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मॉल में दुकान या शोरूम खरीदने का सपना हो सकता है मुश्किल, एनसीआर में प्रीमियम रिटेल स्पेस लगभग फुल

अगर आप एनसीआर के बड़े मॉल में दुकान, शोरूम या रिटेल स्पेस खरीदने की सोच रहे हैं, तो अब आसान नहीं होगा. दिल्ली-एनसीआर के प्रीमियम मॉल्स में खाली जगह लगभग खत्म हो चुकी है. बढ़ती ब्रांड डिमांड, तेजी से बढ़ते किराए और एक्सपीरियंस बेस्ड शॉपिंग ट्रेंड ने रिटेल रियल एस्टेट को नए स्तर पर पहुंचा दिया है.

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ऋतु सिंह

Updated : May 21, 2026, 02:10 PM IST

मॉल में दुकान या शोरूम खरीदने का सपना हो सकता है मुश्किल, एनसीआर में प्रीमियम रिटेल स्पेस लगभग फुल

Premium retail space in the NCR almost full.

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एनारॉक की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली-एनसीआर के ग्रेड A+ और A मॉल्स में वैकेंसी रेट अब सिर्फ 0 से 2 प्रतिशत के बीच रह गई है. यानी बड़े और प्रीमियम मॉल्स में नई दुकान या शोरूम के लिए जगह मिलना लगभग नामुमकिन होता जा रहा है.

रिपोर्ट के अनुसार, इसकी सबसे बड़ी वजह अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय ब्रांड्स का तेजी से विस्तार है. लगातार बढ़ रही कंज्यूमर स्पेंडिंग और बेहतर शॉपिंग एक्सपीरियंस की मांग ने प्रीमियम रिटेल स्पेस की जरूरत को और मजबूत कर दिया है. बड़े मॉल्स में फुटफॉल बढ़ने से ब्रांड्स अब प्रमुख लोकेशन के लिए ज्यादा किराया देने को भी तैयार हैं.

किराए में तेजी से बढ़ोतरी, निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी

एनसीआर के रिटेल बाजार में किराए लगातार बढ़ रहे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक ग्रेड A+ मॉल्स में रेंटल वैल्यू में सालाना 8 से 12 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि ग्रेड A मॉल्स में यह वृद्धि 6 से 8 प्रतिशत तक रही है.

विशेषज्ञों का मानना है कि यह सिर्फ रिटेल सेक्टर की मजबूती नहीं दिखाता, बल्कि यह भी संकेत देता है कि संगठित रिटेल अब भारतीय शहरों की नई आर्थिक ताकत बन रहा है. मुंबई जैसे शहरों में जहां किराए में 15 से 20 प्रतिशत तक उछाल देखा गया, वहीं एनसीआर ने स्थिर लेकिन मजबूत ग्रोथ दिखाई है. यही वजह है कि निवेशकों के लिए यह बाजार लंबी अवधि के लिहाज से आकर्षक बना हुआ है.

2031 तक आएंगे नए रिटेल प्रोजेक्ट, लेकिन मांग बनी रहेगी ऊंची

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि डेवलपर्स का भरोसा अभी भी मजबूत बना हुआ है. अनुमान है कि 2031 तक एनसीआर में करीब 19 मिलियन वर्ग फुट नया रिटेल स्पेस जुड़ सकता है. इससे बाजार में कुछ राहत जरूर मिलेगी, लेकिन मौजूदा ट्रेंड को देखते हुए मांग लगातार ऊंची रहने की संभावना है.

रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले समय में सिर्फ बड़े शहर ही नहीं, बल्कि उपनगरीय और टियर-2 इलाकों में भी आधुनिक रिटेल स्पेस की डिमांड तेजी से बढ़ेगी. नए रिहायशी क्षेत्रों और बेहतर कनेक्टिविटी वाले इलाकों में मॉल और मिक्स्ड यूज प्रोजेक्ट्स का विस्तार देखने को मिल सकता है.

नोएडा-ग्रेटर नोएडा बन रहे नए रिटेल हब

एक्सॉटिका हाउसिंग के एमडी दिनेश जैन के अनुसार नोएडा एक्सप्रेसवे और आसपास के इलाकों में हाल के दिनों में कमर्शियल और रिटेल स्पेस की मांग तेजी से बढ़ी है. उन्होंने कहा, “बड़े ब्रांड्स तेजी से अपने नेटवर्क का विस्तार कर रहे हैं. ऐसे में अब लोग रिटेल और मिक्स्ड लैंडयूज वाले प्लॉट्स में भी निवेश कर रहे हैं क्योंकि हाई एंड ऑफिस स्पेस और रिटेल के साथ यहां किड्स, हेल्थ और एंटरटेनमेंट जोन जैसी सुविधाएं भी मिल रही हैं. ये प्रोजेक्ट अब वन स्टॉप डेस्टिनेशन बनकर उभर रहे हैं.”

केडब्ल्यू ग्रुप के डायरेक्टर पंकज कुमार जैन का कहना है कि लगातार बढ़ते किराए यह साफ दिखाते हैं कि उपभोक्ता खर्च और फुटफॉल दोनों मजबूत बने हुए हैं. उनके मुताबिक, “गाजियाबाद के मॉल्स में बेहतर लोकेशन, आधुनिक सुविधाएं और एक्सपीरियंस बेस्ड शॉपिंग के कारण ब्रांड्स ज्यादा किराया देने को तैयार हैं. इससे गुणवत्ता वाले रिटेल स्पेस की मांग और आपूर्ति के बीच का अंतर लगातार बढ़ रहा है.”

शॉपिंग नहीं, अब ‘एक्सपीरियंस’ बेच रहे हैं मॉल्स

रेनॉक्स ग्रुप के चेयरमैन शैलेंद्र शर्मा का कहना है कि एनसीआर में मॉल कल्चर तेजी से बदल रहा है. उन्होंने कहा, “गाजियाबाद और नोएडा के प्रमुख इलाकों में प्रीमियम रिटेल स्पेस की मांग लगातार बढ़ रही है. पुराने प्रोजेक्ट्स को भी नए दौर की जरूरतों के हिसाब से अपग्रेड किया जा रहा है. अब उपभोक्ता सिर्फ खरीदारी नहीं, बल्कि एक्सपीरियंस बेस्ड डेस्टिनेशन चाहते हैं, इसलिए डेवलपर्स आधुनिक सुविधाओं और मिक्स्ड यूज प्रोजेक्ट्स पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं.”

विजन बिजनेस पार्क के फाउंडर अतुल विक्रम सिंह के अनुसार नोएडा एयरपोर्ट के शुरू होने से ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में कमर्शियल स्पेस की मांग और तेज हुई है. उन्होंने कहा, “आने वाले नए प्रोजेक्ट्स से बाजार को कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन मौजूदा ट्रेंड्स को देखते हुए मांग का स्तर ऊंचा ही रहेगा. डेवलपर्स अब ज्यादा संगठित और आधुनिक रिटेल स्पेस पर काम कर रहे हैं.”

उपभोक्ताओं की बदलती लाइफस्टाइल से बढ़ रही मांग

श्रीकेबी ग्रुप के फाउंडर राकेश सिंघल का मानना है कि यह तेजी सिर्फ आर्थिक विकास की कहानी नहीं है. उन्होंने कहा, “लोग अब केवल खरीदारी के लिए नहीं, बल्कि मनोरंजन और अनुभव के लिए भी मॉल्स का रुख कर रहे हैं. इससे संगठित रिटेल का दायरा लगातार बढ़ रहा है और बाजार में दीर्घकालिक स्थिरता बनी हुई है.”

आरजी ग्रुप के डायरेक्टर हिमांशु गर्ग के मुताबिक, “एनसीआर का रिटेल रियल एस्टेट बाजार इस समय अपने सबसे मजबूत दौर में है. प्रीमियम मॉल्स में लगभग शून्य वैकेंसी यह दिखाती है कि मांग लगातार आपूर्ति से आगे बनी हुई है. खासतौर पर नोएडा और ग्रेटर नोएडा जैसे क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और बढ़ती आबादी ने रिटेल स्पेस की मांग को और बढ़ाया है.”

बदलती शॉपिंग आदतों ने बदला बाजार का खेल

कोविड के बाद जहां एक समय माना जा रहा था कि ऑनलाइन शॉपिंग मॉल्स की जरूरत कम कर देगी, वहीं अब तस्वीर उलटी दिखाई दे रही है. लोग फिर से मॉल्स की तरफ लौट रहे हैं, लेकिन इस बार सिर्फ खरीदारी के लिए नहीं. फूड कोर्ट, गेमिंग जोन, मल्टीप्लेक्स, फैमिली एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल एक्सपीरियंस ने मॉल्स को सोशल हब में बदल दिया है. यही वजह है कि प्रीमियम रिटेल स्पेस की डिमांड लगातार रिकॉर्ड स्तर पर बनी हुई है.

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