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सोना 1.52 लाख के पार, चांदी 2.32 लाख पर; 11 अगस्त को खरीदारी से पहले शहरवार भाव और बाजार का ये संकेत समझें

Sona-Chandi Bhav: सोना और चांदी ऊंचे स्तरों पर कारोबार कर रहे हैं. 10 अगस्त को 24 कैरेट सोना ₹1,52,160 और चांदी ₹2,32,660 प्रति किलो रही. शहरों में मामूली अंतर है, जबकि सालाना तेजी ने खरीदारों की चिंता बढ़ाई है.

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ऋतु सिंह

Updated : Aug 11, 2026, 09:09 AM IST

सोना 1.52 लाख के पार, चांदी 2.32 लाख पर; 11 अगस्त को खरीदारी से पहले शहरवार भाव और बाजार का ये संकेत समझें

सोना-चांदी का आज का भाव (फोटो एआई)

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  • सोना 1.52 लाख के पार पहुंचा
  • चांदी 2.32 लाख रुपये किलो
  • चेन्नई में सबसे महंगा सोना
  • दिल्ली में सबसे सस्ता सोना
  • सालभर में सोना 49 फीसदी चढ़ा

सोना खरीदने जा रहे हैं तो सिर्फ दुकान पर दिख रहा रेट देखकर फैसला करना महंगा पड़ सकता है. बाजार में पीली धातु पहले ही 1.52 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर को पार कर चुकी है, जबकि चांदी 2.32 लाख रुपये किलो के आसपास बनी हुई है. ऐसे में 11 अगस्त को खरीदारी करने वालों के लिए शहरवार भाव और पिछले दिनों की चाल समझना जरूरी है.

Bullion.co.in के मुताबिक कल यानी सोमवार को भारत में 24 कैरेट सोने का भाव 1,52,160 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने का भाव 1,39,480 रुपये प्रति 10 ग्राम था. चांदी 999 फाइन का भाव 2,32,660 रुपये प्रति किलो दर्ज किया गया था.  

24 कैरेट सोना 1.52 लाख के पार, सालभर में करीब 49 फीसदी उछला

सोने की मौजूदा कीमत का सबसे बड़ा संकेत इसकी लंबी अवधि की तेजी है. 10 अगस्त के आंकड़ों के मुताबिक 24 कैरेट सोना पिछले एक महीने में करीब 5.7 फीसदी चढ़ा है. वहीं एक साल में इसकी कीमत में लगभग 49.04 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. इसका सीधा मतलब है कि जिन लोगों ने पिछले साल सोने में निवेश किया था, उनके लिए यह तेजी काफी अहम रही है.  लेकिन ज्वेलरी खरीदने वालों के लिए यही तेजी चिंता की वजह भी है. 10 ग्राम सोने पर कीमत में कुछ हजार रुपये का भी बदलाव बड़ी खरीदारी में हजारों रुपये का फर्क पैदा कर सकता है. इसलिए शादी, त्योहारी खरीदारी या निवेश के लिए सोना लेने वाले लोगों को केवल एक दिन का भाव देखकर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए.

चांदी भी 2.32 लाख रुपये किलो के करीब

चांदी की चाल इस समय सोने से कम दिलचस्प नहीं है. 10 अगस्त को 999 फाइन चांदी 2,32,660 रुपये प्रति किलो रही. NDTV Profit के मुताबिक एक महीने में चांदी करीब 4.34 फीसदी ऊपर थी, जबकि एक साल की अवधि में इसकी कीमत दोगुने से भी ज्यादा बढ़ चुकी थी.  चांदी का यह स्तर उन लोगों के लिए खास मायने रखता है जो इसे केवल गहनों की धातु नहीं बल्कि निवेश के तौर पर भी देखते हैं. हालांकि चांदी में सोने की तुलना में उतार-चढ़ाव ज्यादा तेज हो सकता है. यही वजह है कि ऊंचे भाव पर एकमुश्त खरीदारी करने के बजाय खरीद को हिस्सों में बांटना कुछ निवेशकों के लिए व्यावहारिक तरीका हो सकता है.

दिल्ली से चेन्नई तक कितना अलग है सोने का भाव

शहर बदलने पर सोने के भाव में बहुत बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन कुछ सौ रुपये का फर्क साफ दिखाई देता है. 10 अगस्त के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 24 कैरेट सोने का भाव मुंबई में 1,51,890 रुपये, दिल्ली में 1,51,630 रुपये, चेन्नई में 1,52,330 रुपये, कोलकाता में 1,51,690 रुपये, बेंगलुरु में 1,52,010 रुपये और हैदराबाद में 1,52,130 रुपये प्रति 10 ग्राम था.  

