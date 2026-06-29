आज शेयर बाजार क्या रहेगी उठापटक? ट्रंप के बयान और Monday Expiry के बीच पैसा बचाने के लिए इन 7 प्वाइंट्स पर रखें नजर

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Stock market analys: आज बाजार में सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी और वैश्विक भू-राजनीतिक तनावों का मिला-जुला असर दिखेगा. निवेशकों को पैनिक सेलिंग के बजाय निफ्टी के महत्वपूर्ण सपोर्ट स्तरों पर नजर रखनी चाहिए. बुनियादी रूप से मजबूत पोर्टफोलियो को बनाए रखना ही मौजूदा अस्थिरता का सबसे बेहतर समाधान है.
भारतीय शेयर बाजार के लिए सोमवार यानी आज 29 जून 2026 का सेशन बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है. बाजार लंबे सप्ताहांत के बाद खुल रहा है और निवेशकों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सोमवार को मार्केट संभल पाएगा या फिर वैश्विक दबावों के चलते इसमें और गिरावट देखने को मिलेगी. चलिए मार्केट और फाइनेंशियल एक्सपर्ट देव कृष्ण पांडेय से समझते हैं कि सोमवार को सेंसेक्स की मासिक एक्सपायरी भी है और बाजार पर ईरान-यूएस युद्ध का भी असर होगा और ग्लोबल हलचल और घरेलू दबावों का आपके पोर्टफोलियो पर क्या असर पड़ेगा.
सोमवार को आज बाजार: क्या संभलेगी चाल या बढ़ेगी हलचल?
भारतीय बाजार का मिजाज इस समय वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच फंसा हुआ है. अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ती बयानबाजी ने एक बार फिर कच्चे तेल की कीमतों को लेकर चिंता पैदा कर दी है, जिसका सीधा असर भारतीय बाजार की धारणा पर पड़ रहा है. घरेलू स्तर पर, सोमवार को सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी है, जो बाजार में अस्थिरता का मुख्य कारण बनेगी. एक्सपायरी के दिन संस्थागत निवेशक अक्सर अपनी पोजीशन को रोलओवर करते हैं, जिससे इंडेक्स के भारी वेटेज वाले शेयरों (जैसे एचडीएफसी बैंक और रिलायंस) में उतार-चढ़ाव बढ़ जाता है.
बाजार में क्यों है घबराहट और निवेशकों का रिस्क?
देव का कहना है कि आम आदमी और छोटे निवेशकों को यह समझना होगा कि मौजूदा अस्थिरता कोई अचानक आई आपदा नहीं, बल्कि बाजार का एक 'करेक्शन' मोड है. जब दुनिया में कहीं तनाव होता है, तो विदेशी संस्थागत निवेशक (FII) जोखिम कम करने के लिए अपना पैसा सुरक्षित बाजारों की ओर ले जाते हैं. इससे बाजार में लिक्विडिटी कम हो जाती है और छोटे शेयरों में गिरावट बढ़ जाती है. आपके पोर्टफोलियो का लाल निशान में होना इस समय केवल एक नंबर नहीं, बल्कि वैश्विक भू-राजनीतिक खेलों का प्रतिबिंब है. अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं, तो बाजार का यह शोर आपके लिए एक अवसर हो सकता है, बशर्ते आप डर कर पैनिक सेलिंग न करें.
निवेशकों के लिए 7 जरूरी बिंदु
1. एक्सपायरी का असर: सोमवार को सेंसेक्स की मासिक एक्सपायरी है. दोपहर 2 बजे के बाद बाजार में अचानक तेजी या गिरावट आ सकती है, इसलिए इंट्राडे ट्रेडर्स को सावधान रहना चाहिए.
2. क्रूड ऑयल पर नजर: ईरान-अमेरिका के बयान कच्चे तेल को प्रभावित कर रहे हैं. अगर तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो एविएशन और पेंट सेक्टर के शेयरों पर दबाव बढ़ सकता है.
3. निफ्टी के महत्वपूर्ण स्तर: निफ्टी के लिए 23,950 का स्तर एक मजबूत सहारा (सपोर्ट) है. अगर बाजार इसके नीचे जाता है, तो गिरावट बढ़ सकती है.
4. मिड-कैप और स्मॉल-कैप की सावधानी: जब बाजार में अस्थिरता हो, तो बड़े स्टॉक्स (ब्लूचिप) की तुलना में छोटे शेयरों में ज्यादा गिरावट आती है. अपने पोर्टफोलियो को डायवर्सिफाई रखें.
5. ग्लोबल संकेत: सोमवार सुबह गिफ्ट निफ्टी के संकेतों को जरूर देखें. यह आपको मार्केट के ओपनिंग मिजाज का पहला इशारा दे देगा.
6. इमोशनल ट्रेडिंग से बचाव: गिरावट देखकर घबराहट में स्टॉक बेचना सबसे बड़ी भूल होती है. फंडामेंटल रूप से मजबूत कंपनियों पर भरोसा रखें.
7. कैश का सही उपयोग: अगर आप थोड़े अनुभवी हैं, तो गिरावट के इस समय में अच्छी कंपनियों के शेयर 'डिस्काउंट' पर जमा करने का मन बना सकते हैं.
इस डेटा का दूसरा पहलू देखिए
ज्यादातर लोग केवल समाचारों की हेडलाइन्स देख रहे हैं, लेकिन एक सच यह है कि भारतीय कंपनियों की आय (Earnings) अभी भी ठोस बनी हुई है. सर्विस सेक्टर में भारत का प्रदर्शन शानदार है और विदेशी मुद्रा भंडार (फॉरेक्स रिजर्व) एक रिकॉर्ड ऊंचाई पर है. इसका मतलब यह है कि बाजार में जो गिरावट दिख रही है, वह मुख्य रूप से 'मानसिक डर' है, न कि बुनियादी आर्थिक कमजोरी. मार्केट इस समय अपना 'वैल्यूएशन' ठीक कर रहा है, जो भविष्य में एक स्वस्थ तेजी के लिए जरूरी है.
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