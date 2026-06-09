विदेशी निवेशक बेच रहे, लेकिन फिर भी शेयर बाजार क्यों नहीं टूट रहा? SIP वाले भारतीय बदल रहे निवेश की पूरी तस्वीर

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Why Indian stock market is stable despite FPI selling: एक समय था जब विदेशी निवेशक (FPI) शेयर बाजार से पैसा निकालते थे तो निवेशकों की धड़कनें बढ़ जाती थीं. बाजार में बड़ी गिरावट आ जाती थी और छोटे निवेशक घबरा जाते थे. लेकिन अब तस्वीर बदलती दिख रही है.
हाल के महीनों में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से हजारों करोड़ रुपये निकाले हैं. इसके बावजूद बाजार में वैसी घबराहट नहीं दिखी, जैसी पहले देखने को मिलती थी. सवाल है कि आखिर ऐसा क्या बदल गया है? जवाब छिपा है भारत के करोड़ों नए निवेशकों और हर महीने आने वाले SIP के पैसों में.
अब बाजार सिर्फ विदेशी पैसों पर निर्भर क्यों नहीं रहा?
भारतीय शेयर बाजार लंबे समय तक विदेशी निवेशकों की चाल पर चलता रहा. जब विदेशी फंड खरीदारी करते थे तो बाजार चढ़ता था और जब वे बिकवाली करते थे तो बाजार में कमजोरी आ जाती थी. लेकिन पिछले कुछ वर्षों में घरेलू निवेशकों की भागीदारी तेजी से बढ़ी है. लाखों नए डीमैट खाते खुले हैं और म्यूचुअल फंड SIP के जरिए हर महीने बड़ी रकम बाजार में आ रही है. इसका असर यह हुआ कि विदेशी बिकवाली का दबाव पहले जितना भारी नहीं रह गया. यनी बाजार का एक नया सहारा तैयार हो चुका है, जो देश के भीतर से आ रहा है.
SIP बन गया बाजार का नया सुरक्षा कवच कैसे बना?
मार्केट एक्सपर्ट हेमंत मनानी बताते हैं कि म्यूचुअल फंड SIP को अक्सर छोटे निवेशकों का निवेश साधन माना जाता है, लेकिन अब इसका प्रभाव पूरे बाजार पर दिखाई देने लगा है. हर महीने लाखों लोग अपनी आय का एक हिस्सा SIP में निवेश करते हैं. चाहे बाजार ऊपर हो या नीचे, यह पैसा लगातार आता रहता है. यही वजह है कि जब बड़े विदेशी निवेशक बिकवाली करते हैं तब भी बाजार में खरीदारी का एक मजबूत आधार मौजूद रहता है. हेमंत मानते हैं कि नियमित SIP निवेश ने भारतीय बाजार को पहले के मुकाबले कहीं अधिक स्थिर बनाया है.
छोटे शहरों से आ रहा है निवेश का नया दौर
शेयर बाजार में सबसे बड़ा बदलाव सिर्फ निवेश की रकम नहीं, बल्कि निवेशकों की प्रोफाइल में भी आया है. पहले शेयर बाजार मुख्य रूप से बड़े शहरों तक सीमित था, लेकिन अब टियर-2 और टियर-3 शहरों से भी बड़ी संख्या में लोग निवेश कर रहे हैं.
मोबाइल ऐप, आसान KYC प्रक्रिया और वित्तीय जागरूकता ने निवेश को पहले से कहीं अधिक सुलभ बना दिया है. यही कारण है कि आज शेयर बाजार सिर्फ मुंबई, दिल्ली या बेंगलुरु की कहानी नहीं रहा. यह छोटे शहरों, कस्बों और मध्यम वर्गीय परिवारों की भी कहानी बन चुका है.
कौन सा बड़ा बदलाव जो कम लोग नोटिस करने लगे हैं?
विदेशी निवेशक अक्सर वैश्विक परिस्थितियों के आधार पर फैसला लेते हैं. अमेरिका में ब्याज दर बढ़ी या किसी दूसरे बाजार में बेहतर अवसर मिला तो पैसा वहां चला जाता है. इसके उलट घरेलू निवेशक भारत की लंबी अवधि की विकास कहानी पर दांव लगा रहे हैं. वे अगले कुछ दिनों नहीं, बल्कि अगले 10-15 वर्षों की सोचकर निवेश कर रहे हैं. यही मानसिकता बजार की संरचना बदल रही है. अब बाजार सिर्फ विदेशी फंड फ्लो का खेल नहीं रह गया, बल्कि भारत की बचत और निवेश संस्कृति का प्रतिबिंब भी बनता जा रहा है.
क्या इसका मतलब बाजार में जोखिम खत्म हो गया?
बिल्कुल नहीं. बाजार में उतार-चढ़ाव आगे भी आते रहेंगे. वैश्विक घटनाएं, ब्याज दरें, भू-राजनीतिक तनाव और कॉर्पोरेट नतीजे बाजार को प्रभावित करते रहेंगे.
लेकिन एक फर्क जरूर आया है. अब बाजार के पास घरेलू निवेशकों का मजबूत आधार है, जो गिरावट के समय भी खरीदारी का अवसर तलाशता है. यही कारण है कि कई विशेषज्ञ भारतीय बाजार को पहले की तुलना में अधिक मजबूत और परिपक्व मान रहे हैं.
निवेशकों के लिए सबसे बड़ा संदेश क्या है?
अगर आप शेयर बाजार में नए हैं, तो यह समझना जरूरी है कि निवेश सिर्फ तेजी के दिनों का खेल नहीं है. बाजार की असली ताकत उन करोड़ों निवेशकों में है जो हर महीने नियमित निवेश कर रहे हैं और लंबी अवधि की सोच रखते हैं. भारतीय शेयर बाजार की नई कहानी सिर्फ सेंसेक्स और निफ्टी की नहीं है. यह उस बदलती मानसिकता की कहानी है, जहां बचत बैंक खाते से निकलकर निवेश की दुनिया में प्रवेश कर रही है.
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