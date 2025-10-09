Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

कौन हैं अमिताव घोष जो लिटरेचर में नोबेल पुरस्कार 2025 के लिए हुए हैं नॉमिनेट? जानें उनकी फेमस रचनाएं

VIDEO: यूपी के फर्रखाबाद में प्राइवेट विमान क्रैश, टेक ऑफ के दौरान झाड़ियों में जा घुसा, मचा हड़ंकप

D-Company से मिली Rinku Singh को धमकी! मांगी गई 5 करोड़ रुपये की फिरौती, जानें क्या है पूरा मामला

UPSSSC Mains Result 2025: जूनियर असिस्टेंट और कई दूसरे मेन्स परीक्षाओं का रिजल्ट जारी, upsssc.gov.in पर ऐसे करें चेक

Gold Inheritance: क्या विरासत में मिले गोल्ड पर भी लगता है टैक्स? बेचने से पहले जान लें नियम

जन सुराज ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, जानें प्रशांत किशोर ने किन लोगों पर जताया भरोसा, यहां देखें लिस्ट

Plane Crash News: उड़ान भरते समय क्रैश हो गया बिजनेसमैन का प्राइवेट जेट, बाल-बाल बची आधा दर्जन लोगों की जान

Bihar Election 2025: हर घर में देंगे 1 सरकारी नौकरी, चुनाव से पहले तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान, कहा- 20 दिन में बना देंगे कानून

इस राज्य ने समझा महिला कर्मचारियों का 'दर्द', हर साल मिलेंगी 12 एक्स्ट्रा छुट्टियां

राजनीति के साथ शेयर बाजार में भी एक्टिव हैं राहुल गांधी, जानिए किन कंपनियों में लगाया है पैसा

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
कौन हैं अमिताव घोष जो लिटरेचर में नोबेल पुरस्कार 2025 के लिए हुए हैं नॉमिनेट? जानें उनकी फेमस रचनाएं

कौन हैं अमिताव घोष जो लिटरेचर में नोबेल पुरस्कार 2025 के लिए हुए हैं नॉमिनेट? जानें उनकी फेमस रचनाएं

VIDEO: यूपी के फर्रखाबाद में प्राइवेट विमान क्रैश, टेक ऑफ के दौरान झाड़ियों में जा घुसा, मचा हड़ंकप

VIDEO: यूपी के फर्रखाबाद में प्राइवेट विमान क्रैश, टेक ऑफ के दौरान झाड़ियों में जा घुसा, मचा हड़ंकप

D-Company से मिली Rinku Singh को धमकी! मांगी गई 5 करोड़ रुपये की फिरौती, जानें क्या है पूरा मामला

D-Company से मिली Rinku Singh को धमकी! मांगी गई 5 करोड़ रुपये की फिरौती, जानें क्या है पूरा मामला

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
राजनीति के साथ शेयर बाजार में भी एक्टिव हैं राहुल गांधी, जानिए किन कंपनियों में लगाया है पैसा

राजनीति के साथ शेयर बाजार में भी एक्टिव हैं राहुल गांधी, जानिए किन कंपनियों में लगाया है पैसा

Google India की नई स्टार्टअप बॉस रागिनी दास के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? कभी इस बैंक की ट्रेनी बनकर शुरू हुआ था सफर

Google India की नई स्टार्टअप बॉस रागिनी दास के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? कभी इस बैंक की ट्रेनी बनकर शुरू हुआ था सफर

पोस्ट ऑफिस की टॉप 5 योजनाएं, जहां मिलेगा सबसे बेहतर रिटर्न

पोस्ट ऑफिस की टॉप 5 योजनाएं, जहां मिलेगा सबसे बेहतर रिटर्न

Homeडीएनए मनी

डीएनए मनी

Gold Inheritance: क्या विरासत में मिले गोल्ड पर भी लगता है टैक्स? बेचने से पहले जान लें नियम

Inherited Gold Rule: विरासत में सोना पाना टैक्स-फ्री है या नहीं, इसे 3 साल के भीतर बेचने पर इनकम स्लैब के अनुसार कितना टैक्स लगता है, इस बारे में बेचने से पहले जान लेना बेहद जरूरी है.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Oct 09, 2025, 03:12 PM IST

Gold Inheritance: क्या विरासत में मिले गोल्ड पर भी लगता है टैक्स? बेचने से पहले जान लें नियम
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भारत में माता-पिता से सोना मिलना सिर्फ गहनों या सिक्कों का लेन-देन नहीं है, बल्कि यह पारिवारिक परंपरा है, जिसे स्नेह और आर्थिक सुरक्षा का एक अहम हिस्सा माना जाता है. अच्छी बात यह है कि, चाहे सोना वसीयत के जरिए मिले या बिना वसीयत के, इसे विरासत में पाना पूरी तरह से टैक्स-फ्री है. पर, असली गणित तब शुरू होता है जब आप उस विरासत में मिले सोने को बेचते हैं या किसी को गिफ्ट में देते हैं. ऐसे मामलों में, इनकम टैक्स कानून के हिसाब से आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ सकता है. भारत में 1985 के बाद से इनहेरिटेंस टैक्स यानी एस्टेट ड्यूटी खत्म कर दी गई है. इसलिए सीधे-सीधे सोना मिलने पर कोई टैक्स नहीं लगता है.

