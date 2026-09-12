जीडीपी 7.8% पर दौड़ी, फिर भी सेंसेक्स-निफ्टी क्यों फिसले? ये 4 संकेत दे रहे बड़ा खतरा

Why Sensex is falling despite strong GDP growth: भारत की अर्थव्यवस्था ने अप्रैल-जून तिमाही में 7.8% की मजबूत वृद्धि दर्ज की, लेकिन सितंबर में सेंसेक्स और निफ्टी दबाव में हैं. महंगा कच्चा तेल, कमजोर रुपया, विदेशी निवेशकों की बिकवाली और अमेरिका की ब्याज दरों को लेकर बढ़ती चिंता बाजार की तस्वीर बदल रही

एक तरफ अप्रैल-जून 2026 की तिमाही में भारत की वास्तविक जीडीपी 7.8% बढ़ी, जो रिजर्व बैंक के 7% अनुमान से भी ज्यादा रही. दूसरी तरफ सितंबर में सेंसेक्स और निफ्टी लगातार दबाव झेल रहे हैं. 11 सितंबर को सेंसेक्स 120.83 अंक गिरकर 74,781.76 और निफ्टी 79.70 अंक टूटकर 23,398.10 पर बंद हुआ. पहली नजर में दोनों आंकड़े एक-दूसरे के उलट दिखाई देते हैं. लेकिन यहां असली बात यह है कि जीडीपी आज की अर्थव्यवस्था की तस्वीर दिखाती है, जबकि शेयर बाजार आने वाले महीनों की कमाई और जोखिम को पहले ही कीमत में शामिल करने की कोशिश करता है. यही वजह है कि मजबूत जीडीपी के बावजूद बाजार में डर दिखाई दे सकता है.

जीडीपी मजबूत है, लेकिन बाजार भविष्य की चिंता कर रहा है

सीए सुदेशना बताती हैं कि 31 अगस्त को जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, अप्रैल-जून 2026 में वास्तविक जीडीपी 7.8% बढ़ी. वास्तविक जीडीपी का आकार 81.36 लाख करोड़ रुपये रहा, जबकि एक साल पहले यह 75.46 लाख करोड़ रुपये था. नाममात्र जीडीपी में 10.3% की वृद्धि दर्ज हुई. वास्तविक जीवीए 8.2% बढ़ा.

इस ग्रोथ में सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग और निवेश की अहम भूमिका रही. यानी अर्थव्यवस्था के कई हिस्सों से ग्रोथ को सहारा मिला है. प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल ने भी 7.8% की वृद्धि को उम्मीद से बेहतर बताया और मैन्युफैक्चरिंग, वित्तीय सेवाओं तथा कंस्ट्रक्शन जैसे क्षेत्रों के योगदान का उल्लेख किया.

फिर शेयर बाजार क्यों बेचैन है? कमोडिटी एंड शेयर मार्केट एक्सपर्ट देवकृष्ण के अनुसार क्योंकि बाजार यह नहीं पूछ रहा कि पिछली तिमाही में अर्थव्यवस्था कितनी बढ़ी. बाजार यह देख रहा है कि अगले कुछ महीनों में कंपनियों की लागत, मुनाफा, ब्याज दर और मांग पर क्या असर पड़ेगा.

कच्चा तेल बना बाजार का सबसे बड़ा सिरदर्द

इस समय सबसे बड़ी चिंता कच्चे तेल की कीमत है. 11 सितंबर को ब्रेंट क्रूड 108 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर चला गया था. पश्चिम एशिया में तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य से तेल की सप्लाई को लेकर चिंता ने कीमतों पर दबाव बढ़ाया है. भारत के लिए महंगा तेल सिर्फ पेट्रोल-डीजल की कहानी नहीं है. देश अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कच्चे तेल के आयात से पूरा करता है. तेल महंगा होने पर भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ता है, रुपये पर दबाव आता है और महंगाई का खतरा बढ़ सकता है.

