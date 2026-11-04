Dubai Gold Rate: 17 हजार रुपये सस्ता दुबई का खरा सोना, इंडियंस भर-भरकर करते हैं खरीदारी, जानें यहां कितना रेट?

भारत ने इस साल जून में दुबई से 2025 के मुकाबले 175 प्रतिशत ज्यादा सोना खरीदा है. सिर्फ जून महीने में 649.4 मिलियन डॉलर का गोल्ड इंपोर्ट किया है.



दुबई में 24 कैरेट सोना 17 हजार रुपये और 22 कैरेट सोना 16 हजार रुपये से ज्यादा सस्ता है

भारत में 24 कैरेट गोल्ड 1.39 लाख रुपये और 22 कैरेट 1.28 लाख रुपये पर है

जून में भारत ने दुबई से 649.4 मिलियन डॉलर का सोना इंपोर्ट किया

एक हफ्ते में 4 हजार रुपये तक सोना सस्ता हुआ है

धनतेरस और दिवाली से पहले सोना गिरकर 1.39 लाख रुपये प्रति ग्राम पर आ गया और चांदी एक झटके में ही 2000 रुपये तक टूट गई. अभी चांदी का रेट 1.80 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के आसापास पहुंच गया है. यूएस डॉलर बॉन्ड यील्ड, तेल की कीमतें और जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट जैसे फैक्टर्स सोने के रेट पर प्रभाव डाल रहे हैं. भारत सबसे ज्यादा गोल्ड दुबई से इंपोर्ट करता है. जून महीने में भारत ने 649.4 मिलियन डॉलर का सोना खरीदा था, जो जून 2025 से 175.2 प्रतिशत ज्यादा है.

दुबई में भारत से कितना सस्ता है सोना?

शादियों के लिए भी काफी भारतीय दुबई गोल्ड की शॉपिंग करने जाते हैं क्योंकि यहां कम कीमत, कम मेकिंग चार्ज और कम टैक्स पर सोना मिलता है. दुबई में गोल्ड की कीमत भारत से 17 हजार रुपये कम है. मंगलवार (3 नवंबर, 2026) को सोना 3,909 डॉलर औंस पर ट्रेड कर रहा था. खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार दुबई में 24 कैरेट सोने की कीमत 473 दिरम तक नीचे आ गई है, जबकि 22 कैरेट के दाम 438 दिरम प्रति ग्राम हैं. भारतीय मुद्रा में देखें तो 24 कैरेट सोना प्रति एक ग्राम 12,182.93 रुपये का है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 11,281.25 रुपये है यानी 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,21,829 लाख रुपये का है और 10 ग्राम 22 कैरेट गोल्ड 1,12,810 रुपये का है.

भारत की बात करें तो 4 नवंबर को यहां 24 कैरेट सोना 1,39,201 रुपये प्रति ग्राम था, जबकि 22 कैरेट सोने के दाम 1,27,508 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किए गए. एचडीएफसी सिक्योरिटीज के कमोडिटी एनालिस्ट सौमिल गांधी ने कहा कि ग्लोबल मार्केट से कमजोर संकेतों और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में सुधार के बीच मंगलवार को सोने की कीमतों में तेजी का रुख कमजोर पड़ गया. उन्होंने कहा कि हालांकि, त्योहारी सत्र नजदीक आने से घरेलू सर्राफा कीमतों को सहारा मिल सकता है. धनतेरस और दिवाली से पहले सोने की खरीदारी बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि इन त्योहारों के दौरान सोना खरीदना शुभ माना जाता है.

एलकेपी सिक्योरिटीज के उपाध्यक्ष और रिसर्च एनालिस्ट (कमोडिटी और करंसी) जतिन त्रिवेदी ने कहा कि कारोबारियों की ओर से मुनाफावसूली जारी रहने के कारण सोने की कीमतों में तेज गिरावट आई और सर्राफा बाजार दबाव में रहा. उन्होंने कहा कि इंवेस्टर्स अमेरिका के चुनाव परिणामों, बेरोजगारी के आंकड़ों और गैर-कृषि क्षेत्र के रोजगार संबंधी आंकड़ों का इंतजार कर रहे हैं. इनसे अमेरिकी फेडरल रिजर्व की आगामी मौद्रिक नीति के रुख के बारे में नए संकेत मिल सकते है.

एक हफ्ते में कितना गिरा सोने का भाव?

ऐसा माना जाता है कि धनतेरस, दिवाली और वेडिंग सीजन से पहले सोने के दाम में बढ़ोतरी होती है, लेकिन इस बार का ट्रेंड बिल्कुल अलग है. इस बार पिछले दो महीने से ही सोने के दाम नीचे जा रहे हैं. एक्सपर्ट्स बताते हैं कि सोने के दाम पर भारतीय त्योहारों और शादियों के सीजन का बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है. 400-500 रुपये ही दाम ऊपर-नीचे जाने की ही संभावना रहती है. गोल्ड पर डॉलर की वैल्यू, अमेरिकी फेडरल रिजर्व, जियोपॉलिटिकल स्थितियां असर डालती हैं. यूएस डॉलर यील्ड नीचे जा रहा है, मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते तेल कीमतों में उछाल आया है, जिसकी वजह से FED इंटरेस्ट रेट बढ़ता है और फिर सोने-चांदी पर भी दबाव बढ़ता है. 28 अक्टूबर से अब तक कितने नीचे आया सोना-



तारीख 24 कैरेट सोने का दाम 22 कैरेट सोने का दाम 28 अक्टूबर, 2026 ₹1,43,980 ₹1,31,982 29 अक्टूबर, 2026 ₹1,42,280 ₹1,30,880 30 अक्टूबर, 2026 ₹1,38,481 ₹1,26,848 31 अक्टूबर, 2026 ₹1,38,481 ₹1,26,848 1 नवंबर, 2026 ₹1,38,481 ₹1,26,848 2 नवंबर, 2026 ₹1,40,106 ₹1,28,337 3 नवंबर, 2026 ₹1,39,790 ₹1,28,150 4 नवंबर, 2026 ₹1,39,201 ₹1,27,508

यह भी पढ़ें:- 10%, 20% या 50%...हर महीने कितनी सैलरी बचानी चाहिए ? AI बताएगा किस तरह के सेवर हैं आप!