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सोने में तूफानी तेजी के संकेत: साल 2026 के अंत तक पार हो जाएंगे उम्मीद के सारे रिकॉर्ड, जानें क्या कहती है ग्लोबल रिपोर्ट

सोने चांदी की कीमतों में लगातार आ रहे उछाल को देखकर हर कोई परेशान हैं. लोगों के मन में सवाल है ​कि आखिर सोना इतना महंगा क्यों होता जा रहा है. इसके पीछे कोई एक वजह नहीं बल्कि कई बड़े कारण हैं.

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Nitin Sharma

Updated : Aug 31, 2026, 11:43 AM IST

सोने में तूफानी तेजी के संकेत: साल 2026 के अंत तक पार हो जाएंगे उम्मीद के सारे रिकॉर्ड, जानें क्या कहती है ग्लोबल रिपोर्ट

Credit Image-Social Media

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सोने को भारत में महिलाओं का गहना माना जाता है. यही वजह है कि शादी से लेकर त्योहारों के सीजन में सोने ​की डिमांड बहुत ज्यादा रहती है, लेकिन अब सोने की यह डिमांड विश्व लेवल पर पहुंच गई. लगातार सोने की बढ़ती चमक के चलते यह आम लोगों की पहुंच से बाहर जा रहा है. बाजार के जानकारों और ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म्स की रिपोर्ट्स ने एक बार फिर हलचल बढ़ा दी है, जिस तरह से सोने के दाम ऊपर-नीचे हो रहे हैं, उसे देखकर आम आदमी असमंजस में है कि आखिर कब दांव लगाया जाये. सोना अभी और ऊपर जाएगा या नीचे आएगा. आइए जानते हैं क्या है सोने का बाजारी रुख...

आसमान छूते दाम और ग्लोबल बाजार का हाल

साल 2026 की शुरुआत से ही सोने की चाल किसी रोलर-कोस्टर राइड जैसी रही है. कभी कीमतें आसमान छूती हैं तो कभी अचानक जोरदार झटका लगता है. मशहूर ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैश  की रिपोर्ट के अनुसार, इस साल के अंत तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 4,900 डॉलर प्रति औंस के स्तर को छू सकता है. इस अनुमान के सामने आते ही निवेशकों के कान खड़े हो गए हैं, क्योंकि इसका सीधा असर भारतीय सर्राफा बाजार और आपकी संचित पूंजी पर पड़ना तय है.

क्यों हो रही है सोने की कीमतों में ताबड़तोड़ बढ़ोतरी

आम आदमी लगातार सोने की बढ़ती कीमतों को लेकर परेशान है कि आखिर सोना इतना महंगा क्यों होता जा रहा है. हर किसी के मन में सवाल है कि आखिर सोने के भाव क्यों रॉकेट बन रहे हैं. इसके पीछे कोई एक वजह नहीं बल्कि कई बड़े कारण हैं आइए जानते हैं.

सेंट्रल बैंकों की अंधाधुंध खरीदारी से लेकर मिडिल ईस्ट युद्ध

सोने की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के पीछे की वजह एक नहीं है. इसमें कई सारी वजहें शामिल हैं. इनमें सबसे पहली दुनिया भर के केंद्रीय बैंक खासकर चीन का सेंट्रल बैंक भारी मात्रा में सोना खरीदकर अपने रिजर्व को मजबूत कर रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट से लेकर रूस युक्रेन युद्ध के चलते भी निवेशक मार्केट से पैसा निकालकर सोने में निवेश कर पैसे को सुरक्षित करने में जुटी हैं. तीसरी वजह अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतियों और ब्याज दरों को लेकर निवेशकों की उम्मीदें भी इस तेजी को हवा दे रही हैं. साथ ही चौथी वजह डॉलर में गिरावट भी है. एक्सपर्ट्स की मानें तो यह सभी ऐसे फैक्टर हैं, जो सोने की चमक को दिन दोगुनी तेजी से बढ़ा रहे हैं. 

कैसे प्रभावित हो रहा है आम आदमी

जब इंटरनेशनल मार्केट में सोना चमकेगा, तो उसका असर भारत के लोकल सर्राफा बाजार पर भी साफ दिखाई देगा, जो लोग लंबे समय से निवेश करने की सोच रहे थे, उनके लिए अब भाव और चढ़ सकते हैं. इसका व्यावहारिक असर यह है कि आम मध्यमवर्गीय परिवार के लिए बेटी की शादी या घरेलू जरूरतों के लिए गहने बनवाना और ज्यादा महंगा हो जाएगा. बचत के लिहाज से जो लोग गोल्ड ईटीएफ (Gold ETF) या डिजिटल गोल्ड में पैसा लगाते हैं, उन्हें तो फायदा मिलेगा, लेकिन फिजिकल ज्वैलरी खरीदने वालों का बजट बिगड़ना तय है.

सोना खरीदने का सही समय कब है

अगर आपके मन में यह सवाल है कि सोना अभी खरीदें या थोड़ा इंतजार करें, तो एक्सपर्ट्स की सलाह है कि एक साथ सारा पैसा झोंकने के बजाय 'सिस्टमैटिक' तरीका अपनाएं. कीमतों में जब भी बड़ी गिरावट या डिप (Dip) आए, तो थोड़ा-थोड़ा हिस्सा करके खरीदें. लंबी अवधि के नजरिए से सोना हमेशा से सुरक्षित विकल्प रहा है, लेकिन शॉर्ट-कट या रातों-रात अमीर बनने के चक्कर में लोन लेकर या अपनी गाढ़ी कमाई का सारा हिस्सा एक साथ झोंकना खतरनाक साबित हो सकता है.ऐसा करने से बचें.

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