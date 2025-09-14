EPFO Rules on Interest: क्या नौकरी छूटने के बाद भी PF Account में मिलेगा ब्याज? जानिए ईपीएफओ के नियम

EPFO Rules on Interest: ईपीएफओ का नियम कहता है कि जब कोई व्यक्ति 58 साल का होता है, तो उसके PF खाते पर ब्याज मिलना बंद हो जाता है. क्योंकि सरकार यह मानती है कि 58 की उम्र में आदमी रिटायर हो जाता है. आइए हम आपको बताते हैं कि अगर बीच में नौकरी छूट जाए, तो इसपर ब्याज मिलेगा या नहीं?

EPFO Rules on Interest: नौकरी छूटने या छोड़ने के बाद, मन में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि PF खाते में जमा की हुई राशि का क्या होगा, क्या अब भी इस पर ब्याज मिलेगा या फिर पीएफ खाते में ब्याज मिलना बंद हो जाएगा? अगर आपके मन में भी PF को लेकर इस तरह के सवाल आ रहे हैं, तो आपको अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. सालों से फ्यूचर के लिए PF खाते में जमा हो रही राशि को लेकर EPFO ने पूरी जानकारी दी है. तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इसको लेकर क्या बताया है.

क्या नौकरी छोड़ने पर PF खाते पर मिलेगा ब्याज?

EPFO के नियम के अनुसार, यदि किसी कर्मचारी की नौकरी अचानक चली जाती है, तो भी उसका PF अकाउंट एक्टिव ही माना जाता है. ईपीएफओ की गाइडलाइन के मुताबिक, जब तक आपके अकाउंट में जमा पैसे पड़े हैं, तब उस पर हर साल ब्याज मिलता रहेगा. ध्यान रखें कि यह इंटरेस्ट व्यक्ति के 58 साल के उम्र तक बढ़ता है. इसका मतलब साफ है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. आपका ब्याज 58 साल तक वैसे ही मिलता रहेगा.

PF खाते पर 58 की उम्र के बाद क्यों रुक जाता है ब्याज?

EPFO के नियम के मुताबिक, 58 साल की उम्र के बाद पीएफ खाते पर ब्याज मिलना बंद हो जाता है. क्योंकि सरकार इस उम्र के बाद के व्यक्ति को रिटायर की श्रेणी में रखती है और इसके बाद से वो अपने PF के पैसे निकाल सकते हैं. आपको बता दें कि 58 साल के बाद PF खाते में कोई ब्याज नहीं मिलेगा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.