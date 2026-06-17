सोना फिर नई ऊंचाई पर, चांदी भी रिकॉर्ड रफ्तार में! खरीदें या इंतजार करें? 17 जून के ताजा भाव से समझें पूरा गणित 

Is it the right time to invest in gold -silver, or should wait? 17 जून 2026 को सोने और चांदी की कीमतों में फिर हलचल देखने को मिली है. दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता समेत कई शहरों में गोल्ड रेट ऊंचे स्तर पर बने हुए हैं. अगर आप निवेश या ज्वेलरी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो ये खबर आपके काम की है.

बुधवार 17 जून को सोने-चांदी में निवेश करना चाहिए या नहीं? (फोटो एआई)

* सोना ऊंचे स्तर पर

* चांदी में भी मजबूती

* शहरों में मामूली अंतर

* वैश्विक कारकों का असर

* खरीद से पहले तुलना जरूरी

शादी का सीजन हो, निवेश की योजना हो या भविष्य के लिए सुरक्षित संपत्ति बनाने की सोच-सोने और चांदी की कीमतों में हर बदलाव आम लोगों की जेब पर असर डालता है. 17 जून 2026 को देश के कई प्रमुख शहरों में सोने और चांदी के दाम ऊंचे स्तर पर बने हुए हैं. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अभी खरीदारी करना सही रहेगा या कुछ समय इंतजार करना बेहतर हो सकता है? चलिए मार्केट एक्सपर्ट देव कृष्ण पांडे से समझते हैं कि सोने-चांदी का रुख देख कर अभी निवेश करना ठीक है या रुकना?

देव बताते हैं कि इस सवाल का जवाब समझने के लिए केवल रेट जानना काफी नहीं है. यह समझना भी जरूरी है कि कीमतें क्यों बढ़ रही हैं, किन कारकों का असर पड़ रहा है और आगे बाजार किस दिशा में जा सकता है.

दुनिया की बड़ी कंपनियों से कमाई का मौका, लेकिन निवेश से पहले इन नियम-कायदों को भी समझ लें

17 जून 2026 को सोने का ताजा भाव

आज 24 कैरेट सोना कई शहरों में 15,100 रुपये प्रति ग्राम के आसपास कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोना लगभग 13,900 रुपये प्रति ग्राम के स्तर पर है. हालांकि अलग-अलग शहरों में स्थानीय टैक्स, परिवहन लागत और मांग के कारण मामूली अंतर देखने को मिल सकता है.

शहर 24 कैरेट (₹/ग्राम) 22 कैरेट (₹/ग्राम) दिल्ली 15,151 13,889 मुंबई 15,136 13,874 कोलकाता 15,136 13,874 चेन्नई 15,337 14,059

चांदी का क्या हाल नजर आ रहा है?

चांदी की कीमतों में भी तेजी का माहौल देखने को मिल रहा है. कई प्रमुख बाजारों में 999 शुद्धता वाली चांदी लगभग ₹2,649 प्रति 10 ग्राम के आसपास है, जबकि चेन्नई में यह इससे अधिक स्तर पर दर्ज की गई है. औद्योगिक मांग और निवेशकों की रुचि चांदी के दाम को सहारा दे रही है.

आखिर सोना-चांदी महंगे क्यों हो रहे हैं?

सोने और चांदी की कीमतें केवल स्थानीय बाजार से तय नहीं होतीं. इनके पीछे कई वैश्विक और घरेलू कारण काम करते हैं:

* अंतरराष्ट्रीय बाजार में बुलियन की कीमतों में बदलाव.

* अमेरिकी डॉलर और रुपये की विनिमय दर.

* वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और महंगाई की चिंताएं.

* केंद्रीय बैंकों की नीतियां और ब्याज दरों का रुख.

* भारत में शादी, त्योहार और निवेश की मांग.

* चांदी के मामले में इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर सेक्टर जैसी औद्योगिक मांग.

क्या केवल कीमत देखनी चाहिए?

बहुत से खरीदार सिर्फ रेट देखकर फैसला लेते हैं, जबकि शुद्धता उतनी ही महत्वपूर्ण है.

* 24 कैरेट: लगभग 99.9% शुद्ध सोना, निवेश के लिए लोकप्रिय.

* 22 कैरेट: लगभग 91.67% शुद्धता, आभूषण बनाने में अधिक उपयोग.

* 925 सिल्वर: स्टर्लिंग सिल्वर, जिसमें 92.5% चांदी होती है और इसे ज्वेलरी में व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है.

क्या अभी खरीदना सही रहेगा?

देव इसका जवाब देते हैं कि ये आपके उद्देश्य पर निर्भर करता है. यदि निवेश के लिए खरीद रहे हैं लंबी अवधि के निवेशक अक्सर छोटी-मोटी कीमतों के उतार-चढ़ाव की बजाय नियमित निवेश रणनीति अपनाते हैं. चरणबद्ध खरीदारी (स्टैगर्ड बाइंग) जोखिम कम कर सकती है.

