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500 लगाकर ये शख्स आज कर रहा 3 लाख महीने तक की कमाई, जानिए 1 ट्रेड -1 स्ट्रेटजी नियम ने कैसे बदली तकदीर   

How to avoid overtrading in stock market: एक महीने में 11 लाख रुपये से ज्यादा गंवाने के बाद जीके भाराली ने ओवर ट्रेडिंग को अपनी सबसे बड़ी गलती माना. उन्होंने दिन में सिर्फ 1 ट्रेड, एक ही स्ट्रेटजी और 1:4 रिस्क रिवार्ड का नियम अपनाया. उनकी कहानी ट्रेडर्स के लिए बड़ा सबक देती है.

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ऋतु सिंह

Updated : Sep 01, 2026, 08:52 AM IST

500 लगाकर ये शख्स आज कर रहा 3 लाख महीने तक की कमाई, जानिए 1 ट्रेड -1 स्ट्रेटजी नियम ने कैसे बदली तकदीर   

500 रुपये से शुरू किया सफर, ट्रेडिंग को बनाया कमाई का जरिया (फोटो एआई)

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शेयर मार्केट में कई लोग एक बड़ी कमाई का सपना लेकर ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू करते हैं. कुछ सफल ट्रेड मिलने के बाद भरोसा बढ़ता है और यहीं से कई बार खतरा भी शुरू हो जाता है. जीके भाराली की कहानी इसी मोड़ की है. जोश टॉक्स के एक सत्र में गुनीकृष्ण भाराली, जिन्हें जीके भाराली के नाम से जाना जाता है, ने अपनी ट्रेडिंग जर्नी के बारे में बताया. वह एनआईएसएम सर्टिफाइड ट्रेडर हैं और उन्हें ऑप्शन बाइंग का 8 साल से ज्यादा का अनुभव है.

उनकी शुरुआत सिर्फ 500 रुपये से हुई थी. मार्केट को समझने के जुनून में उन्होंने कई कोर्स किए. धीरे धीरे उन्हें लगा कि अब बाजार की चाल समझ में आने लगी है. लेकिन इसके बाद आया वह दौर, जिसने उनकी पूरी ट्रेडिंग सोच बदल दी. ऑप्शन ट्रेडिंग में ओवर कॉन्फिडेंस के दौरान उन्होंने सिर्फ 1 महीने के अंदर 11 लाख रुपये से ज्यादा का प्रॉफिट और अपनी सारी जमा पूंजी गंवा दी.

मार्केट का नुकसान अकेला नहीं था

जीके भाराली के लिए मुश्किल सिर्फ शेयर बाजार तक सीमित नहीं रही. लॉकडाउन के दौरान उन्हें बिजनेस में भी नुकसान उठाना पड़ा. एक तरफ ट्रेडिंग का बड़ा झटका था और दूसरी तरफ कारोबार का नुकसान.

ऐसे समय में अक्सर ट्रेडर अपनी गलती को बाजार, किस्मत या किसी गलत कॉल के सिर मढ़ सकता है. लेकिन भाराली ने अपनी सबसे बड़ी गलती के तौर पर ओवर ट्रेडिंग को पहचाना. यही उनकी कहानी का सबसे अहम मोड़ बना. उन्होंने ट्रेड की संख्या बढ़ाकर नुकसान की भरपाई करने के बजाय ट्रेडिंग को सीमित करने का फैसला किया. उनके लिए बदलाव ज्यादा ट्रेड करने से नहीं, बल्कि कम ट्रेड करने से आया.

सेबी के आंकड़े बताते हैं कि यह जोखिम कितना बड़ा है?

जीके भाराली की व्यक्तिगत कहानी को अगर व्यापक बाजार के आंकड़ों के साथ देखा जाए तो तस्वीर और गंभीर हो जाती है. सेबी की सितंबर 2024 की स्टडी के मुताबिक, वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2023-24 के बीच इक्विटी एफएंडओ में 93 प्रतिशत व्यक्तिगत ट्रेडर्स को नुकसान हुआ. इन तीन वर्षों में व्यक्तिगत ट्रेडर्स का कुल नुकसान 1.8 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा रहा. 

