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रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचे सोने के दाम-तो क्या त्योहार तक और होगा महंगा? जानिए सराफा बाजार क्या दे रहा संकेत

Why gold prices are rising globally: सोने की कीमतों में भारी उछाल से त्योहारी खरीदारी पर असर पड़ा है, जिससे आम खरीदारों की जेब पर सीधा बोझ बढ़ गया है और बाजार में असमंजस की स्थिति बनी हुई है.

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ऋतु सिंह

Updated : Aug 08, 2026, 02:44 PM IST

रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचे सोने के दाम-तो क्या त्योहार तक और होगा महंगा? जानिए सराफा बाजार क्या दे रहा संकेत

सोने के दामों में जबरदस्त उछाल, आम आदमी की बढ़ी चिंताएं  (फोटो एआई)

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त्योहारी सीजन नजदीक आते ही आम आदमी की चिंताएं बढ़ने लगी हैं क्योंकि सोने की कीमतें लगातार आसमान छू रही हैं. सावन और त्योहारी तैयारियों के बीच बाजार में अचानक आए इस उछाल ने खरीदारों को असमंजस में डाल दिया है कि इस समय सोना खरीदें या थोड़ा इंतजार करें.

सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो क्यों बढ़ रही है चिंता?

सोने के दामों में आया यह अचानक उछाल किसी झटके से कम नहीं है. कमोडिटी एक्सचेंज एमसीएक्स पर दस ग्राम सोने की कीमत में लगभग आठ सौ रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे यह रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है. जानकारों का मानना है कि वैश्विक बाजार में हो रहे बदलावों और भू-राजनीतिक हलचलों का सीधा असर घरेलू बाजार पर पड़ रहा है, जिससे आम आदमी की पहुंच से सोना धीरे-धीरे दूर होता जा रहा है.

वैश्विक हलचल और निवेशकों की नई रणनीति

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में स्थिरता और वैश्विक अनिश्चितताओं के कम होने की उम्मीद के बीच निवेशकों का रुझान तेजी से सुरक्षित विकल्प यानी सोने की तरफ बढ़ा है. दुनिया भर के केंद्रीय बैंक आने वाले समय में ब्याज दरों में कटौती कर सकते हैं, जिसका सीधा फायदा सोने के बाजार को मिल रहा है. यही वजह है कि निवेशक इस चमकीली धातु में खुलकर पैसा लगा रहे हैं और कीमतें लगातार नए रिकॉर्ड बना रही हैं.

आज 8 अगस्त 2026 को भारत में सोने का भाव करीब:

शुद्धता 1 ग्राम 10 ग्राम
24 कैरेट ₹14,962 ₹1,49,620
22 कैरेट ₹13,705 ₹1,37,050

बाजारों में क्या है नया हाल?

अगर बात करें स्थानीय बाजारों की तो सोने के दाम आग उगल रहे हैं. 22 कैरेट सोने का भाव डेढ़ लाख टका के आसपास पहुंच गया है, वहीं हॉलमार्क वाले आभूषण भी काफी महंगे बिक रहे हैं. पिछले कुछ दिनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो कीमतों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जिससे मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए शादियों और त्योहारों की खरीदारी करना बेहद मुश्किल हो गया है.

क्या सोना त्योहार तक और होगा महंगा?

कमोडिटी एक्सपर्ट देवकृष्ण पांडेय के अनुसार, सोने की कीमतों में आ रहा यह जोरदार उछाल अभी थमने वाला नहीं है. वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की स्थिरता और भूराजनीतिक तनाव कम होने से निवेशक सुरक्षित विकल्प के रूप में सोने की तरफ तेजी से आकर्षित हो रहे हैं. यदि एमसीएक्स पर सोना अपने मौजूदा प्रतिरोध स्तरों को पार करता है, तो त्योहारी सीजन से पहले कीमतें नए रिकॉर्ड बना सकती हैं. हालांकि, जानकारों का मानना है कि इस उच्च स्तर पर निवेशकों को बिना सोचे-समझे खरीदारी करने के बजाय बाजार के अगले समर्थन स्तरों और उतार-चढ़ाव पर बारीक नजर रखनी चाहिए, ताकि आर्थिक बोझ से बचा जा सके.

क्या अभी खरीदारी करना समझदारी होगी या इंतजार करें?

कमोडीटी एक्सपर्ट देवकृष्ण पांडेय कहते हैं कि सोने की कीमतों में यह तेजी अभी रुकने वाली नहीं है. यदि कीमतें इसी तरह बनी रहीं तो आने वाले दिनों में यह नए रिकॉर्ड कायम कर सकती हैं. हालांकि, विशेषज्ञों की सलाह है कि मौजूदा उच्च दामों पर जल्दबाजी में खरीदारी करने के बजाय थोड़ा इंतजार करना और बाजार के अगले स्तरों पर नजर रखना ही समझदारी होगी, ताकि बेवजह आर्थिक बोझ से बचा जा सके.

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