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बिना रेस्टोरेंट खोले फूड इंडस्ट्री से हर महीने होगी मोटी कमाई, वन-स्टॉप सप्लाई का समझिए यहां पूरा रोडमैप, ओनर्स खुद करेंगे कॉन्टैक्ट 

B2B restaurant supply business ideas: शहरों में बढ़ते कैफे और रेस्टोरेंट कल्चर के बीच अब युवाओं के लिए एक नया और मुनाफेदार बिजनेस आइडिया सामने आया है. दिल्ली के सदर बाजार से कम कीमत में क्रॉकरी और होटल सप्लाई का सामान लाकर लोकल आउटलेट्स को सीधे डिलीवरी देकर हर महीने बंपर कमाई की जा सकती है.

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ऋतु सिंह

Updated : Jul 13, 2026, 02:23 PM IST

बिना रेस्टोरेंट खोले फूड इंडस्ट्री से हर महीने होगी मोटी कमाई, वन-स्टॉप सप्लाई का समझिए यहां पूरा रोडमैप, ओनर्स खुद करेंगे कॉन्टैक्ट 

कम निवेश में भी शुरू कर सकते हैं होटल इंडस्ट्री से जुड़ा ये बिजनेस

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आजकल आप किसी भी गली या नुक्कड़ पर चले जाएं, आपको एक नया कैफे या रेस्टोरेंट खुला मिल जाएगा. बाहर से चमचमाते इन आउटलेट्स की अंदरूनी कहानी थोड़ी अलग है. एक रेस्टोरेंट ओनर के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द हर हफ्ते क्रॉकरी, कटलरी, नैपकिन्स और शेफ यूनिफॉर्म का इंतजाम करना होता है. अलग-अलग सामान के लिए उन्हें शहर के चक्कर काटने पड़ते हैं, जिससे उनका समय और पैसा दोनों बर्बाद होता है. अगर आप कम लागत में एक दमदार बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो रेस्टोरेंट मालिकों की इसी परेशानी में आपकी कमाई का तगड़ा जरिया छिपा है. चलिए बिजनेस कोच और चार्टर्ड अकाउंटेंट राहुल मलोदिया से इस बिजनेस का पूरा रोडमैप समझते हैं.

National Restaurant Association of India (NRAI) की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय फूड सर्विस मार्केट का आकार ₹5 लाख करोड़ से अधिक का हो चुका है और भारत में हर साल हजारों नए कैफे और क्लाउड किचन खुल रहे हैं, जिससे B2B (Business-to-Business) सप्लाई चेन की डिमांड सालाना 12-15% की दर से बढ़ रही है.

मुनाफे का नया रास्ता और सदर बाजार का कनेक्शन

बिजनेस की दुनिया में वही इंसान कामयाब होता है जो ग्राहकों की समस्या को पहचानकर उसका हल निकालता है. इस समय देश में बीटूबी (B2B) रेस्टोरेंट सप्लाई चेन की भारी डिमांड है. दिल्ली का सदर बाजार इस काम के लिए सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है. यहाँ क्रॉकरी, फैंसी सिरेमिक प्लेट्स, ग्लास और होटल यूटिलिटी का सामान फैक्टरी रेट पर मिल जाता है. आपको बस अपने शहर के कैफे और रेस्टोरेंट के लिए 'वन-स्टॉप सप्लायर' बनना है, यानी उनकी जरूरत का हर सामान एक ही जगह पहुंचाना है. 

सदर बाजार और खारी बावली होलसेल या मैन्युफैक्चरर्स से सीधे माल उठाने पर क्रॉकरी और कटलरी पर 40% से 60% तक का होलसेल डिस्काउंट मिलता है. जब आप इसे किसी कैफे या रेस्टोरेंट को सप्लाई करते हैं, तो आप आसानी से 20% से 30% का नेट प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं.

काम करने का तरीका और मंथली कॉन्ट्रैक्ट का फायदा

इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको बहुत बड़े गोदाम की जरूरत नहीं है. शुरुआत में आप अपने शहर के कुछ नए कैफे और रेस्टोरेंट से संपर्क कर सकते हैं. उनसे बात करके उनकी साप्ताहक या मंथली जरूरतों को समझें और एक सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट साइन करें. इसके बाद सदर बाजार से सीधे सस्ते दामों पर माल उठाकर सीधे उनके आउटलेट तक पहुंचा दें. इस मॉडल में रेस्टोरेंट ओनर को भागदौड़ नहीं करनी पड़ती और आपको थोक और रीटेल के अंतर का एक बड़ा मार्जिन मिल जाता है.

रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का 'रिपीट ऑर्डर' डेटा

ब्रेकेज रेट (बर्तनों का टूटना): एक सामान्य रेस्टोरेंट या कैफे में हर महीने कुल क्रॉकरी का 5% से 8% हिस्सा टूट जाता है या खराब हो जाता है. इसका मतलब है कि उन्हें हर महीने नए बर्तनों की जरूरत होती है.

कंज्यूमेबल्स (नैपकिन्स, पैकेजिंग): यह एक 'Daily/Weekly' कंजम्पशन आइटम है. एक कैफे को हर हफ्ते इसकी री-सप्लाई चाहिए होती है.

आम लोगों और नए उद्यमियों पर असली असर

इस बिजनेस का सबसे व्यावहारिक पहलू यह है कि यह पूरी तरह से कैश-फ्लो पर चलता है. आम तौर पर लोग सोचते हैं कि रेस्टोरेंट खोलने में ही फायदा है, लेकिन सच यह है कि रेस्टोरेंट के बैकएंड को संभालने वाले सप्लायर ज्यादा सुरक्षित और लगातार कमाई करते हैं. कैफे मालिकों को जब बिना किसी झंझट के अपनी टेबल के लिए खूबसूरत बर्तन और स्टाफ के लिए यूनिफॉर्म मिल जाएगी, तो उनका पूरा ध्यान खाने की क्वालिटी पर होगा. वहीं, एक नए उद्यमी के तौर पर आप बिना किसी बड़े रिस्क के एक परमानेंट क्लाइंट बेस तैयार कर लेते हैं.

छिपा हुआ एंगल जो कोई नहीं देखता

इस पूरे बिजनेस में सबसे खास बात यह है कि त्योहारों और शादियों के सीजन में इन आइटम्स की डिमांड 200 गुना तक बढ़ जाती है. रेस्टोरेंट में बर्तनों का टूटना और नैपकिन्स का खत्म होना एक रेगुलर प्रोसेस है. इसलिए यह कोई वन-टाइम सेल नहीं है, बल्कि एक बार क्लाइंट बनने के बाद आपको सालभर हर हफ्ते ऑर्डर मिलते रहेंगे. बस आपको माल की क्वालिटी और समय पर डिलीवरी का ध्यान रखना होगा, जिससे मार्केट में आपका भरोसा मज़बूत हो सके.

इस बिजनेस को शुरू करने के लिए जरूरी कदम

अगर आप इस आर्टिकल में दिए गए आइडिया पर काम करना चाहते हैं, तो आपको इन व्यावहारिक बातों का ध्यान रखना होगा:

मार्केट रिसर्च: सबसे पहले अपने शहर के 10-15 कैफे और रेस्टोरेंट के मैनेजर्स या ओनर्स से मिलें. उनसे पूछें कि उन्हें सामान मंगाने में क्या दिक्कतें आती हैं और वे अभी किस रेट पर सामान ले रहे हैं.

सप्लायर नेटवर्क: दिल्ली के सदर बाजार (क्रॉकरी/कटलरी के लिए) और सूरत/अहमदाबाद या लोकल मैन्युफैक्चरर्स (यूनिफॉर्म और नैपकिन्स के लिए) से सीधे संपर्क बनाएं.

लॉजिस्टिक्स: शुरुआत में आपको बड़े गोडाउन की जरूरत नहीं है. आप ऑर्डर के हिसाब से माल मंगाकर सीधे क्लाइंट को डिलीवर कर सकते हैं, जिससे आपकी वर्किंग कैपिटल (लागत) कम लगेगी.

एक काम की सलाह: रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में 'क्रेडिट पीरियड' (उधार) बहुत चलता है. कई रेस्टोरेंट मालिक 15 से 30 दिन के क्रेडिट पर सामान मांगते हैं. इसलिए शुरुआत में केवल उन्हीं के साथ कॉन्ट्रैक्ट करें जो समय पर या कैश/एडवांस में पेमेंट करने को तैयार हों, ताकि आपका कैश-फ्लो न रुके.

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