सेबी ने 20 अगस्त 2026 को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए व्यक्तिगत ट्रेडर्स के इक्विटी डेरिवेटिव्स से जुड़े व्यवहार और मुनाफे पर नई स्टडी भी जारी की है. यानी ऑप्शन और डेरिवेटिव्स में व्यक्तिगत निवेशकों का व्यवहार अब भी नियामक की निगरानी और रिसर्च का अहम विषय बना हुआ है. 

इसलिए जीके भाराली की कहानी को सिर्फ एक सफल ट्रेडर की कहानी मानना अधूरा होगा. असली सवाल यह है कि नुकसान के बाद ट्रेडर अपनी आदत बदलता है या उसी गलती को दोहराता रहता है.

दिन में सिर्फ 1 ट्रेड का नियम क्यों बना अहम?

जीके भाराली ने अपने लिए एक सख्त नियम बनाया. दिन में सिर्फ 1 ट्रेड, एक ही स्ट्रेटजी और 1:4 का रिस्क रिवार्ड. इसका मतलब यह नहीं है कि हर ट्रेड से पैसा बनना तय है. बल्कि इसका मूल विचार यह है कि ट्रेडर अपनी एंट्री, जोखिम और संभावित रिटर्न को पहले से तय करे और हर छोटी बाजार हलचल पर नया ट्रेड लेने से बचे.

ओवर ट्रेडिंग में सबसे बड़ा खतरा यही होता है कि एक नुकसान के बाद ट्रेडर उसे तुरंत रिकवर करने की कोशिश कर सकता है. इसके बाद दूसरा ट्रेड, फिर तीसरा ट्रेड और देखते ही देखते एक छोटी गलती बड़ा नुकसान बन सकती है. भाराली के अनुभव में बदलाव इसी व्यवहार को रोकने से आया.

1:4 रिस्क रिवार्ड को आसान भाषा में समझिए

जीके भाराली की बताई स्ट्रेटजी में 1:4 रिस्क रिवार्ड का नियम भी अहम है. आसान भाषा में इसे ऐसे समझ सकते हैं कि किसी ट्रेड में अगर संभावित नुकसान को 1 यूनिट माना गया है तो संभावित मुनाफे का लक्ष्य 4 यूनिट रखा जाता है. लेकिन यहां एक जरूरी बात समझना बेहद जरूरी है. 1:4 रिस्क रिवार्ड अपने आप मुनाफे की गारंटी नहीं देता. बाजार में कोई भी स्ट्रेटजी हर बार सही साबित नहीं होती.

यही वजह है कि रिस्क रिवार्ड के साथ पोजीशन साइज, स्टॉप लॉस और कुल पूंजी का नियंत्रण भी मायने रखता है. सिर्फ किसी सफल ट्रेडर का नियम देखकर उसे हूबहू अपनाना जोखिम भरा हो सकता है.

ट्रेडिंग में सबसे महंगा नुकसान पैसा नहीं आदत हो सकती है

जीके भाराली की कहानी का सबसे बड़ा छिपा हुआ सबक 1 ट्रेड का नियम नहीं, बल्कि अपनी गलती पहचानना है. ट्रेडिंग में नुकसान होना और नुकसान के बाद उसी भावनात्मक स्थिति में लगातार ट्रेड करते रहना दो अलग बातें हैं. पहला बाजार का हिस्सा हो सकता है, लेकिन दूसरा ट्रेडर की आदत बन जाए तो पूंजी पर बड़ा असर पड़ सकता है.

इसीलिए उनकी कहानी उन लोगों के लिए ज्यादा उपयोगी है जो लगातार ट्रेड करने के बाद अपना कैपिटल कम होते देख रहे हैं. कई बार समस्या स्ट्रेटजी की बजाय ट्रेडर के व्यवहार में होती है.

ट्रेडिंग को कमाई का आसान रास्ता समझना क्यों भारी पड़ सकता है?

