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7 लाख के कर्ज में डूबा था ये शख्स, ठेले से शुरू किया काम; आज 2 रेस्टोरेंट और 2 फूड वैन का है मालिक

गाजीपुर के गौसपुर गांव के उद्भव श्रीवास्तव ने परिवारिक दुख, दोस्त के साथ छूटने और करीब 7 लाख रुपये के कर्ज के बावजूद हार नहीं मानी. छोटे फूड बिजनेस से शुरुआत कर उन्होंने देसी जायका और हनी कालिका रेस्टोरेंट खड़े किए और दो फूड वैन तक पहुंचे.

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ऋतु सिंह

Updated : Sep 08, 2026, 07:45 AM IST

7 लाख के कर्ज में डूबा था ये शख्स, ठेले से शुरू किया काम; आज 2 रेस्टोरेंट और 2 फूड वैन का है मालिक

उद्भव का बिजनेस 7 लाख के कर्ज से 2 रेस्टोरेंट तक कैसे पहुंचा (फोटो सोशल मीडिया)

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कभी परिवार पर टूटा दुख, कभी सबसे करीबी दोस्त का साथ छूटा और ऊपर से करीब 7 लाख रुपये का कर्ज. ऐसे वक्त में बहुत से लोग बिजनेस छोड़कर नौकरी या किसी दूसरे रास्ते की तलाश करने लगते हैं. लेकिन गाजीपुर के छोटे से गांव गौसपुर के उद्भव श्रीवास्तव ने इसी मुश्किल दौर को अपने फूड बिजनेस की नई शुरुआत बना दिया.

एक छोटे ठेले से शुरू हुई कहानी धीरे धीरे देसी जायका तक पहुंची और फिर हनी कालिका रेस्टोरेंट तक. आज उनके दो रेस्टोरेंट और दो फूड वैन चल रहे हैं. उद्भव की कहानी सिर्फ मोटिवेशन की कहानी नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए भी एक सबक है जो कम पैसे, कर्ज या मुश्किल हालात के बीच अपना काम शुरू करने का सपना देखते हैं.

परिवार पर दो बड़े झटकों ने बदली जिंदगी

उद्भव श्रीवास्तव की जिंदगी में मुश्किल दौर अचानक नहीं आया था. उनकी बहन की शादी के दो दिन बाद ही उनके पिता का निधन हो गया. यह परिवार के लिए बड़ा सदमा था और उद्भव के लिए भी जिंदगी का एक ऐसा मोड़ था जहां आगे का रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा था.

इसके बाद उनका सबसे खास दोस्त भी उनका साथ छोड़ गया. इस दोस्त के साथ उनके रेस्टोरेंट के काम का भी जुड़ाव था. दोस्त के साथ छूटने का असर बिजनेस पर पड़ा और हालात इतने बिगड़े कि उद्भव पर करीब 7 लाख रुपये का कर्ज आ गया. यहीं से उनकी असली परीक्षा शुरू हुई. आम आदमी के लिए 7 लाख रुपये का कर्ज सिर्फ एक रकम नहीं है. यह हर महीने की चिंता, परिवार की जिम्मेदारी और बिजनेस को बचाने का दबाव भी होता है.

कर्ज के बीच नौकरी नहीं, फूड बिजनेस चुना

मुश्किल हालात में उद्भव ने अपने जुनून को पहचानने की कोशिश की. उन्होंने फूड बिजनेस को ही अपना करियर बनाने का फैसला किया. शुरुआत आसान नहीं थी और उनके सामने पैसे की कमी के साथ पहले के नुकसान का दबाव भी था.

लेकिन उन्होंने छोटे स्तर से काम आगे बढ़ाया. उनके सफर में सबसे अहम बात यह रही कि उन्होंने बड़े निवेश का इंतजार करने के बजाय उपलब्ध साधनों से शुरुआत की. उनका पहला छोटा रेस्टोरेंट देसी जायका था. यहीं से वह धीरे धीरे अपने बिजनेस को आगे ले जाने लगे.

यही पहल आम लोगों के लिए सबसे बड़ा सबक है. बिजनेस शुरू करने के लिए हमेशा बड़ा ऑफिस, बड़ी दुकान या भारी निवेश जरूरी नहीं होता. कई बार छोटा मॉडल शुरू करके ग्राहक, कमाई और अनुभव जुटाना ज्यादा व्यावहारिक रास्ता हो सकता है.