कंपनियों के लिए भी इसका मतलब साफ है. एयरलाइन, पेंट, केमिकल, लॉजिस्टिक्स और कई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों की लागत बढ़ सकती है. अगर कंपनियां यह बढ़ी लागत ग्राहक पर डालती हैं तो मांग प्रभावित हो सकती है, और अगर लागत खुद सहती हैं तो मुनाफे पर असर पड़ सकता है. यही वह कड़ी है जो मजबूत जीडीपी और कमजोर शेयर बाजार को एक साथ समझाती है.

कमजोर रुपया भी निवेशकों को डरा रहा है

कच्चे तेल की तेजी का एक असर रुपये पर भी पड़ रहा है. 11 सितंबर को रुपया करीब 95.46 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ. इससे पहले सप्ताह में भी रुपये पर दबाव बना रहा. रुपया कमजोर होने का आम आदमी पर असर धीरे-धीरे दिखाई दे सकता है. आयातित सामान, कच्चे माल और ऊर्जा की लागत बढ़ सकती है. विदेशी शिक्षा, विदेश यात्रा और डॉलर में होने वाले दूसरे खर्च भी महंगे हो सकते हैं. शेयर बाजार के लिए कमजोर रुपया इसलिए चिंता का विषय है क्योंकि इससे आयात पर निर्भर कंपनियों की लागत बढ़ सकती है. हालांकि आईटी जैसी डॉलर कमाने वाली कंपनियों को कमजोर रुपये से कुछ फायदा मिल सकता है. 11 सितंबर को भी कुछ आईटी शेयरों ने व्यापक बाजार की कमजोरी के बीच बेहतर प्रदर्शन किया.

विदेशी निवेशक बिके तो बाजार पर बढ़ता है दबाव

बाजार में एक और महत्वपूर्ण संकेत विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी एफआईआई की गतिविधि से मिल रहा है. 10 सितंबर को एफआईआई ने भारतीय शेयरों में करीब 438.24 करोड़ रुपये की शुद्ध बिकवाली की, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशक यानी डीआईआई करीब 1,025.85 करोड़ रुपये के शुद्ध खरीदार रहे. यह आंकड़ा एक दिलचस्प तस्वीर दिखाता है. घरेलू पैसा बाजार को संभालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन विदेशी निवेशक जब जोखिम बढ़ता देखते हैं तो भारत जैसे उभरते बाजारों से पैसा निकाल सकते हैं.

इसका असर सिर्फ इंडेक्स पर नहीं पड़ता. बड़ी कंपनियों के शेयरों में बिकवाली बढ़ने पर सेंसेक्स और निफ्टी दोनों दबाव में आते हैं. इससे छोटे निवेशकों के पोर्टफोलियो में भी गिरावट दिखाई देती है, भले ही उनकी खरीदी हुई कंपनी की बुनियादी स्थिति तुरंत खराब न हुई हो.

अमेरिका की ब्याज दर का भारत से क्या लेना-देना है?

अब आता है वह कारण जिसे आम निवेशक अक्सर नजरअंदाज कर देता है. अमेरिका की ब्याज दर. 11 सितंबर को अमेरिका की 10 वर्षीय ट्रेजरी यील्ड करीब 4.96% तक पहुंच गई थी और 5% का स्तर बाजार के लिए अहम चिंता बन गया. महंगा तेल अगर महंगाई बढ़ाता है तो अमेरिकी केंद्रीय बैंक के लिए ब्याज दरों को लंबे समय तक ऊंचा रखना या आगे बढ़ाना ज्यादा आसान हो सकता है. जब अमेरिका में बॉन्ड से अपेक्षाकृत ज्यादा रिटर्न मिलने लगता है तो विदेशी निवेशकों के लिए भारत जैसे बाजारों में पैसा लगाने का आकर्षण कम हो सकता है. इससे डॉलर मजबूत और रुपये पर दबाव बढ़ सकता है. यानी अमेरिका की ब्याज दर का फैसला दिल्ली या मुंबई के किसी छोटे निवेशक से बहुत दूर की चीज नहीं है. उसका असर रुपये, विदेशी निवेश और अंततः भारतीय शेयरों की कीमतों तक पहुंच सकता है.