सोशल मीडिया और ऑनलाइन वीडियो में ट्रेडिंग से बड़ी कमाई की कहानियां आसानी से दिखाई देती हैं. लेकिन नुकसान की पूरी यात्रा अक्सर उतनी दिखाई नहीं देती. जीके भाराली के मामले में भी कहानी की शुरुआत 500 रुपये से हुई और आगे कई कोर्स, अनुभव और ऑप्शन बाइंग की लंबी जर्नी रही. इसके बाद 1 महीने में 11 लाख रुपये से ज्यादा गंवाने का दौर आया.

यानी ट्रेडिंग में सिर्फ यह देखना कि कोई व्यक्ति कितना कमा रहा है, पर्याप्त नहीं है. यह भी देखना जरूरी है कि वह कितने समय से ट्रेडिंग कर रहा है, कितना जोखिम ले रहा है, कितने ट्रेड कर रहा है और नुकसान के समय उसका व्यवहार कैसा रहता है.

90 प्रतिशत ट्रेडर्स के फेल होने वाली बात को आंकड़ों से कैसे समझें?

जोश टॉक्स के इस सत्र में जीके भाराली ने 90 प्रतिशत ट्रेडर्स के फेल होने की बात करते हुए मार्केट साइकोलॉजी और कॉमन मिस्टेक्स पर जोर दिया. हालांकि पाठकों के लिए यहां एक जरूरी अंतर समझना चाहिए. सेबी की सितंबर 2024 की स्टडी में इक्विटी एफएंडओ में वित्त वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान 93 प्रतिशत व्यक्तिगत ट्रेडर्स के नुकसान की बात कही गई है. इसलिए 90 प्रतिशत और 93 प्रतिशत को एक ही आंकड़ा मानना सही नहीं होगा. दोनों का संदर्भ अलग हो सकता है. 

सेबी की एक अलग स्टडी में इक्विटी कैश सेगमेंट के व्यक्तिगत इंट्राडे ट्रेडर्स को लेकर भी पाया गया था कि 10 में से 7 ट्रेडर्स को नुकसान हुआ. यानी आंकड़े एक ही दिशा में इशारा करते हैं. ट्रेडिंग में सिर्फ बाजार का अनुमान लगाना काफी नहीं है. ट्रेडर का व्यवहार और जोखिम नियंत्रण भी उतना ही अहम है.

आम ट्रेडर के लिए जीके भाराली की कहानी का असली सबक

अगर कोई व्यक्ति ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा है तो इस कहानी का मतलब यह नहीं है कि दिन में सिर्फ 1 ट्रेड करने से हर महीने 3 लाख रुपये कमाए जा सकते हैं. ऐसा दावा किसी निश्चित कमाई की गारंटी नहीं देता. असल सबक इससे अलग है. अपनी पूंजी को बचाना, ओवर ट्रेडिंग से बचना, पहले से तय जोखिम रखना और नुकसान की भरपाई के लिए लगातार नए ट्रेड नहीं लेना ज्यादा जरूरी है.

जीके भाराली की यात्रा 500 रुपये से शुरू हुई, फिर उन्होंने कई कोर्स किए, ऑप्शन ट्रेडिंग में 8 साल से ज्यादा का अनुभव हासिल किया, ओवर कॉन्फिडेंस के दौर में 1 महीने में 11 लाख रुपये से ज्यादा गंवाए और आखिरकार ओवर ट्रेडिंग को अपनी बड़ी गलती मानकर ट्रेडिंग के लिए सख्त नियम बनाया.

आज वह सफल ट्रेडर होने के साथ असम और पूरे भारत के ट्रेडर्स के लिए मेंटर भी हैं.सबसे बड़ा सबक यही है कि बाजार में कमाई का दावा सुनकर ट्रेड शुरू करना आसान है, लेकिन अपनी पूंजी को बचाते हुए लंबे समय तक टिके रहना कहीं ज्यादा मुश्किल काम है. जीके भाराली की कहानी इसी फर्क को सामने लाती है.

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