देसी जायका से हनी कालिका तक पहुंची कहानी

उद्भव की मेहनत का असर धीरे धीरे दिखाई देने लगा. शुरुआती मुश्किलों के बाद उन्होंने हनी कालिका रेस्टोरेंट शुरू किया. यानी जिस व्यक्ति पर कभी करीब 7 लाख रुपये का कर्ज था, उसने बिजनेस बंद करने के बजाय अपने फूड कारोबार को आगे बढ़ाने की कोशिश जारी रखी.

इस सफर में सिर्फ पैसा लगाना ही अहम नहीं था. उनके अनुभव में मेहनत, ईमानदारी और लगातार काम करने की भूमिका भी रही. उनकी कहानी का एक छिपा हुआ पहलू यही है कि बिजनेस में पहली सफलता अक्सर अंतिम मंजिल नहीं होती. एक छोटे रेस्टोरेंट से शुरुआत करने के बाद अगला लक्ष्य कारोबार को टिकाऊ बनाना और फिर उसे दूसरे मॉडल में फैलाना हो सकता है.

आज दो रेस्टोरेंट और दो फूड वैन

उद्भव श्रीवास्तव के सफर का मौजूदा मुकाम यह है कि उनके दो रेस्टोरेंट और दो फूड वैन चल रहे हैं. यानी शुरुआत एक छोटे फूड कारोबार से हुई और समय के साथ उनका काम कई आउटलेट और मोबाइल फूड मॉडल तक पहुंचा.

यह बदलाव इसलिए भी अहम है क्योंकि फूड बिजनेस में सिर्फ खाना बनाना पर्याप्त नहीं होता. ग्राहक को बनाए रखना, क्वालिटी कायम रखना, रोज का खर्च संभालना और कारोबार को लगातार चलाते रहना भी उतना ही जरूरी है. उद्भव की कहानी से यह समझ आता है कि आर्थिक संकट के बाद दोबारा खड़ा होना एक दिन का काम नहीं होता. छोटे कदमों को लगातार दोहराने से ही कारोबार धीरे धीरे मजबूत हो सकता है.

कर्ज और असफलता के बाद वापसी का असली सबक

उद्भव की कहानी को सिर्फ यह कहकर खत्म करना आसान होगा कि मेहनत करो और सफल हो जाओ. लेकिन असली सबक इससे थोड़ा अलग है. मुश्किल समय में उन्होंने अपने पुराने नुकसान को अपनी पहचान नहीं बनने दिया. करीब 7 लाख रुपये के कर्ज के बावजूद उन्होंने फूड बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश की. यही सोच उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो किसी असफल बिजनेस, नौकरी जाने या आर्थिक संकट के बाद खुद को खत्म मान लेते हैं.

इस कहानी का व्यावहारिक पहलू यह भी है कि बिजनेस शुरू करने से पहले खर्च, कर्ज चुकाने की क्षमता और रोजमर्रा के कैश फ्लो को समझना जरूरी है. सिर्फ जुनून से कारोबार शुरू किया जा सकता है, लेकिन उसे लंबे समय तक चलाने के लिए हिसाब किताब और अनुशासन भी चाहिए.

उद्भव श्रीवास्तव की कहानी आखिर क्यों मायने रखती है?

गाजीपुर के गौसपुर गांव से निकलकर उद्भव श्रीवास्तव का सफर यह बताता है कि शुरुआती हालात हमेशा आपकी अंतिम मंजिल तय नहीं करते. परिवारिक संकट, दोस्त का साथ छूटना और करीब 7 लाख रुपये का कर्ज उनके रास्ते में आया, लेकिन उन्होंने फूड बिजनेस को छोड़ने के बजाय उसी में आगे बढ़ने की कोशिश की.

जॉश टॉक्स हिंदी में साझा की गई उनकी कहानी के मुताबिक, छोटे स्तर से शुरू हुआ यह सफर देसी जायका से होते हुए हनी कालिका रेस्टोरेंट तक पहुंचा और अब उनके दो रेस्टोरेंट और दो फूड वैन चल रहे हैं.

आम आदमी के लिए सबसे बड़ा संदेश यही है कि संकट आने पर फैसला सिर्फ भावनाओं से नहीं, बल्कि छोटे और सम्भव कदमों से लेना चाहिए. बिजनेस हो या जिंदगी, एक खराब दौर पूरी कहानी का अंत नहीं होता.

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