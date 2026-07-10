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विदेशी फंड्स का नया गेम प्लान, एक्सपर्ट से जानिए शेयर बाजार में क्या होने वाला है बड़ा उलटफेर

10 जुलाई 2026 को भारतीय शेयर बाजार में वैश्विक संकेतों और घरेलू तिमाही नतीजों के बीच भारी उठापटक की आशंका है. यह लेख निवेशकों को बाजार की छिपी चाल, चुनौतियों और मुनाफा कमाने के अनूठे रणनीतिक एंगल्स को समझाता है.

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ऋतु सिंह

Updated : Jul 10, 2026, 06:26 AM IST

विदेशी फंड्स का नया गेम प्लान, एक्सपर्ट से जानिए शेयर बाजार में क्या होने वाला है बड़ा उलटफेर

शेयर बाजार की इस गुप्त चाल से कमाएं मुनाफा, 10 जुलाई को इन सेक्टर्स में छिपी है बड़ी कमाई (फोटो एआई)

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शेयर बाजार में हर रोज लोग पैसा लगाते हैं, लेकिन आज का दिन कुछ अलग है. क्या आप भी सुबह उठते ही अपनी वॉचलिस्ट चेक करने लगते हैं? 10 जुलाई 2026 को बाजार कुछ ऐसे संकेत दे रहा है जो आम तौर पर सीधे तौर पर दिखाई नहीं देते. आज बाजार में सिर्फ तेजी या मंदी नहीं है, बल्कि परदे के पीछे एक बड़ा खेल चल रहा है जो सीधे आपके बैंक अकाउंट पर असर डालेगा. अगर आप बिना सोचे-समझे आज दांव लगा रहे हैं, तो रुकिए और पहले बाजार की इस गहरी इनसाइड स्टोरी को समझ लीजिए. चलिए मार्केट एक्सपर्ट देवकृष्ण पांडेय से समझते हैं आज के बाजार का क्या रहने वाला है रुख.

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आईटी और बैंकिंग सेक्टर्स में मची हलचल की असली वजह

आज बाजार खुलने के साथ ही सबसे बड़ी नजर दिग्गज आईटी कंपनियों और बड़े प्राइवेट बैंकों पर रहेगी. मौजूदा दौर में पहली तिमाही (Q1) के जो शुरुआती नतीजे आ रहे हैं, वे मिले-जुले हैं. लेकिन असली पेंच डॉलर की नई चाल और अंतरराष्ट्रीय फेडरल रिजर्व के बयानों में छुपा है. आम तौर पर लोग सोचते हैं कि कंपनी का मुनाफा अच्छा है तो शेयर भागेगा, लेकिन आज खेल 'भविष्य के गाइडेंस' का है. अगर कंपनियों ने आगे के महीनों के लिए सतर्क रुख अपनाया, तो अच्छे नतीजों के बाद भी मुनाफावसूली हावी हो सकती है. आम निवेशक यहीं गलती करते हैं; वे आज के आंकड़े देखते हैं जबकि बाजार कल की तैयारी कर रहा है.

विदेशी फंड्स की 'साइलेंट सेलिंग' और घरेलू निवेशकों का दम

पिछले कुछ हफ्तों के डेटा को देखें तो विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) ने कुछ चुनिंदा सेक्टर्स से चुपचाप अपना पैसा निकालना शुरू किया है और उसे कम वैल्यूएशन वाले डिफेंस या रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सेक्टर्स में शिफ्ट कर रहे हैं. इसे मार्केट की भाषा में 'सेक्टर रोटेशन' कहते हैं. आम रिटेल निवेशक अक्सर तब एंट्री लेते हैं जब कोई स्टॉक अपने लाइफ-टाइम हाई पर होता है. आज की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि बाजार ऊपरी स्तरों पर टिक पाता है या नहीं. यदि आप आज सुबह की तेजी को देखकर फौरन खरीदारी की सोच रहे हैं, तो थोड़ा ठहरना समझदारी होगी क्योंकि दोपहर के बाद यूरोपियन मार्केट खुलने पर सेंटीमेंट बदल सकते हैं.

मिडकैप और स्मॉलकैप में छिपे हैं छोटे मगर तीखे झटके

अगर आपका झुकाव छोटे और मझोले शेयरों की तरफ ज्यादा है, तो आज का दिन आपके सब्र का इम्तिहान ले सकता है. डेटा बताता है कि मिडकैप इंडेक्स में कुछ ओवरवैल्यूड स्टॉक्स अब करेक्शन के मुहाने पर खड़े हैं. मिडकैप में सटोरियों की सक्रियता बढ़ गई है, जिससे कृत्रिम तेजी दिखाई दे रही है. आम लोगों पर इसका सीधा असर यह होता है कि वे सोशल मीडिया टिप्स के चक्कर में आकर फंस जाते हैं. आज मुनाफा सिर्फ उन्हें होगा जो 'स्टॉप लॉस' के सख्त नियम के साथ ट्रेड करेंगे. बिना ढाल के आज के बाजार में उतरना नुकसान का सबब बन सकता है.

वैश्विक भू-राजनीति और कच्चे तेल का नया गणित

देश के भीतर सब कुछ ठीक दिखने के बावजूद वैश्विक बाजार भारत की रफ्तार पर ब्रेक लगा सकते हैं. मिडिल ईस्ट में चल रही नई भू-राजनीतिक तनाव की सुगबुगाहट और कच्चे तेल की कीमतों में आई मामूली बढ़त ने भारतीय ऑयल मार्केटिंग कंपनियों और पेंट्स सेक्टर के लिए चिंता बढ़ा दी है. सोर्स के मुताबिक, ग्लोबल सप्लाई चेन में हल्के व्यवधान की आशंकाओं के कारण लॉजिस्टिक्स और शिपिंग कंपनियों के शेयरों में आज अचानक तेज हलचल देखने को मिल सकती है. निवेशकों के लिए आज यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या कच्चा तेल घरेलू महंगाई के डर को दोबारा हवा देता है या नहीं.

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निवेशकों के लिए आज की अचूक रणनीति

आज के बाजार में कमाई का मौका पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, लेकिन तरीका बदलना होगा. आज का दिन अंधाधुंध पैसा लगाने का नहीं बल्कि 'कैश इज किंग' की थ्योरी पर चलने का है. अगर बाजार में शुरुआती गिरावट आती है, तो मजबूत फंडामेंटल वाले लार्जकैप शेयरों में धीरे-धीरे खरीदारी (SIP मोड में) करने का यह बेहतरीन मौका हो सकता है. आज इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए बाजार काफी वोलेटाइल यानी उतार-चढ़ाव वाला रहेगा, इसलिए अपनी पूरी पूंजी एक ही ट्रेड में न झोंकें. बाजार का रुख भांपकर ही कदम उठाना आज सबसे बड़ा प्रॉफिट मंत्रा है.

जोखिम चेतावनी और डिसक्लेमर (Disclaimer)-शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड और कमोडिटी मार्केट में निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है. इस लेख में दिए गए विचार, एंगल्स, रणनीतियां और संभावित परिदृश्य केवल शैक्षणिक और सूचनात्मक (Educational and Informational) उद्देश्यों के लिए हैं. इसे किसी भी प्रकार की वित्तीय सलाह (Financial Advice), निवेश की पक्की सिफ़ारिश या स्टॉक टिप न समझा जाए.

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