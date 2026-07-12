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सोना या चांदी- इस समय किसे खरीदना होगा फायदेमंद का सौदा और किसके लिए इंतजार करें एक्सपर्ट से जानें

Gold vs silver investment strategy: साल 2026 के बुलियन बाजार में सोने और चांदी की चाल ने निवेशकों को उलझा दिया है. मार्केट एक्सपर्ट और वैश्विक रिपोर्ट्स के अनुसार, जहां औद्योगिक मांग के कारण चांदी में बड़ी तेजी की उम्मीद है, वहीं सोने में सही समय पर निवेश की रणनीति ही असली मुनाफा देगी.

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ऋतु सिंह

Updated : Jul 12, 2026, 08:05 AM IST

सोना या चांदी- इस समय किसे खरीदना होगा फायदेमंद का सौदा और किसके लिए इंतजार करें एक्सपर्ट से जानें

सोना या चांदी में किसे तुरंत खरीदें और किसके लिए रुकें?  

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क्या आप भी अपनी गाढ़ी कमाई को सोने या चांदी में लगाने की सोच रहे हैं? इस समय बुलियन बाजार में चल रही भारी हलचल ने हर आम आदमी को असमंजस में डाल दिया है कि वे अपना पैसा कहां लगाएं ताकि भविष्य सुरक्षित रहे. बाजार के जाने-माने विशेषज्ञ देवकृष्ण पांडेय और हालिया वैश्विक आर्थिक रिपोर्ट्स ने साल 2026 के लिए एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिसे जानकर आप निवेश का अपना फैसला तुरंत बदल देंगे. यह खबर सीधे आपकी जेब और आने वाले कल की वित्तीय सुरक्षा से जुड़ी है.

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एक्सपर्ट का बड़ा दावा और सोने की असली स्थिति

बाजार विशेषज्ञ देवकृष्ण पांडेय के अनुसार, वैश्विक स्तर पर बढ़ती आर्थिक अनिश्चितता और विभिन्न देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा लगातार की जा रही भारी खरीदारी के कारण सोने की कीमतों में एक मजबूत आधार बना हुआ है. जेपी मॉर्गन ग्लोबल रिसर्च और नुवामा जैसे वित्तीय संस्थानों के रिपोर्ट डेटा बताते हैं कि सोना हमेशा से संकट का सबसे भरोसेमंद साथी रहा है. साल 2026 के बुलियान मारकेट प्रेडिक्सन को देखें तो बाजार में रिकॉर्ड तेजी के बाद इस समय सोना एक सीमित कंसॉलिडेशन के दायरे में कारोबार कर रहा है.

देव का मानना है कि जो लोग बहुत ही सुरक्षित और लंबी अवधि के लिए नीवेश करना चाहते हैं, उनके लिए सोना पहली पसंद होना चाहिए, लेकिन तुरंत बड़े मुनाफे की उम्मीद कर रहे लोगों को अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए. आम आदमी के लिए इसका सीधा व्यावहारिक मतलब यह है कि अगर आप शादियों या भविष्य के किसी बड़े पारिवारिक खर्च के लिए सोना खरीद रहे हैं, तो मौजूदा बाजार का यह ठहराव एक बेहतरीन मौका है जहां हर बड़ी गिरावट पर खरीदारी की जा सकती है.

चांदी बन सकती है असली जैकपॉट, जानिए क्या है छिपा हुआ एंगल

इस पूरी खबर का सबसे दिलचस्प और छिपा हुआ पहलू चांदी से जुड़ा है, जिस पर अमूमन लोग ध्यान नहीं देते. विशेषज्ञ देवकृष्ण पांडेय और वैश्विक कमोडिटीज रिपोर्ट्स का संकेत है कि साल 2026 में चांदी की औद्योगिक मांग अभूतपूर्व रूप से बढ़ने वाली है. दुनिया भर में सौर ऊर्जा (सोलर पैनल), इलेक्ट्रिक वाहन (EV), आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डेटा सेंटर्स में चांदी का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है.

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इस औद्योगिक मांग और भारी सप्लाई डेफिसिट (आपूर्ति में कमी) के कारण चांदी की किमतों में सोने के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से उछाल आने की प्रबल संभावना जताई जा रही है. आम लोगों के लिए यह एक बड़ा लाइफस्टाइल और मनी बेनिफिट है. यानी, छोटे बजट वाले लोग भी चांदी में पैसा लगाकर सोने से कहीं ज्यादा प्रतिशत का रिटर्न हासिल कर सकते हैं. विशेषज्ञ का मानना है कि चांदी इस समय एक 'स्लीपर हिट' साबित हो सकती है जो आने वाले महीनों में नए रिकॉर्ड स्तरों को छू सकती है.

आम जनता के लिए मुनाफे की रणनीति और सही समय

अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आम निवेशक को इस समय क्या करना चाहिए—किसे तुरंत खरीदें और किसके लिए इंतजार करें? देवकृष्ण पांडेय की सलाह है कि अपनी पूरी पूंजी को किसी एक जगह फंसाने के बजाय एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाना इस समय सबसे फायदामंद रणनीति हो सकती है. चांदी में शॉर्ट-टू-मीडियम टर्म ग्रोथ की रफ्तार तेज दिख रही है, इसलिए मौजूदा डिप्स पर चांदी को धीरे-धीरे संचित (accumulate) करना एक समझदारी भरा कदम है.

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वहीं, सोने के मामले में यदि भाव अपने अहम सपोर्ट स्तरों के आसपास टिके रहते हैं, तो लंबी अवधि के लिए खरीदारी शुरू की जा सकती है, लेकिन एकमुश्त भारी निवेश के लिए बाजार के पूरी तरह स्थिर होने का थोड़ा इंतजार करना बेहतर होगा. विभिन्न रिपोर्ट्स के डेटा स्पष्ट करते हैं कि 2026 के अंत तक बाजार में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है, इसलिए हर महीने धीरे-धीरे सिस्टमैटिक तरीके से खरीदारी करना सबसे समझदारी भरा कदम होगा. यह सीधे तौर पर आपकी वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करेगा ताकि महंगाई के इस दौर में आपकी बचत सुरक्षित रहे और लगातार बढ़ती रहे.

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