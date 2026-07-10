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बिना एक भी रुपया लगाए हर महीने होगी 50 हजार तक कमाई, जानिए शहरों का नया No Risk Loss सीक्रेट बिजनेस मॉडल 

How to earn money without investment: बिना किसी पूंजी के मोटी कमाई करने के लिए भारत में सर्विस-बेस्ड बिजनेस का नया ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है. दिल्ली-NCR जैसे बड़े शहरों में किराए पर दोस्त, बुजुर्गों के लिए साथी और वर्चुअल असिस्टेंट बनकर युवा हर महीने 40 से 50 हजार रुपये तक आसानी से कमा रहे हैं.

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ऋतु सिंह

Updated : Jul 10, 2026, 07:47 AM IST

बिना एक भी रुपया लगाए हर महीने होगी 50 हजार तक कमाई, जानिए शहरों का नया No Risk Loss सीक्रेट बिजनेस मॉडल 

कमाई का ये नया ट्रेंड जानते हैं आप? (फोटो एआई)

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आज के दौर में जब भी कोई नया बिजनेस शुरू करने की बात करता है, तो सबसे पहले दिमाग में लाखों रुपये के निवेश और डूबने के जोखिम का ख्याल आता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के बड़े शहरों में एक ऐसा नया ट्रेंड पैर पसार रहा है, जहां आपको अपनी जेब से एक भी चवन्नी खर्च नहीं करनी है? जी हां, दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे मेट्रो शहरों में लोग अपनी स्किल्स और सिर्फ अपने वक्त को किराए पर देकर हर महीने 40 से 50 हजार रुपये तक कमा रहे हैं. इस बिजनेस में न तो कोई सामान बेचना है और न ही ऑफिस खोलने का झंझट. आइए जानते हैं कि यह पूरा खेल क्या है और आप कैसे इसका हिस्सा बन सकते हैं.

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने अकेलेपन को एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया है. WHO की रिपोर्ट के मुताबिक, बड़े शहरों में अकेलापन एक महामारी की तरह फैल रहा है, जिसका सीधा असर मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ रहा है. इसी वैश्विक संकट के कारण भारत के मेट्रो शहरों में 'पेड़ फ्रेंडशिप' और 'वर्चुअल लिसनर' का बाजार तेजी से बढ़ा है. 

गोटामी (Gotami) और मेंटल हेल्थ स्टार्टअप्स की केस स्टडीज बताती है कि भारत के कई बड़े मेंटल हेल्थ और वेलनेस स्टार्टअप्स की केस स्टडीज बताती हैं कि कॉर्पोरेट कल्चर और अकेलेपन के चलते लोग अब 'प्रोफेशनल लिसनर्स' (Professional Listeners) को प्रति घंटे के हिसाब से भुगतान करने में संकोच नहीं कर रहे हैं, जिससे यह जीरो-इन्वेस्टमेंट बिजनेस मॉडल तेजी से लोकप्रिय हो रहा है.

वहीं, सेंटर फॉर फॉरवर्ड रिसर्च (CFR) और भारतीय स्टार्टअप्स का डेटा बताती है कि भारत में उभरते हुए गिग इकोनॉमी (Gigs Economy) प्लेटफॉर्म्स और रेंटल फ्रेंड ऐप्स (जैसे- 'Toyboy', 'Rent A Friend' और स्थानीय सोशल क्लब्स) के हालिया डेटा बताते हैं कि मेट्रो शहरों में युवाओं के बीच पार्ट-टाइम कंपैनियनशिप एक संगठित बिजनेस का रूप ले रही है.

दिल्ली का नया ट्रेंड: घंटे के हिसाब से गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनकर मोटी कमाई

भारत के बड़े शहरों में अकेलेपन की समस्या बहुत तेजी से बढ़ी है. इसी अकेलेपन ने एक नए मार्केट को जन्म दिया है— रेंटल कंपैनियनशिप. दिल्ली-NCR में यह ट्रेंड इस समय टॉप पर है, जहां युवा केवल एक दोस्त, या सोशल इवेंट्स के लिए एक क्लाइंट की पसंद के मुताबिक 'गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड' बनकर जा रहे हैं.

इसमें कोई शारीरिक संबंध या गलत काम शामिल नहीं होता, बल्कि यह विशुद्ध रूप से एक प्रोफेशनल डेटिंग गाइड या सोशल पार्टनर की तरह होता है. जैसे किसी को किसी पार्टी में जाना है और उसे एक अदद साथी की जरूरत है, या किसी को कैफे में बैठकर बस अपने दिल की बात साझा करनी है. इस काम के लिए लोग 500 रुपये से लेकर 2000 रुपये प्रति घंटे तक चार्ज कर रहे हैं. अगर हफ्ते में आप महज 10 से 15 घंटे भी ऐसी सर्विस देते हैं, तो महीने के 30 से 40 हजार रुपये सिर्फ बातचीत करके कमाए जा सकते हैं.

