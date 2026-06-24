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Stock Market: आज बुधवार को बाजार की दिशा कौन तय करेगा? जानिए कि न 7 बड़े फैक्टर्स पर टिकी है निवेशकों की नजर

Indian stock market Today Prediction: 23 जून की तेज गिरावट के बाद 24 जून 2026 को भारतीय शेयर बाजार एक अहम मोड़ पर खड़ा है. निवेशकों की नजर वैश्विक संकेतों, विदेशी निवेशकों की चाल, कच्चे तेल, रुपये की मजबूती और प्रमुख आर्थिक आंकड़ों पर रहेगी, जो बाजार की अगली दिशा तय कर सकते हैं.

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ऋतु सिंह

Updated : Jun 24, 2026, 08:27 AM IST

Stock Market: आज बुधवार को बाजार की दिशा कौन तय करेगा? जानिए कि न 7 बड़े फैक्टर्स पर टिकी है निवेशकों की नजर

आज बुधवार 24 जून को सेंसेक्स-निफ्टी की अगली चाल क्या होगी? (फोटो एआई)

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TRENDING NOW

  • बाजार में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है
  • विदेशी निवेशकों की चाल तय कर सकती है अगली दिशा
  • कच्चे तेल और डॉलर पर रहेगी खास नजर
  • वैश्विक घटनाक्रम बढ़ा सकते हैं बाजार की बेचैनी
  • सेक्टर रोटेशन पर भी रहेगी नजर

What will be next move for Sensex and Nifty Wednesday, June 24? आज बाजार में आई तेज गिरावट के बाद 24 जून 2026 का कारोबारी सत्र निवेशकों के लिए अहम माना जा रहा है. सवाल यह नहीं है कि बाजार खुलेगा हरे निशान में या लाल निशान में, बल्कि यह है कि आने वाले दिनों में उसकी दिशा कौन तय करेगा. विदेशी निवेशकों की चाल, कच्चे तेल की कीमतें, वैश्विक तनाव, डॉलर की मजबूती और कंपनियों के नतीजे जैसे कई कारक फिलहाल बाजार की चाल को प्रभावित कर रहे हैं. तो चलिए मार्केट एक्सपर्ट देव कृष्ण पांडेय से समझते हैं कि आज बाजार का रुख क्या होगा और किन फैक्टर्स पर नजर बनाए रखनी होगी.

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क्या हालिया गिरावट एक सामान्य मुनाफावसूली है या बड़े करेक्शन की शुरुआत?

1. हालिया गिरावट के बाद क्या बाउंसबैक संभव है?

23 जून को सेंसेक्स और निफ्टी में तेज गिरावट देखने को मिली, जिसमें आईटी और मेटल शेयरों पर सबसे ज्यादा दबाव रहा. अगर वैश्विक माहौल स्थिर रहता है तो शॉर्ट कवरिंग के चलते तकनीकी उछल देखने को मिल सकता है.

2. विदेशी निवेशकों (FII) की चाल सबसे बड़ा संकेत

पिछले कुछ सत्रों में एफआईआई की खरीद-बिक्री ने बाजार की दिशा पर बड़ा असर डाला है. यदि विदेशी निवेशक फिर से बिकवाली जारी रखते हैं तो ऊंचे वैल्यूएशन वाले सेक्टरों पर दबाव बढ़ सकता है.

3. कच्चे तेल की कीमतें और भू-राजनीतिक घटनाक्रम

भारत तेल आयातक देश है. यदि पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ता है और क्रूड ऑयल महंगा होता है तो इससे महंगाई और कंपनियों की लागत बढ़ सकती है, जिसका असर शेयर बजार पर पड़ सकता है.

4. आईटी सेक्टर पर विशेष नजर

अंतरराष्ट्रीय मांग को लेकर चिंताओं और कमजोर कारोबारी संकेतों के कारण आईटी शेयरों में दबाव देखा गया. यदि अमेरिकी टेक सेक्टर या वैश्विक आउटलुक सुधरता है तो यही सेक्टर रिकवरी का नेतृत्व भी कर सकाता है.

5. डिफेंसिव सेक्टर बन सकते हैं सुरक्षित ठिकाना

बाजार में अनिश्चितता बढ़ने पर फार्मा, एफएमसीजी और चुनिंदा गुणवत्ता वाले बड़े शेयर अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, जबकि हाई-बीटा सेक्टरों में उतार-चढ़ाव अधिक रह सकता है.

1. क्या हालिया गिरावट सिर्फ मुनाफावसूली है या बड़ी कमजोरी का संकेत?

बाजार में लगातार तेजी के बाद निवेशकों का मुनाफावसूली करना सामान्य बात है. कई बार मजबूत शेयर भी कुछ दिनों के लिए दबाव में आ जाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि लंबी अवधि की तेजी खत्म हो गई. यदि बिकवाली केवल मुनाफा बुक करने तक सीमित रहती है और अच्छे शेयरों में खरीदारी लौटाती है, तो बाजार दोबारा संभल सकता है.

 2. विदेशी निवेशकों (FII) की चाल क्यों सबसे अहम मानी जाती है?

भारतीय शेयर बाजार में विदेशी संस्थागत निवेशकों का बड़ा योगदान है. जब वे बड़े पैमाने पर निवेश करते हैं तो बाजार को मजबूती मिलती है, जबकि लगातार बिकवाली से सेंसेक्स और निफ्टी पर दबाव बढ़ सकता है. इसलिए रोजाना FII और DII के आंकड़ों पर नजर रखना जरूरी है.
 
3. कच्चे तेल की कीमतें बढ़ीं तो भारतीय बाजार पर क्या असर होगा?

भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है. यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल महंगा होता है तो कंपनियों की लागत बढ़ सकती है, महंगाई पर दबाव आ सकता है और सरकार का अयात बिल भी बढ़ता है. ऐसे माहौल में एयरलाइन, पेंट, केमिकल और लॉजिस्टिक्स जैसे सेक्टरों पर असर देखने को मिल सकता है.

What will be the next move for the Sensex and Nifty today, Wednesday, June 24?

4. डॉलर और रुपये का रिश्ता बाजार को कैसे प्रभावित करता है?

यदि डॉलर मजबूत होता है और रुपया कमजोर पड़ता है, तो आयात करने वाली कंपनियों की लागत बढ़ सकती है. दूसरी ओर, आईटी और कुछ निर्यातक कंपनियों को कमजोर रुपये से फायदा भी मिल सकता है. इसलिए विदेशी मुद्रा बजार की चाल भी निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण संकेत देती है.

बाजार का मौजूदा रुख क्या बता रहा है?

अल्पावधि में बाजार वोलैटाइल लेकिन रेंज-बाउंड रह सकता है. ऊंचे वैल्यूएशन के कारण निवेशक चुनिंदा शेयरों में मुनाफावसूली कर सकते हैं. मजबूत घरेलू अर्थव्यवस्था और दीर्घकालिक निवेश प्रवाह बाजार को आधार दे सकते हैं, लेकिन वैश्विक घटनाक्रम से अचानक उतार-चढ़ाव संभव है. इसका क्या प्रभाव बाजार पर दिखेगा, ऐसे समझें-

बुलिश सेनेरियो: यदि वैश्विक तनाव कम होता है, कच्चे तेल में नरमी रहती है और एफआईआई खरीदारी करते हैं, तो बाजार में तेज रिकवरी देखने को मिल सकती है.

बेयरिश सेनेरियो: यदि फेड की सख्त नीति, विदेशी बिकवाली या वैश्विक तनाव बढ़ता है, तो निफ्टी और सेंसेक्स पर दबाव जारी रह सकता है.

बेस केस: फिलहाल सबसे संभावित तस्वीर यह है कि बाजार में सेक्टर-रोटेशन और स्टॉक-विशिष्ट चाल देखने को मिले, जबकि समग्र सूचकांक सीमित दायरे में उतार-चढ़ाव करें.

5. वैश्विक तनाव बढ़ा तो किन सेक्टरों में असर दिख सकता है?

अगर दुनिया के किसी बड़े क्षेत्र में युद्ध, व्यापारिक विवाद या राजनीतिक तनाव बढ़ता है तो निवेशक जोखिम वाले एसेट से दूरी बना सकते हैं. ऐसे समय में बैंकिंग, ऑटो और मेटल जैसे सेक्टरों में दबाव आ सकता है, जबकि कुछ डिफेंसिव सेक्टर अपेक्षाकृत स्थिर रह सकते हैं.

6. कॉरपोरेट अपडेट और तिमाही नतीजों की भूमिका

किसी भी कंपनी के मुनाफे, ऑर्डर बुक, कर्ज या भविष्य के अनुमान का असर सीधे उसके शेयर पर पड़ता है. अगर बड़ी कंपनियां उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करती हैं तो पूरे सेक्टर का माहौल सकारात्मक हो सकता है.

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7. खुदरा निवेशकों को अभी क्या रणनीति अपनानी चाहिए?

* केवल तेजी देखकर निवेश करने से बचें.
* एकमुश्त निवेश के बजाय चरणबद्ध निवेश पर विचार करें.
* मजबूत बैलेंस शीट और टिकाऊ कारोबार वाली कंपनियों पर ध्यान दें.
* पोर्टफोलियो में विविधता बनाए रखें ताकि जोखिम कम हो.
* अल्पकालिक उतार-चढ़ाव के बजाय लंबी अवधि के लक्ष्य को प्राथमिकता दें.
 
 आगे का अनुमान क्या हो सकता है?

फिलहाल बाजार में उतार-चढ़ाव (Volatility) बने रहने की संभवना है. यदि विदेशी निवेशकों का रुख सुधरता है, कच्चे तेल की कीमतें नियंत्रण में रहती हैं और वैश्विक माहौल शांत रहता है, तो बाजार में रिकवरी देखने को मिल सकती है. दूसरी ओर, यदि वैश्विक तनाव बढ़ता है या डॉलर और बॉन्ड यील्ड में तेज उछाल आता है, तो दबाव फिर लौट सकता है.

देश-दुनिया की कौन-सी घटनाएं असर डाल सकती हैं?

  • अमेरिकी फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति और ब्याज दरों के संकेत.
  • पश्चिम एशिया में तनाव या कूटनीतिक प्रगति.
  • कच्चे तेल की कीमतों में तेज बदलाव.
  • वैश्विक आर्थिक वृद्धि और महंगाई के आंकड़े.
  • डॉलर-रुपया विनिमय दर में उतार-चढ़ाव.
  • विदेशी निवेशकों का भारतीय बजार में निवेश रुख.
  • प्रमुख भारतीय कंपनियों से जुड़े कॉरपोरेट अपडेट और सेक्टर-विशिष्ट खबरें.

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