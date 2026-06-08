ब्लैक मंडे का डर या खरीदारी का मौका? अमेरिकी बाजार में भूचाल के बाद भारतीय निवेशकों के सामने सबसे बड़ा सवाल

US stock market crash impact on India: क्या आज सोमवार सुबह शेयर बाजार खुलते ही निवेशकों की संपत्ति में बड़ी सेंध लग सकती है? या फिर जिस गिरावट से लोग घबरा रहे हैं, वही कुछ निवेशकों के लिए कमाई का मौका बन सकती है? अमेरिकी शेयर बाजार में आई बड़ी गिरावट ने दुनियाभर के निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है.

अमेरिकी बाजार में भूचाल, क्या भारत में दिखेगा काला सोमवार का असर? (फोटो एआई)

अमेरिकी टेक शेयरों में भारी बिकवाली के बाद वैश्विक बाजारों में डर बढ़ा.

GIFT Nifty में कमजोरी से भारतीय बाजार में दबाव की आशंका मजबूत हुई.

AI और सेमीकंडक्टर कंपनियों में मुनाफावसूली ने निवेशकों को चौंका दिया.

अमेरिकी बाजार की कमजोरी से भारत में FPI वापसी की उम्मीद बढ़ी.

विशेषज्ञ गिरावट को संकट नहीं बल्कि बाजार करेक्शन मान रहे हैं.

अमेरिकी शेयर बाजार में आई तेज गिरावट ने दुनियाभर के निवेशकों की धड़कनें बढ़ा दी हैं. भारत में भी लाखों निवेशक आज यानी सोमवार के कारोबार पर नजर लगाए बैठे हैं. लेकिन बाजार की हर बड़ी गिरावट के पीछे केवल डर की कहानी नहीं होती. कई बार वही गिरावट भविष्य के अवसरों की शुरुआत भी बनती है. असल में GIFT-Nifty के कमजोर संकेतों के बीच भारतीय बाजार में भी दबाव की आशंका जताई जा रही है. ऐसे में सोमवार का कारोबार निवेशकों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है.

अमेरिका की गिरावट से भारत में क्यों बढ़ी बेचैनी?

भारतीय शेयर बाजार अब दुनिया से अलग-थलग नहीं है. अमेरिका में होने वाली बड़ी हलचल का असर अक्सर भारतीय बाजारों पर भी दिखाई देता है. जब दुनिया के सबसे बड़े बाजार में बिकवाली बढ़ती है तो विदेशी निवेशक जोखिम कम करने के लिए दूसरे बाजारों से भी पैसा निकालना शुरू कर देते हैं.

यही वजह है कि अमेरिकी टेक शेयरों में भारी गिरावट के बाद भारतीय निवेशकों के बीच भी चिंता बढ़ गई है. बाजार खुलने से पहले के संकेत बता रहे हैं कि शुरुआती कारोबार में दबाव देखने को मिल सकता है. हालांकि इतिहास यह भी बताता है कि हर वैश्विक गिरावट भारत में लंबे संकट में नहीं बदलती.

AI और टेक शेयरों का जादू कमजोर पड़ रहा है?

पिछले डेढ़-दो साल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर कंपनियां शेयर बाजार की सबसे बड़ी स्टार रही हैं. निवेशकों ने इन कंपनियों में भारी पैसा लगाया और इनके वैल्यूएशन तेजी से बढ़े. अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या निवेशक मुनाफावसूली कर रहे हैं या वास्तव में AI सेक्टर की रफ्तार धीमी पड़ रही है?

बाजार के जानकारों का मानना है कि हर तेज उछाल के बाद कुछ समय के लिए ठहराव आना सामान्य बात है. ऐसे में वर्तमान गिरावट को केवल संकट के रूप में देखने के बजाय एक करेक्शन के रूप में भी समझा जा सकता है. यह वह छिपा हुआ पहलू है जिस पर कम चर्चा हो रही है.

आम निवेशक के पैसे पर क्या असर पड़ सकता है?

अगर आपके पास म्यूचुअल फंड, SIP, शेयर या रिटायरमेंट निवेश हैं तो बाजार में गिरावट का असर आपके पोर्टफोलियो पर दिखाई दे सकता है. हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि आपकी वास्तविक कमाई खत्म हो गई.

विशेषज्ञ अक्सर कहते हैं कि अल्पकालिक गिरावट और दीर्घकालिक निवेश को अलग-अलग नजरिए से देखना चाहिए. जो निवेशक हर उतार-चढ़ाव में घबराकर फैसले लेते हैं, वे अक्सर नुकसान उठा बैठते हैं. इसके विपरीत, कई अनुभवी निवेशक बाजार की कमजोरी के दौरान अच्छी कंपनियों में निवेश के अवसर तलाशते हैं.

विदेशी निवेशकों की वापसी का क्या रास्ता भी खुल सकता है?

इस पूरी कहानी का एक दूसरा पहलू भी है. हाल के महीनों में विदेशी निवेशकों का बड़ा हिस्सा अमेरिकी टेक और AI शेयरों की ओर आकर्षित हुआ था. अगर वहां की तेजी कमजोर पड़ती है तो वैश्विक निवेशकों की नजर फिर से उभरते बाजारों पर जा सकती है.

भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है. मजबूत घरेलू मांग, इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश और स्थिर बैंकिंग सिस्टम जैसे कारक भारत को विदेशी पूंजी के लिए आकर्षक बनाए रखते हैं. यानी आज जो वैश्विक चिंता दिख रही है, वही आने वाले महीनों में भारतीय बाजार के लिए सकारात्मक मोड़ भी साबित हो सकती है.

क्या ये समय घबराने का है?

बाजार में डर का माहौल अक्सर सुर्खियां बनाता है, लेकिन निवेश की दुनिया में सबसे महंगे फैसले भावनाओं में लिए जाते हैं. सोमवार को बाजार में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन किसी एक दिन की गिरावट को भविष्य की पूरी तस्वीर मान लेना जल्दबाजी होगी.

निवेशकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे वैश्विक घटनाओं पर नजर रखें, लेकिन केवल डर के आधार पर निर्णय न लें. क्योंकि शेयर बाजार का इतिहास बताता है कि सबसे अच्छे अवसर अक्सर सबसे ज्यादा डर वाले समय में ही पैदा होते हैं.

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