बुजुर्गों के लिए 'किराए का बेटा-बेटी' या दोस्त बनने का अनोखा काम

भारत में एक बड़ी आबादी ऐसे बुजुर्गों की है जिनके बच्चे विदेश में रहते हैं या दूसरे शहरों में जॉब करते हैं. इन बुजुर्गों के पास पैसा तो है, लेकिन वक्त बिताने के लिए कोई हमउम्र या समझदार साथी नहीं है. अब युवा 'एल्डरली केयर कंपैनियन' बनकर उभर रहे हैं.

इस काम में आपको बुजुर्गों के साथ जाकर उनके बैंक के काम निपटाने होते हैं, उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना होता है, या फिर शाम को पार्क में उनके साथ टहलते हुए उनकी पुरानी कहानियां सुननी होती हैं. कई लोग इसे पार्ट-टाइम के रूप में अपना रहे हैं. इस काम के जरिए न केवल बुजुर्गों को एक सहारा मिलता है, बल्कि युवा भी प्रति क्लाइंट से महीने का 15 से 20 हजार रुपये तक आसानी से चार्ज कर रहे हैं. दो से तीन क्लाइंट्स संभालकर आप आराम से एक अच्छी सैलरी जितनी इनकम जनरेट कर सकते हैं.

डिजिटल दोस्त और वर्चुअल लिसनर: बिना मिले सिर्फ फोन पर बातें करने का बिजनेस

अगर आप किसी से आमने-सामने मिलने में सहज नहीं हैं, तो यह तीसरा जरिया आपके लिए सबसे बेस्ट है. आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास अपनी भड़ास निकालने या दुख बांटने का समय नहीं है. ऐसे में 'वर्चुअल लिसनर' या 'डिजिटल फ्रेंड' का कॉन्सेप्ट भारत में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है.

इसके लिए आपको बस एक शांत जगह और अच्छे इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होती है. कई ऐसी वेबसाइट्स और ऐप्स आ चुके हैं जहां लोग सिर्फ फोन कॉल या वीडियो कॉल पर बात करने के लिए पैसे देते हैं. आपका काम सिर्फ सामने वाले की बात को बिना उसे जज किए ध्यान से सुनना होता है. इस काम में प्राइवेसी पूरी तरह सुरक्षित रहती है. महज 2 से 3 घंटे फोन पर बात करके लोग रोजाना 1000 से 1500 रुपये तक कमा रहे हैं, जो महीने का 40 हजार से ऊपर बैठता है.

कमाई का पूरा रोडमैप: कैसे शुरू करें यह काम और क्या हैं सावधानियां

इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको किसी बड़ी डिग्री की जरूरत नहीं है, बस आपकी कम्युनिकेशन स्किल यानी बातचीत की कला बेहतरीन होनी चाहिए.

शुरुआत कैसे करें: सबसे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे लिंक्डइन, इंस्टाग्राम या कंपैनियनशिप प्रोवाइड करने वाले ट्रस्टेड ऐप्स पर अपनी प्रोफाइल बनाएं.

सुरक्षा का रखें ध्यान:चूंकि यह बिजनेस पूरी तरह अनजान लोगों से जुड़ा है, इसलिए शुरुआत में हमेशा पब्लिक प्लेस (जैसे कैफे या पार्क) में ही मिलने का नियम बनाएं. किसी के घर जाने से बचें जब तक कि पूरी तरह वेरिफिकेशन न हो जाए.

पेमेंट का नियम: एडवांस पेमेंट या 50% टोकन मनी लेने के बाद ही अपनी सर्विस शुरू करें ताकि आपके साथ कोई फ्रॉड न हो सके.

यह नया दौर का बिजनेस मॉडल उन युवाओं के लिए वरदान साबित हो रहा है जो बिना किसी आर्थिक रिस्क के अपनी लाइफस्टाइल को सुधारना चाहते हैं और हर महीने एक बंपर एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स बनाना चाहते हैं.

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह लेख केवल सामान्य जानकारी और वर्तमान में चल रहे सोशल मीडिया व बाजार के ट्रेंड्स पर आधारित है. किसी भी प्रकार की रेंटल कंपैनियनशिप, ऑनलाइन लिसनिंग या अन्य सर्विस-बेस्ड बिजनेस को शुरू करने से पहले स्थानीय नियमों, कानूनी दिशा-निर्देशों और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें. किसी भी अनजान व्यक्ति से मिलने या वित्तीय लेनदेन करने से पहले पूरी तरह जांच-पड़ताल अवश्य कर लें. किसी भी तरह के फ्रॉड या नुकसान के लिए संस्थान जिम्मेदार नहीं होगा.

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