यूट्यूब, ब्लॉगिंग या कंसल्टेंसी से कर रहे कमाई? सोलोप्रीन्योर्स को टैक्स बचत के लिए समझनी होगी ये सीक्रेट फाइनेंस रणनीति

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Freelancer tax saving strategies: भारत में Solopreneur और फ्रीलांसर तेजी से बढ़ रहे हैं. Section 44ADA और बिजनेस खर्च जैसे वाई-फाई, लैपटॉप व डेप्रिसिएशन से टैक्स प्लानिंग आसान हो सकती है. पहले 90 दिन फाइनेंस री-स्ट्रक्चर करना सबसे जरूरी माना जा रहा है.

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ऋतु सिंह

Updated : Jul 05, 2026, 02:36 PM IST

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फ्रीलांसरों के लिए बेहद काम की है ये नई टैक्स प्लानिंग (फोटो एआई)

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क्या आपने भी फुल-टाइम नौकरी छोड़कर फ्रीलांसिंग या कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में कदम रखने का सोच लिया है? लेकिन असली डर तब शुरू होता है जब इनकम तो आती है, पर टैक्स समझ नहीं आता. भारत में तेजी से बढ़ते Solopreneur और गाइग इकॉनमी के बीच अब लोग सिर्फ कमाई नहीं, बल्कि स्मार्ट टैक्स प्लानिंग भी सीख रहे हैं. दिलचस्प बात ये है कि सही जानकारी न होने पर लोग जरूरत से ज्यादा टैक्स भी दे बैठते हैं.

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सोलोप्रीन्योर बनने का ट्रेंड और छुपी हुई फाइनेंशियल सच्चाई

आजकल लाखों लोग नौकरी छोड़कर फ्रीलांसिंग, यूट्यूब, कंसल्टेंसी या डिजिटल वर्क की तरफ जा रहे हैं. शुरुआत में यह आजादी रोमांचक लगती है, लेकिन जल्द ही असली चुनौती सामने आती है-अनियमित इनकम और टैक्स की उलझन. अधिकतर नए Solopreneur को यह नहीं पता होता कि उनकी कमाई “बिजनेस इनकम” मानी जाती है और उसी हिसाब से टैक्स नियम लागू होते हैं. यही जगह है जहां गलतियां महंगी पड़ जाती हैं.एक छोटी सी लापरवाही भी साल के अंत में बड़ा टैक्स बोझ बना सकती है.

सेक्शन 44ADA का स्मार्ट इस्तेमाल लेकिन सावधानी जरूरी

सीए सुदेशना बसु बताती हैं कि प्रोफेशनल्स के लिए Section 44ADA एक आसान रास्ता देता है, जिसमें अनुमानित आय पर टैक्स लगाया जाता है. इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ ऑटोमैटिक बच जाएगा, बल्कि सही रिकॉर्ड रखना जरूरी है. कई लोग सोचते हैं कि इस स्कीम में कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं, लेकिन बाद में स्क्रूटनी में परेशानी हो सकती है. असल में यह स्कीम समय बचाती है, लेकिन समझदारी से इस्तेमाल न किया जाए तो फाइनेंस का बैलेन्स बिगर सकता है.

घर का वाई-फाई, लैपटॉप और कॉफी भी बन सकता है बिजनेस खर्च

फ्रीलांसरों के लिए सबसे बड़ा फायदा यह है कि घर से काम करने पर कई खर्च बिजनेस एक्सपेंस में जोड़े जा सकते हैं. जैसे इंटरनेट बिल, लैपटॉप की डेप्रिसिएशन, बिजली का हिस्सा और यहां तक कि काम के दौरान इस्तेमाल होने वाली कॉफी भी. लेकिन यहां पर रिकॉर्ड रखना बेहद जरूरी है. बिना डॉक्यूमेंटेशन के क्लेम करना आगे चलकर टैक्स विभाग के सवाल खड़े कर सकता है. छोटी-छोटी बचतें मिलकर साल में बड़ा फर्क डाल सकती हैं, लेकिन गलत तरीके से किया गया क्लेम नुकसान भी करा सकता है.

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 पहले 90 दिन में फाइनेंस री-स्ट्रक्चर करना क्यों जरूरी है

नौकरी छोड़ने के बाद पहले तीन महीने सबसे क्रिटिकल होते हैं. इस दौरान इनकम स्थिर नहीं होती, इसलिए बजट और टैक्स दोनों को री-स्ट्रक्चर करना जरूरी है. अधिकतर लोग यहीं पर गलती करते हैं-खर्च पुराने पैटर्न पर चलता रहता है, लेकिन इनकम बदल चुकी होती है. इस समय पर इमरजेंसी फंड और टैक्स रिजर्व अलग रखना चाहिए, ताकि अचानक टैक्स लायबिलिटी से दिक्कत न आए. यही स्टेज तय करती है कि आगे चलकर फ्रीलांसिंग सफल होगी या तनाव बढ़ेगा.

असली सीख क्या है?

Solopreneur बनने का मतलब सिर्फ बॉस से आजादी नहीं है, बल्कि खुद के फाइनेंस का पूरा जिम्मा लेना है. जो लोग इसे समझ जाते हैं, वे धीरे-धीरे बेहतर इनकम और स्थिरता दोनों बना लेते हैं.

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