धनतेरस से पहले सोना-चांदी सस्ता, आपके शहर में क्या है 10 ग्राम Gold का रेट? एक्सपर्ट से जानें क्या यह खरीदने का सही समय

Gold Silver Rate Today: एक्सपर्ट का कहना है कि अगर आपके परिवार में शादी है, किसी को गिफ्ट देना है या फिर लंबे समय की बचत के लिए सोना खरीदना चाहते हैं, तो आपके लिए यह बहुत बढ़िया मौका है.

Gold Price Today: धनतेरस से ठीक पहले सोना-चांदी की कीमतों में गिरावट आई है. मंगलवार (नवंबर, 3, 2026) को कमजोर स्पॉट डिमांड के कारण MCX पर सोने का भाव 1,634 रुपये घटकर 1,38,552 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया. वहीं, चांदी की कीमत 3 परसेंट से ज्यादा गिरकर 1.77 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गईं. साल की शुरुआत में दोनों धातुओं के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद, कीमतों में गिरावट आई है. इससे त्योहारी सीजन, खासकर धनतेरस पर खरीदारी करने वाले को अच्छा मौका मिला है.

धनतेरस पर सोना खरीदने का रिवाज

सोने-चांदी की कीमतों में यह बदलाव 6 नवंबर को धनतेरस और 8 नवंबर को दिवाली से कुछ दिन पहले आया है. धनतेरस पर पारंपरिक रूप से सोने और चांदी के गहने, सिक्के और दूसरी कीमती धातु खरीदना शुभ माना जाता है. सोना-चांदी खरीदना पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा है, जो इस विश्वास पर आधारित है कि कीमती धातुएं आने वाले साल में खुशहाली और अच्छी किस्मत लाती हैं.

उतार-चढ़ाव का दौर जारी

हाल के सेशन में सोने और चांदी की कीमतों में काफी उतार-चढ़ाव देखा गया है. 2 नवंबर को वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के वीकली मार्केट्स मॉनिटर के अनुसार, US फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट-रेट आउटलुक को लेकर बदलती उम्मीदों और लेवरेज्ड इन्वेस्टर्स की बिकवाली ने कमजोरी में योगदान दिया. चांदी पर भी ज्यादा दबाव रहा है. US डॉलर, बॉन्ड यील्ड, इंटरेस्ट-रेट की उम्मीदें और जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट कीमती मेटल की कीमतों पर असर डालने वाले जरूरी फैक्टर बने रहेंगे.

अभी और कम हो सकती हैं कीमतें

कीमतें ग्लोबल बुलियन मूवमेंट, इंटरेस्ट रेट की उम्मीदों, US डॉलर और रुपये के परफॉर्मेंस से प्रभावित होती रहती हैं. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने बाजार विश्लेषकों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में बताया,'ऐतिहासिक नजरिए से देखें तो सोने के मुकाबले चांदी की कीमत में अभी और गिरावट की गुंजाइश है.

अमेरिकी चुनाव के नतीजों का क्या होगा असर?

एक्सपर्ट शरद कोहली के मुताबिक, अमेरिकी चुनाव के नतीजों का असर गोल्ड और सिल्वर की कीमतों पर देखने को मिल सकता है. फिलहाल गोल्ड और सिल्वर के बाजार में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. अमेरिकी चुनाव के नतीजों के बाद राजनीतिक परिस्थितियों में बदलाव आएगा. एक अनुमान यह भी है कि रिपब्लिकन पार्टी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में अपनी पकड़ खो सकती है, जबकि सीनेट में उसे जीत मिल सकती है. अगर पार्टी दोनों सदनों में हार जाती है, तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं. ऐसी स्थिति में उनके लिए अपने फैसलों और नीतियों को संसद से मंजूरी दिलाना आसान नहीं होगा.

सोने-चांदी की कीमतों पर पड़ेगा असर

शरद कोहली का मानना है कि चुनाव के बाद अमेरिकी नीतियों में संभावित बदलाव का असर सोने और चांदी की कीमतों पर भी पड़ सकता है. हालांकि, फिलहाल गोल्ड और सिल्वर के बाजार पर सबसे बड़ा प्रभाव अमेरिकी फेडरल रिजर्व के दिसंबर में होने वाले फैसले का रहने वाला है. फेडरल रिजर्व अमेरिका का केंद्रीय बैंक है. बाजार में ब्याज दरों को लेकर जो अनुमान लगाए जा रहे हैं, उनका असर कीमती धातुओं की कीमतों पर पड़ सकता है.

उन्होंने बताया कि जब ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो आमतौर पर सोने और चांदी की कीमतों पर दबाव आता है. इसकी वजह यह है कि सोना और चांदी निवेश पर कोई ब्याज नहीं देते, जबकि ब्याज दरें बढ़ने से फिक्स्ड रिटर्न वाले निवेश के विकल्प ज्यादा आकर्षक हो जाते हैं. ऐसे में निवेशक सोने-चांदी के बजाय उन विकल्पों की ओर रुख कर सकते हैं, जहां उन्हें बेहतर ब्याज मिल रहा हो. इसी वजह से फिलहाल सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है.

'ऐसा मौका फिर मिलना मुश्किल'

बावा ज्वेलर्स के CEO गौरव बावा ने कहा, अगर आपके परिवार में शादी है, किसी को गिफ्ट देना है या फिर लंबे समय की बचत के लिए सोना खरीदना चाहते हैं, तो आपके लिए यह बहुत बढ़िया मौका है. उन्होंने कहा कि अगर आपने यह मौका मिस कर दिया तो समझो वह दोबारा कभी नहीं मिलेगा. उन्होंने कहा, 'आई पर्सनली थिंक एंड फील दिस इज द राइट टाइम टू गेट इंटू इट'. ऐसा मौका बार-बार नहीं आता है.

जुलाई-सितंबर तिमाही में 29% गिरी सोने की डिमांड

वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की 3 नवंबर को जारी Q3 2026 गोल्ड डिमांड ट्रेंड्स रिपोर्ट के मुताबिक, 2026 की जुलाई-सितंबर तिमाही में भारत की सोने की डिमांड पिछले साल इसी समय के 229.8 टन के मुकाबले साल-दर-साल 29% घटकर 162.5 टन रह गई. यह गिरावट सोने की ज्यादा कीमतों, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने और कंज्यूमर के खरीदने के बदलते पैटर्न के कारण आई है. हालांकि, सोने की डिमांड की वैल्यू एक साल पहले के ₹2,35,090 करोड़ से 3% बढ़कर ₹2,41,900 करोड़ हो गई.

ज्वेलरी की डिमांड 20% घटकर 99.9 टन रह गई. वहीं, सोने की छड़ों और सिक्कों की डिमांड 40% घटकर 55 टन रह गई. गोल्ड ETF की डिमांड भी 50% घटकर 5.3 टन रह गई. आने वाले त्योहारों और शादियों के मौसम से मदद मिल सकती है, हालांकि बढ़ी हुई कीमतें कंज्यूमर को हल्की ज्वेलरी और एक्सचेंज पर खरीदारी करने के लिए बढ़ावा दे सकती हैं.