यदि शादी या जरूरत- कैसे करें तय?

अगर निकट भविष्य में खरीदारी करनी ही है, तो बाजार को समय देने की कोशिश करने के बजाय अपने बजट और जरूरत के अनुसार फैसला लेना व्यावहारिक हो सकता है.

कीमत में सिर्फ सोना ही नहीं, कौन से चार खर्च भी जुड़ते हैं?

कई लोग केवल प्रति ग्राम रेट देखकर बजट बनाते हैं, लेकिन अंतिम बिल में अन्य शुल्क भी शामिल हो सकते हैं:

* मेकिंग चार्ज

* जीएसटी

* डिजाइन या ब्रांड प्रीमियम

* हॉलमार्किंग से जुड़ी लागत (जहां लागू हो)

इसलिए अलग-अलग ज्वेलर्स के बीच अंतिम कीमत में अंतर संभव है.

डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ETF और फिजिकल गोल्ड में क्या अंतर?

आज निवेशकों के पास केवल आभूषण खरीदने का विकल्प नहीं है.

* फिजिकल गोल्ड: हाथ में रखने योग्य, लेकिन स्टोरेज और मेकिंग चार्ज का ध्यान रखना पड़ता है.

* डिजिटल गोल्ड: छोटे निवेश से शुरुआत संभव, लेकिन प्लेटफॉर्म की शर्तें समझना जरूरी.

* गोल्ड ETF: शेयर बाजार के माध्यम से निवेश का विकल्प, जिसमें भंडारण की चिंता नहीं रहती.

सोना-चांदी छोड़ लोग क्यों इस नए निवेश ट्रेंड पर लगा रहे दांव? जानिए आखिर लोग अपना पैसा कहां लगा रहे हैं

आपके लिए ये जानना कितना जरूरी है?

सोने और चांदी की कीमतें केवल ज्वेलरी खरीदारों के लिए ही नहीं, बल्कि निवेशकों, परिवारों और छोटे बचतकर्ताओं के लिए भी अहम संकेत देती हैं. ऊंचे दाम भविष्य की खरीदारी की योजना, शादी के बजट और निवेश रणनीति को प्रभावित कर सकते हैं. ऐसे समय में केवल भाव जानना नहीं, बल्कि उनके पीछे के कारण समझना भी जरूरी हो जाता है.

आम आदमी पर इसका असर कैसे दिखेगा?

* शादी-ब्याह का बजट बढ़ सकता है.

* ज्वेलरी खरीदने वालों को अधिक भुगतान करना पड़ सकता है.

* निवेशक वैकल्पिक निवेश विकल्पों की तुलना कर सकते हैं.

* पुराना सोना बेचने वालों को बेहतर मूल्य मिलने की संभावना रहती है.

* छोटे निवेशक किस्तों में खरीदारी पर विचार कर सकते हैं.

आगे क्या हो सकता है?

अगर वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और सुरक्षित निवेश की मांग बनी रहती है, तो सोने और चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है. दूसरी ओर, यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में दबाव कम होता है या डॉलर मजबूत होता है, तो कीमतों में नरमी भी देखने को मिल सकती है. इसलिए खरीदारों को रोजाना के भाव और विश्वसनीय बाजार संकेतकों पर नजर रखनी चाहिए.

FAQ

1. 24 कैरेट और 22 कैरेट में क्या अंतर है?

24 कैरेट अधिक शुद्ध होता है, जबकि 22 कैरेट में मिश्र धातु मिलाई जाती है जिससे आभूषण अधिक टिकाऊ बनते हैं.

2. क्या सोने की कीमत पूरे दिन बदल सकती है?

हां, अंतरराष्ट्रीय बाजार और स्थानीय कारोबार के आधार पर दिन में बदलाव संभव है.

3. क्या चांदी निवेश के लिए अच्छा विकल्प हो सकती है?

यह निवेशक के जोखिम प्रोफाइल और उद्देश्य पर निर्भर करता है. चांदी में औद्योगिक मांग का भी बड़ा प्रभाव रहता है.

4. खरीदते समय केवल रेट देखना पर्याप्त है?

नहीं. मेकिंग चार्ज, टैक्स, हॉलमार्क और अंतिम बिल भी देखना चाहिए.

5. क्या ऊंचे दाम का मतलब आगे और तेजी तय है?

ऐसा जरूरी नहीं. कमोडिटी बाजार में कीमतें कई वैश्विक और घरेलू कारकों से प्रभावित होती हैं.

डिस्क्लेमर: सोने और चांदी की कीमतें समय, शहर, टैक्स, ज्वेलर के मेकिंग चार्ज और स्थानीय बाजार की स्थितियों के अनुसार बदल सकती हैं . यहां दी गई दरें सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी पर आधारित हैं और केवल सामान्य सूचना के उद्देश्य से हैं . खरीदारी या निवेश का निर्णय लेने से पहले अपने स्थानीय ज्वेलर या आधिकारिक स्रोत से नवीनतम भाव अवश्य सत्यापित करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.