क्या 7.8% जीडीपी का आंकड़ा बाजार के लिए बेकार है?

बिल्कुल नहीं. मजबूत जीडीपी भारत की अर्थव्यवस्था की बुनियादी ताकत का बड़ा संकेत है. लेकिन शेयर बाजार सिर्फ जीडीपी देखकर नहीं चलता. यहां एक और महत्वपूर्ण बात है. 7.8% का आंकड़ा नई जीडीपी सीरीज के तहत आया है, जिसमें आधार वर्ष 2022-23 किया गया है और आंकड़े जुटाने तथा कीमतों को समायोजित करने की पद्धति में बदलाव किए गए हैं. सांख्यिकी सचिव सौरभ गर्ग ने कहा है कि बदलाव नई पद्धति और बेहतर डेटा स्रोतों की वजह से हुए हैं. इस आंकड़े को लेकर सार्वजनिक बहस भी हुई है. इसलिए निवेशक केवल एक तिमाही की जीडीपी देखकर शेयर खरीदने या बेचने का फैसला नहीं करता. वह महंगाई, तेल, रुपये, ब्याज दर, कंपनियों की कमाई और वैश्विक जोखिम सभी को एक साथ देखता है.

आम आदमी के लिए इसका असली मतलब क्या है?

अगर आप शेयर बाजार में सीधे निवेश नहीं करते तब भी इस पूरे घटनाक्रम का असर आप तक पहुंच सकता है. महंगा कच्चा तेल लंबे समय तक बना रहा तो ट्रांसपोर्ट और उत्पादन लागत बढ़ सकती है. कमजोर रुपया आयातित सामान और डॉलर से जुड़े खर्च महंगे कर सकता है. महंगाई बढ़ी तो घरेलू बजट पर दबाव आ सकता है. वहीं कंपनियों की लागत और मुनाफे में बदलाव रोजगार और वेतन वृद्धि की रफ्तार को भी प्रभावित कर सकता है.

दूसरी तरफ मजबूत जीडीपी का मतलब यह भी है कि देश की आर्थिक गतिविधि फिलहाल कमजोर नहीं पड़ी है. इसलिए शेयर बाजार की मौजूदा कमजोरी को सीधे यह निष्कर्ष निकालकर नहीं देखना चाहिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था खराब हो गई है.

बाजार की असली कहानी जीडीपी बनाम सेंसेक्स नहीं है

असल कहानी जीडीपी बनाम सेंसेक्स की नहीं है. दोनों अलग-अलग घड़ियां हैं. जीडीपी बता रही है कि अप्रैल-जून में अर्थव्यवस्था ने मजबूत प्रदर्शन किया. शेयर बाजार सितंबर में यह आंकलन कर रहा है कि महंगा तेल, कमजोर रुपया, विदेशी बिकवाली और वैश्विक ब्याज दरों का आने वाली तिमाहियों में कंपनियों की कमाई पर कितना असर पड़ेगा.

11 सितंबर को सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट के बावजूद घरेलू संस्थागत निवेशकों की खरीदारी यह भी दिखाती है कि बाजार में पूरी तरह से भरोसा खत्म नहीं हुआ है. लेकिन जब तक कच्चे तेल और वैश्विक ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता कम नहीं होती, बाजार में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है.

निवेशक के लिए सबसे जरूरी बात यही है कि सिर्फ जीडीपी 7.8% देखकर बाजार में तेजी की उम्मीद करना उतना ही अधूरा है, जितना सेंसेक्स की गिरावट देखकर अर्थव्यवस्था को कमजोर मान लेना. फिलहाल भारत की ग्रोथ कहानी मजबूत है, लेकिन उसके सामने तेल और वैश्विक बाजार का जोखिम भी उतना ही असली है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.