पेरेंट्स से विरासत में ऐसे मिलता है सोना

जब माता-पिता का निधन होता है, तो सोने का वितरण दो तरीकों से होता है. 
अगर मृतक ने वसीयत बनाई है, तो गहने, सिक्के या बार उसी के हिसाब से बांटे जाते हैं. इस मामले में वसीयत के दस्तावेज़ प्राथमिक प्रमाण होते हैं.
जब वसीयत नहीं होती है, तो संबंधित पर्सनल लॉ लागू होते हैं. हिंदुओं के लिए हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 और अन्य धर्मों में इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 लागू होता है. कानूनी वारिस (पत्नी, बेटे और बेटियां) बराबर के हकदार होते हैं.
इस स्थिति में डेथ सर्टिफिकेट, सक्सेशन सर्टिफिकेट और फैमिली एग्रीमेंट जैसे दस्तावेज़ सोने के वैध हस्तांतरण को साबित करने में काम आते हैं.

वसीयत में मिले सोने पर टैक्स कब लगता है?

सोने को विरासत में पाना भले ही टैक्स फ्री हो, लेकिन अगर आप उसे बेचते हैं, तो कैपिटल गेन टैक्स देना अनिवार्य है. यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने सोना कितने समय तक अपने पास रखा.
अगर विरासत में मिला सोना 3 साल के अंदर बेच दिया तो जितना फायदा होगा, वह आपकी इनकम स्लैब पर टैक्स होगा. इसका मतलब है कि आप 30% स्लैब में हैं, तो आपको सीधा 30% टैक्स लगेगा.
अगर 3 साल से ज्यादा समय के बाद इसे बेचते हैं, तो इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ टैक्स सिर्फ 20% ही लगेगा.
उदाहरण के लिए अगर आपको ₹60,000 की कीमत पर 10 ग्राम सोना मिला और आपने 2 साल बाद ₹80,000 में बेच दिया, तो ₹20,000 का फायदा आपकी कुल इनकम में जुड़ेगा और आपकी स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा.

सोना गिफ्ट करने पर क्या होगा?

अगर आप सोना अपने बच्चों, भाई-बहनों पत्नी या रिश्तेदार को गिफ्ट करते हैं, तो किसी भी पार्टी को कोई टैक्स नहीं लगेगा. जबकि अगर आप यह सोना किसी ऐसे व्यक्ति को गिफ्ट करते हैं, जो आयकर कानून के तहत रिश्तेदार नहीं है और सोने की कीमत ₹50,000 से ज्यादा है, तो रिसीवर को उस पूरी रकम पर इनकम टैक्स देना पड़ सकता है.

यह भी पढ़ें- GST on Gold Explained: सोना महंगा हुआ या सस्ता? यहां जान लें गोल्ड खरीदने का सबसे बेस्ट तरीका, नहीं देने होंगे एक्स्ट्रा पैसे

ध्यान देने योग्य अहम बातें

सोना विरासत में मिलने के बाद सबसे पहले किसी आधिकारिक मूल्यांकक से उसकी वर्तमान मार्केट वैल्यू की लिखित रिपोर्ट बनवा लें. यही आगे चलकर टैक्स कैलकुलेशन का आधार बनेगी. सोने को हमेशा बैंक लॉकर में सुरक्षित रखें और उसका रिकॉर्ड मेंटेन करें. अगर बेचने का प्लान है, तो 3 साल तक होल्ड करने पर आपको LTCG और इंडेक्सेशन का बड़ा फायदा मिलेगा, जिससे आपका टैक्स काफी कम हो जाएगा. वर्तमान में, सोने पर कोई नया इनहेरिटेंस टैक्स लागू नहीं है और न ही कैपिटल गेन टैक्स के नियम बदले हैं. यानी, आपको केवल बेचने पर ही टैक्स की चिंता करनी होगी.

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
राजनीति के साथ शेयर बाजार में भी एक्टिव हैं राहुल गांधी, जानिए किन कंपनियों में लगाया है पैसा
राजनीति के साथ शेयर बाजार में भी एक्टिव हैं राहुल गांधी, जानिए किन कंपनियों में लगाया है पैसा
Google India की नई स्टार्टअप बॉस रागिनी दास के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? कभी इस बैंक की ट्रेनी बनकर शुरू हुआ था सफर
Google India की नई स्टार्टअप बॉस रागिनी दास के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? कभी इस बैंक की ट्रेनी बनकर शुरू हुआ था सफर
पोस्ट ऑफिस की टॉप 5 योजनाएं, जहां मिलेगा सबसे बेहतर रिटर्न
पोस्ट ऑफिस की टॉप 5 योजनाएं, जहां मिलेगा सबसे बेहतर रिटर्न
Ideal Dinner Time: कब खाना चाहिए दिन का आखिरी खाना, जानें डिनर करने का सही समय और देर रात खाने के नुकसान
कब खाना चाहिए दिन का आखिरी खाना, जानें डिनर करने का सही समय और देर रात खाने के नुकसान
बिट्स पिलानी से UPSC टॉपर तक, मिलिए MP की उन IAS अधिकारी से जिनकी पालकी में हुई विदाई
बिट्स पिलानी से UPSC टॉपर तक, मिलिए MP की उन IAS अधिकारी से जिनकी पालकी में हुई विदाई
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE