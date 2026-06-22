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दुनिया में सुस्ती, फिर भी भारत के एक्सपोर्ट में उछाल! आखिर कौन खरीद रहा है भारतीय सामान?

India export growth despite global slowdown: वैश्विक आर्थिक सुस्ती के बावजूद भारतीय उत्पादों की विदेशों में मांग मजबूत बनी हुई है. बढ़ते निर्यात से उद्योग, रोजगार और छोटे कारोबारियों को सहारा मिला है. नए बाजारों में बढ़ती पहुंच भारत की अर्थव्यवस्था और विनिर्माण क्षमता के लिए सकारात्मक संकेत है.

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ऋतु सिंह

Updated : Jun 22, 2026, 12:52 PM IST

दुनिया में सुस्ती, फिर भी भारत के एक्सपोर्ट में उछाल! आखिर कौन खरीद रहा है भारतीय सामान?

निर्यात में बढ़ोतरी देश की आर्थिक गतिविधियों और निवेश के लिए अच्छा संकेत मानी जा रही है (फोटो एआई)

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  • वैश्विक आर्थिक सुस्ती के बावजूद भारत के निर्यात में मजबूती दिख रही है.
  • कई देशों में भारतीय उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है.
  • बढ़ते निर्यात से उद्योगों और छोटे कारोबारियों को नए अवसर मिल सकते हैं.
  • विदेशी ऑर्डर बढ़ने पर उत्पादन और रोजगार में भी सकारात्मक असर पड़ेगा.

अगर दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं धीमी रफ्तार से चल रही हैं, तो क्या भारत का कारोबार भी थम जाना चाहिए? पहली नजर में जवाब हां लग सकता है, लेकिन ताजा तस्वीर कुछ और कहानी कह रही है. वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद कई भारतीय उत्पादों की विदेशों में मांग मजबूत बनी हुई है और यही वजह है कि निर्यात के मोर्चे पर उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है.

इसका मतलब सिर्फ बड़े उद्योगपतियों की कमाई नहीं है. जब विदेशों में भारतीय सामान बिकता है तो देश के कारखानों, बंदरगाहों, ट्रांसपोर्ट कंपनियों और लाखों कर्मचारियों तक इसका असर पहुंचता है. यही कारण है कि यह खबर आम परिवारों के लिए भी मायने रखती है.

बदलती वैश्विक जरूरतों ने भारत के लिए खोले नए दरवाजे

बीते कुछ वर्षों में दुनिया की कई कंपनियां अपनी सप्लाई चेन को एक ही देश पर निर्भर रखने से बचना चाहती हैं. इस बदलाव का फायदा भारत को मिल रहा है. इंजीनियरिंग उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाईयां, कृषि अधारित वस्तुएं और कुछ विशेष विनिर्माण क्षेत्रों में भारतीय कंपनियां तेजी से नए खरीदार जोड़ रही हैं. कई विदेशी आयातक अब ऐसे साझेदार तलाश रहे हैं जो भरोसेमंद आपूर्ति के साथ प्रतिस्पर्धी कीमत भी दे सकें. भारत इसी जरूरत को पूरा करने की कोशिश कर रहा है.

निर्यात बढ़ने से आम लोगों को क्या फायदा हो सकता है?

कई लोग सोचते हैं कि एक्सपोर्ट केवल बड़ी कंपनियों का विषय है, लेकिन इसका असर स्थानीय स्तर तक दिखाई देता है. जब विदेशी ऑर्डर बढ़ते हैं तो फैक्ट्रियों में उत्पादन बढ़ता है, लॉजिस्टिक्स सेक्टर सक्रिय होता है और छोटे आपूर्तिकर्ताओं को भी काम मिलता है. इससे रोजगर के अवसर बढ़ सकते हैं और कई उद्योगो में आय में सुधार देखने को मिल सकता है.

कपड़ा, चमड़ा, खाद्य प्रसंस्करण और ऑटो कंपोनेंट जैसे क्षेत्रों से जुड़े छोटे कारोबारियों को भी बड़े निर्यात ऑर्डरों का अप्रत्यक्ष लाभ मिलता है. यही वजह है कि निर्यात का मजबूत रहना घरेलू अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत माना जाता है.

आखिर कौन खरीद रहा है भारतीय सामान?

भारत के उत्पादों की मांग पारंपरिक बाजारों के अलावा नए क्षेत्रों में भी बढ़ रही है. अमेरिका और यूरोप जैसे बड़े बाजारों के साथ-साथ पश्चिम एशिया, अफ्रीका और एशिया के कई देशों में भारतीय वस्तुओं की पहुंच लगातार बढ़ी है. डिजिटल व्यापार, बेहतर गुणवत्ता नियंत्रण और वैश्विक कंपनियों के साथ साझेदारी ने भी भारतीय निर्यातकों को नए अवसर दिए हैं. दिलचस्प बात यह है कि अब केवल तैयार माल ही नहीं, बल्कि उच्च मूल्य वाले तकनीकी और औद्योगिक उत्पादों की मांग भी बढ़ रही है. इससे भारत की छवि कम लागत वाले उत्पादन केंद्र से आगे बढ़कर गुणवत्ता आधारित सप्लायर के रूप में मजबूत हो रही है.

किस संकेत जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए?

इस पूरी कहनी का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि दुनिया में आर्थिक सुस्ती के बावजूद जो देश नए बाजार तलाश रहे हैं और अपने उत्पादों में विविधता ला रहे हैं, वही अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन कर पा रहे हैं. भारत के लिए यह सिर्फ निर्यात बढ़ाने का मौका नहीं, बल्कि वैश्विक विनिर्माण नेटवर्क में अपनी भूमिका मजबूत करने का अवसर भी है.

अगर भारतीय कंपनियां गुणवत्ता, समय पर आपूर्ति और नवाचार पर लगातार ध्यान देती रहीं, तो आने वाले वर्षों में इसका असर रोजगार, निवेश और स्थानीय उद्योगों पर और अधिक सकारात्मक रूप में दिखाई दे सकता है.

आगे की राह क्यों अहम है?

निर्यात में मजबूती बनाए रखना आसान नहीं होगा. वैश्विक मांग, कच्चे माल की कीमतें, भू-राजनीतिक तनाव और मुद्रा विनिमय दर जैसे कई कारक आगे की दिशा तय करेंगे. फिर भी मौजूदा संकेत बताते हैं कि भारतीय उद्योगों के पास नए बाजारों में अपनी पकड़ मजबूत करने का अवसर मौजूद है.

आम नागरिक के लिए इसका सबसे बड़ा संदेश यही है कि जब देश का सामान दुनिया के ज्यादा देशों तक पहुंचता है, तो उसका असर अंततः रोजगर, निवेश, आय और आर्थिक गतिविधियों के रूप में देश के भीतर भी महसूस किया जा सकता है. इसलिए निर्यात के आंकड़े केवल व्यापारिक खबर नहीं, बल्कि आम लोगों की आर्थिक संभावनाओं से जुड़ी कहानी भी हैं.

स्रोत: भारत सरकार का वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (Ministry of Commerce & Industry) द्वारा जारी आधिकारिक व्यापार आंकड़े, साथ ही हालिया सरकारी प्रेस विज्ञप्तियां और निर्यात संबंधी अपडेट.

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