इसमें चेन्नई सबसे महंगा और दिल्ली सबसे सस्ता प्रमुख शहर रहा. यानी 10 ग्राम पर दोनों शहरों के बीच करीब 700 रुपये का अंतर था. हालांकि स्थानीय टैक्स, मेकिंग चार्ज, ज्वेलर का मार्जिन और अन्य लागतों के कारण दुकान पर मिलने वाली अंतिम कीमत इससे अलग हो सकती है.

सोना-चांदी भाव

22 कैरेट में भी शहरवार अंतर मौजूद है

ज्वेलरी खरीदने वालों के लिए 22 कैरेट का भाव ज्यादा मायने रखता है. 10 अगस्त को मुंबई में 22 कैरेट सोना 1,39,233 रुपये, दिल्ली में 1,38,994 रुपये, चेन्नई में 1,39,636 रुपये, कोलकाता में 1,39,049 रुपये, बेंगलुरु में 1,39,434 रुपये और हैदराबाद में 1,39,453 रुपये प्रति 10 ग्राम था. ([NDTV Profit][1])

यहां भी चेन्नई सबसे ऊपर और दिल्ली सबसे नीचे रहा. लेकिन खरीदार को एक अहम बात याद रखनी चाहिए. ये बेस रेट हैं. ज्वेलरी की दुकान पर मेकिंग चार्ज, GST और डिजाइन से जुड़ी लागत जुड़ने के बाद आपका वास्तविक बिल इससे काफी अलग हो सकता है.

चांदी में भी चेन्नई सबसे ऊपर, दिल्ली सबसे नीचे

999 फाइन चांदी के मामले में 10 अगस्त को मुंबई का भाव 2,32,230 रुपये, दिल्ली का 2,31,830 रुपये, चेन्नई का 2,32,910 रुपये, कोलकाता का 2,31,930 रुपये, बेंगलुरु का 2,32,420 रुपये और हैदराबाद का 2,32,600 रुपये प्रति किलो था.  इस तुलना में भी चेन्नई सबसे महंगा और दिल्ली सबसे सस्ता प्रमुख शहर रहा. हालांकि करीब एक हजार रुपये प्रति किलो का यह अंतर बड़ी मात्रा में खरीदारी करने वालों के लिए मायने रख सकता है, जबकि सामान्य खुदरा खरीदार के लिए स्थानीय ज्वेलर के चार्ज ज्यादा प्रभाव डाल सकते हैं.

11 अगस्त को सराफा बाजार का क्या होगा रुख?

मौजूदा आंकड़ों को देखकर सबसे अहम बात यह है कि सोना और चांदी दोनों पहले ही काफी ऊंचे स्तर पर हैं. इसलिए 11 अगस्त को सिर्फ यह देखना पर्याप्त नहीं होगा कि भाव आज 100 या 200 रुपये नीचे है या ऊपर. असली सवाल यह होगा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार, रुपये की चाल और घरेलू मांग मिलकर आगे किस दिशा का संकेत दे रहे हैं.

एक और छिपा हुआ पहलू यह है कि ऊंची कीमतों के बावजूद सोने की सालाना तेजी काफी मजबूत बनी हुई है. इसका मतलब यह नहीं कि कीमत हर दिन बढ़ेगी. बीच-बीच में मुनाफावसूली से गिरावट आ सकती है. इसलिए निवेश और शादी की जरूरत के लिए की जाने वाली खरीदारी को एक ही रणनीति से देखना सही नहीं होगा.

खरीदारी करने वालों के लिए सीधी बात

अगर आपको शादी या किसी जरूरी काम के लिए सोना लेना ही है, तो केवल कीमत गिरने का इंतजार करना जोखिम भरा हो सकता है. दूसरी तरफ सिर्फ तेजी देखकर पूरी रकम एक साथ लगा देना भी सही रणनीति नहीं मानी जा सकती. निवेश के मामले में खरीद को चरणों में बांटना और ज्वेलरी के मामले में अलग-अलग दुकानों के अंतिम बिल की तुलना करना ज्यादा उपयोगी हो सकता है.

सबसे जरूरी बात यह है कि 24 कैरेट, 22 कैरेट और ज्वेलरी की अंतिम कीमत को एक जैसा न समझें. 24 कैरेट मुख्यतः शुद्ध सोने के भाव का संकेत देता है, जबकि आभूषणों में 22 कैरेट समेत अलग-अलग शुद्धता इस्तेमाल होती है. इसके अलावा मेकिंग चार्ज और टैक्स अंतिम भुगतान को बढ़ा सकते हैं.

11 अगस्त का रेट अपडेट  

11 अगस्त की शुरुआत के लिए बाजार का बेसलाइन 24 कैरेट सोने का 1,52,160 रुपये और 22 कैरेट का 1,39,480 रुपये प्रति 10 ग्राम है. 999 फाइन चांदी का बेसलाइन 2,32,660 रुपये प्रति किलो है. 11 अगस्त सुबह बाजार खुलने और स्थानीय सराफा कारोबार के ताजा भाव आने के बाद इन आंकड़ों में बदलाव संभव है.  

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