में इसमें 50 रुपये प्रति 10 ग्राम कम हैं.