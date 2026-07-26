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रोबोट और एआई भी फेल हैं इन 10 बिजनेस के आगे, जानिए कैसे कम लागत में शुरू करें अपना सुरक्षित कारोबार

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रोबोट और एआई भी फेल हैं इन 10 बिजनेस के आगे, जानिए कैसे कम लागत में शुरू करें अपना सुरक्षित कारोबार

Businesses Unaffected by AI: एआई और ऑटोमेशन के तेजी से बढ़ते दौर में कई नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है, लेकिन 10 ऐसे बिजनेस हैं जिन्हें मशीनें कभी रिप्लेस नहीं कर सकतीं. जानिए इन सुरक्षित कारोबारों को शुरू करने का तरीका, सरकारी लोन योजनाएं और इनकी शुरुआत से जुड़ी पूरी प्रैक्टिकल रिपोर्ट.

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ऋतु सिंह

Updated : Jul 26, 2026, 09:32 AM IST

रोबोट और एआई भी फेल हैं इन 10 बिजनेस के आगे, जानिए कैसे कम लागत में शुरू करें अपना सुरक्षित कारोबार

शीनें भी नहीं कर पाएंगी इन 10 कामों की बराबरी (फोटो एआई)

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  • एआई से बेअसर 10 धांसू बिजनेस
  • कम लागत में सुरक्षित कमाई का मौका
  • बिना मशीन वाले पारंपरिक सेवा कारोबार
  • सरकारी लोन योजनाओं का पूरा लाभ
  • भविष्य के सुरक्षित स्वरोजगार विकल्प

आज के दौर में जब हर तरफ एआई और रोबोट्स की चर्चा है, तब आम आदमी के मन में सबसे बड़ा डर यही है कि कहीं उसकी नौकरी या धंधा कल को कोई मशीन न छीन ले. बड़ी-बड़ी कंपनियों में छंटनी की खबरें देखकर यह डर और भी गहरा हो जाता है. लेकिन सच यह भी है कि इंसान की भावना, स्पर्श, रचनात्मकता और व्यक्तिगत सेवा का कोई भी कोड या सॉफ्टवेयर मुकाबला नहीं कर सकता. अगर आप भी ऐसा काम तलाश रहे हैं जो आने वाले कई दशकों तक पूरी तरह सुरक्षित रहे, तो ऐसे कई बिजनेस हैं जहां मशीनें चाहकर भी पैर नहीं जमा सकतीं.  बिजनेस कोच वरुन बताते हैं कि इन कारोबारों को आप बेहद कम लागत में शुरू कर सकते हैं और सरकार भी इनके लिए आसानी से लोन मुहैया कराती है.

रोबोट भी इन काम को नहीं छीन पाएगा

जब हम बात उन कामों की करते हैं जिन्हें इंसान ही बेहतर ढंग से कर सकता है, तो उनमें सबसे पहला नाम आता है पर्सनल केयर और इमोशनल कनेक्ट से जुड़े धंधों का. उदाहरण के लिए, ब्यूटी पार्लर व सैलून, इवेंट मैनेजमेंट, होम केयर व बुजुर्गों की देखभाल, बेकरी और होम-मेड फूड सर्विसेज, हस्तशिल्प और कस्टमाइज्ड गिफ्ट्स, प्लंबिंग-इलेक्ट्रिशियन जैसी मेंटेनेंस सर्विस, काउंसलिंग और मेंटल वेलनेस, पेट केयर सर्विसेज, फिटनेस और योग ट्रेनिंग, तथा फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी. इन 10 क्षेत्रों में ग्राहक केवल काम नहीं खरीदता, बल्कि वो एक अनुभव और इंसानी जुड़ाव ढूंढता है. मशीनें बाल काट सकती हैं लेकिन आपके चेहरे के हिसाब से सही स्टाइल की सलाह नहीं दे सकतीं, न ही किसी शादी में भावनाओं को समझकर पल भर में वैसा माहौल तैयार कर सकती हैं.

25 हजार से 2 लाख लगाकर शुरू करें बिजनेस

इन सुरक्षित कारोबारों को शुरू करने के लिए आपको बहुत बड़े बजट की जरूरत नहीं होती. आप महज 25 हजार से 2 लाख रुपये की शुरुआती पूंजी से भी इन्हें अपने घर या एक छोटे से कमरे से शुरू कर सकते हैं. बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको अपने स्थानीय बाजार की जरूरत को समझना होगा और फिर अपने हुनर को निखारना पड़ेगा. आज के समय में सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग के जरिए इन सेवाओं को ग्राहकों तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है. इसमें सबसे खास बात यह है कि शुरुआत में भारी-भरकम मशीनों या बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे फंसाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती, बस आपका कौशल और सही कस्टमर सर्विस ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति बनती है.

50 हजार से लेकर 10 लाख रुपये तक का लोन देगी सरकार

अगर आपके पास हुनर है लेकिन शुरुआती पैसे की कमी है, तो केंद्र और राज्य सरकारों की कई ऐसी योजनाएं हैं जो इस तरह के बिजनेस के लिए आसानी से फंड मुहैया कराती हैं. मुद्रा योजना के तहत आप बिना किसी गारंटी के 50 हजार से लेकर 10 लाख रुपये तक का लोन ले सकते हैं. इसके अलावा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना और पीएमईजीपी योजना के जरिए भी बेहद कम ब्याज दर और सब्सिडी के साथ कर्ज मिलता है. लोन पाने के लिए आपको बस अपने नजदीकी बैंक में एक साधारण बिजनेस प्लान और जरूरी पहचान पत्र जमा करने होते हैं. सरकारी बैंकों का ध्यान आजकल सर्विस सेक्टर के छोटे बिजनेसेज को बढ़ावा देने पर काफी अधिक है, जिससे लोन पास होने की संभावना बढ़ जाती है.

भविष्य के नजरिए से देखें तो यह खबर हर उस युवा और पेशेवर के लिए राहत की सांस है जो तकनीक के बदलावों से घबराए हुए हैं. मशीनों के आने से काम आसान जरूर हो सकता है, लेकिन इंसानी संवेदना, समझदारी और व्यक्तिगत भरोसे का स्थान कोई एल्गोरिदम नहीं ले सकता. इन 10 बिजनेस में उतरने का सही समय यही है क्योंकि जैसे-जैसे दुनिया ज्यादा डिजिटल होती जाएगी, लोग इंसानी जुड़ाव और हाथों से बनी सेवाओं के लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार होंगे. यह न केवल आपके रोजगार को सुरक्षित बनाएगा बल्कि आपको एक स्वतंत्र उद्यमी बनने का मौका भी देगा.

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