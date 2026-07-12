एफडी का छलावा और जेब में छिपा दीमक: जानिए वो 3 अनजानी गलतियां जो अच्छे-भले अमीर को भी बना देंगी कंगाल

How inflation affects savings: आंख मूंदकर एफडी में पैसा रखना, बिना सोचे-समझे पार्टनर को एटीएम सौंपना और इमरजेंसी फंड न बनाना आपके बैंक बैलेंस को खोखला कर रहा है. महंगाई की दर और बैंकिंग नियम आपकी जमा-पूंजी को चुपके से कंगाली की ओर धकेल रहे हैं.

क्या आपको भी लगता है कि हर महीने बैंक खाते में मोटी सैलरी क्रेडिट होना या लाखों रुपये की फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी करवा देने से आपका बुढ़ापा या भविष्य सुरक्षित हो चुका है? देश की जानी-मानी वित्तीय विशेषज्ञ और सीए सुदेशना बसु कहती हैं कि अगर आप ऐसा सोचते हैं, तो आप बहुत बड़े मुगालते में जी रहे हैं. आज के डिजिटल और तेजी से बदलते दौर में सिर्फ पैसा कमाना ही काफी नहीं है, बल्कि अनजाने में की जाने वाली कुछ छोटी-छोटी गलतियाँ आपकी जीवनभर की गाढ़ी कमाई को दीमक की तरह चाट रही हैं. लोग अक्सर बड़े निवेश के चक्कर में रहते हैं, लेकिन अपने ही घर में मौजूद वित्तीय खतरों को नजरअंदाज कर देते हैं, जो उनकी आर्थिक रीढ़ की हड्डी तोड़ सकते हैं.

सीए सुदेशना बसु ने देश के आम मध्यमवर्गीय परिवारों की तीन ऐसी ही घातक आदतों और बैंकिंग नियमों के छिपे हुए पहलुओं का विश्लेषण किया है, जो किसी भी खाते को पलक झपकते ही खाली कर सकते हैं.

महंगाई का वो अदृश्य जाल जिसे आपका बैंक कभी नहीं समझाएगा

सीए सुदेशना बसु का कहना है कि जब भी कोई आम आदमी किसी निवेश योजना में अपना पैसा लगाता है, तो उसकी नजर सिर्फ उस पर मिलने वाले रिटर्न या ब्याज दर पर टिकी होती है. मान लीजिए कि आपको अपनी एफडी पर सालाना 6 फीसदी का ब्याज मिल रहा है और आप निश्चिंत हैं कि आपका पैसा सुरक्षित बढ़ रहा है. लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा आर्थिक धोखा होता है. अगर उसी समय देश में महंगाई यानी इंफ्लेशन की दर 6.50 फीसदी पर पहुंच चुकी है, तो गणित सीधा है, आपको मुनाफा नहीं, बल्कि हर साल 0.50 प्रतिशत का शुद्ध नुकसान हो रहा है.

इसे एक बेहद आसान उदाहरण से समझाते हुए सुदेशना बसु कहती हैं कि जो सामान आज बाजार में 100 रुपये का मिल रहा है, वह अगले साल महंगाई के कारण 106.50 रुपये का हो जाएगा. वहीं, बैंक में रखा आपका 100 रुपया ब्याज के साथ सिर्फ 106 रुपये ही बनेगा. यानी आपके पैसे की खरीदने की ताकत (परचेजिंग पावर) पहले से घट गई. इसी को फाइनेंस की दुनिया में 'निगेटिव रियल रिटर्न' कहा जाता है. आम जनता पर इसका असर यह होता है कि वे सोचते तो हैं कि वे अमीर हो रहे हैं, पर हकीकत में वे और गरीब होते चले जाते हैं. इसलिए आपका निवेश हमेशा ऐसा होना चाहिए जो महंगाई की रफ्तार को पछाड़ सके.

भरोसे की आड़ में बड़ा जोखिम, पार्टनर को एटीएम देना पड़ सकता है बहुत भारी

भारतीय परिवारों में एक बेहद आम और भावनात्मक आदत है, जहां पति का एटीएम कार्ड पत्नी इस्तेमाल कर लेती है या बच्चे माता-पिता के कार्ड से पैसे निकाल लाते हैं. हम इसे आपसी प्रेम और भरोसा मानते हैं, लेकिन सीए सुदेशना बसु बैंकिंग गाइडलाइंस का हवाला देते हुए आगाह करती हैं कि कानूनन यह एक गंभीर लापरवाही है. बैंकिंग नियमों के मुताबिक, आपका डेबिट या क्रेडिट कार्ड सिर्फ और सिर्फ आपकी निजी संपत्ति है. इसे किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, चाहे वह आपका जीवनसाथी या सगा बच्चा ही क्यों न हो.

सुदेशना एक वास्तविक और चौंकाने वाले मामले का जिक्र करती हैं, जहां एक महिला ने अपने पति के एटीएम कार्ड से पैसे निकालने की कोशिश की थी. तकनीकी खराबी के चलते एटीएम से पैसे तो नहीं निकले, लेकिन खाते से रकम कट गई. जब पीड़ित परिवार ने बैंक से संपर्क किया, तो बैंक ने रिफंड देने से पूरी तरह मना कर दिया. बैंक का सीधा तर्क था कि खाताधारक ने अपनी गोपनीय जानकारी और पिन किसी और के साथ साझा करके नियमों का उल्लंघन किया था. अदालतों ने भी ऐसे मामलों में बैंक के पक्ष को सही माना है. इसका सीधा मतलब यह है कि अगर आप अपना पिन, पासवर्ड या यूपीआई क्रेडेंशियल्स किसी को भी बताते हैं, तो किसी भी फ्रॉड या तकनीकी खराबी के वक्त आपको फूटी कौड़ी का भी रिफंड नहीं मिलेगा.

संकट काल की सीख को भूलना यानी बिना पैराशूट के आसमान से कूदना

पिछले कुछ सालों में दुनिया ने महामारी और आर्थिक मंदी का वो भयानक दौर देखा है, जिसने यह कड़वा सबक सिखाया था कि नौकरियां कभी भी जा सकती हैं और चलते हुए कारोबार रातों-रात ठप हो सकते हैं. उस तबाही में केवल वही लोग खुद को बचा पाए जिनके पास एक मजबूत बैकअप यानी इमरजेंसी फंड था. इसके बावजूद, आज भी एक बहुत बड़ी आबादी बिना किसी आकस्मिक निधि के अपनी जिंदगी जी रही है.

सीए सुदेशना बसु के अनुसार, हर कामकाजी व्यक्ति के पास कम से कम छह महीने के घरेलू खर्च और लोन की किस्तों (EMI) के बराबर की रकम हमेशा लिक्विड कैश या ऐसे फंड में होनी चाहिए, जिसे जरूरत पड़ने पर तुरंत निकाला जा सके. कई लोग शेयर बाजार या प्रॉपर्टी में तो पैसा लगा देते हैं, लेकिन हाथ में नकदी नहीं रखते. अगर आपने पिछले दिनों अपनी किसी पुरानी बचत को खर्च कर दिया है, तो सबसे पहले उसे दोबारा रीफिल करें. बिना इमरजेंसी फंड के आज के दौर में जीना, बिना पैराशूट के हवाई जहाज से नीचे कूदने जैसा आत्मघाती कदम है.

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