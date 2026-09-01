FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
BPSC TRE 4.O स्थगित होने से शिक्षक भर्ती के 32 हजार से ज्यादा पद प्रभावित, जानें आगे क्या कदम उठाएं उम्मीदवार

BPSC TRE 4.O स्थगित होने से शिक्षक भर्ती के 32 हजार से ज्यादा पद प्रभावित, जानें आगे क्या कदम उठाएं उम्मीदवार

नेपाल की तबाही में 1000 लोगों की मौत, 1 ही घर में मिले 23 शव, सुरंगों में फंसे लोगों को निकालने में जुटा प्रशासन

नेपाल की तबाही में 1000 लोगों की मौत, 1 ही घर में मिले 23 शव, सुरंगों में फंसे लोगों को निकालने में जुटा प्रशासन

Business Idea: नौकरी के साथ शुरू करें ये बिजनेस, सिर्फ 2 घंटे और ₹10 हजार लगाकर शुरू करें एक्सट्रा इनकम

नौकरी के साथ शुरू करें ये बिजनेस, सिर्फ 2 घंटे और ₹10 हजार लगाकर शुरू करें एक्सट्रा इनकम

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
कौन हैं लियोनल मेसी की वाइफ? जिनकी खूबसूरती के आगे एक्ट्रेसेस भी फेल, देखें खूबसूरत तस्वीरें

कौन हैं लियोनल मेसी की वाइफ? जिनकी खूबसूरती के आगे एक्ट्रेसेस भी फेल, देखें खूबसूरत तस्वीरें

Lords मैदान पर टेस्ट में 5 विकेट हॉल लेने वाले पाकिस्तानी गेंदबाज, मोहम्मद अब्बास बने 7वें खिलाड़ी

Lords मैदान पर टेस्ट में 5 विकेट हॉल लेने वाले पाकिस्तानी गेंदबाज, मोहम्मद अब्बास बने 7वें खिलाड़ी

T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला बल्लेबाज, स्मृति मंधाना ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला बल्लेबाज, स्मृति मंधाना ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

हिंदी न्यूज़बिजनेस

बिजनेस

सोना मत खरीदो, विदेश में शादी मत करो... आखिर पीएम मोदी ने जनता से ऐसी अपील क्यों की? क्या दिख रहा कुछ खतरा

Why PM Modi appeal for adoption of Swadeshi? पीएम मोदी ने फिर से देश की जनता से विदेश यात्रा, विदेश में शादी और सोना खरीदने से बचने की अपील की. आखिर अचानक से प्रधानमंत्री को ऐसी अपील जनता से बार-बार क्यों करनी पड़ रही है. क्या कोई खतरा आने वाला है?

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Sep 01, 2026, 10:50 AM IST

सोना मत खरीदो, विदेश में शादी मत करो... आखिर पीएम मोदी ने जनता से ऐसी अपील क्यों की? क्या दिख रहा कुछ खतरा

सोना खरीदना और विदेश में शादी करना क्यों बना राष्ट्रीय बहस का मुद्दा? (फोटो सोशल मीडिया)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • 7.8 प्रतिशत जीडीपी वृद्धि का आंकड़ा
  • पीएम मोदी ने स्वदेशी पर जोर
  • सोना खरीदने से बचने की अपील
  • विदेशी शादी और यात्रा पर संदेश
  • राहुल गांधी पर पीएम मोदी का निशाना

Why emphasis on not buying foreign goods to hosting weddings abroad? भारत की 7.8 प्रतिशत जीडीपी वृद्धि के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भरता और स्वदेशी पर जोर देते हुए विदेश यात्रा, विदेश में शादी और जरूरत न होने पर सोना खरीदने से बचने की अपील की. उन्होंने वैश्विक संकट के बीच भारत की आर्थिक मजबूती और 140 करोड़ देशवासियों की ताकत का जिक्र किया. इस आर्थिक वृद्धि के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के सामने सिर्फ विकास का आंकड़ा नहीं रखा, बल्कि रोजमर्रा के खर्च से जुड़ी एक बड़ी अपील भी की. उनका संदेश था कि जहां जरूरत न हो, वहां विदेश में पैसा खर्च करने से बचें और देश के भीतर ही आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दें.

प्रधानमंत्री ने मंगलवार को कहा कि मनोरंजन के लिए विदेश यात्रा करने से बचना चाहिए, विदेश में शादी नहीं करनी चाहिए और जरूरत न होने पर सोना भी नहीं खरीदना चाहिए. यह अपील ऐसे समय आई है जब वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि 7.8 प्रतिशत दर्ज की गई है. आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक यह आंकड़ा 31 अगस्त 2026 को जारी किया गया था.  

विदेश में खर्च से लेकर सोने की खरीद तक क्यों आया सवाल?

प्रधानमंत्री की अपील का सबसे सीधा असर उन लोगों से जुड़ता है जो छुट्टियों, शादी या सोने की खरीद पर बड़ी रकम खर्च करते हैं. उन्होंने लोगों से कहा कि मनोरंजन के लिए विदेश जाने की जरूरत नहीं है तो यात्रा टाली जा सकती है. इसी तरह विदेश में शादी करने के बजाय देश में ही आयोजन करने पर जोर दिया.

सोने को लेकर भी प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर जरूरत न हो तो सोना नहीं खरीदना चाहिए. इससे आम परिवारों के लिए एक अहम सवाल पैदा होता है कि शादी या निवेश के लिए सोना खरीदने की परंपरा और देश की आर्थिक जरूरतों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए.

दरअसल, सोने का आयात भारत के बाहरी भुगतान और चालू खाते पर असर डालता है. सरकार पहले भी सोने के आयात से पैदा होने वाले आर्थिक दबाव को कम करने के लिए नीतियां बना चुकी है. प्रधानमंत्री कार्यालय की एक आधिकारिक जानकारी में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना के उद्देश्यों में सोने के आयात से होने वाले आर्थिक दबाव और चालू खाता घाटा कम करना भी बताया गया था.  

7.8 प्रतिशत जीडीपी वृद्धि को पीएम मोदी ने बड़ी उपलब्धि बताया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8 प्रतिशत जीडीपी वृद्धि को बड़ी उपलब्धि बताया. आधिकारिक जानकारी के अनुसार उन्होंने कहा कि तेल की कीमतों के झटकों, आपूर्ति श्रृंखला में समस्याओं और वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत ने यह वृद्धि हासिल की है.  

यह आंकड़ा इसलिए भी अहम है क्योंकि इस दौरान वैश्विक स्तर पर युद्ध, तेल बाजार में अस्थिरता और सप्लाई चेन से जुड़ी चुनौतियां बनी हुई थीं. ऐसे माहौल में सरकार इस वृद्धि को भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती के संकेत के तौर पर पेश कर रही है.

आम आदमी के लिए इसका मतलब सिर्फ जीडीपी बढ़ना नहीं है. असली सवाल यह है कि आर्थिक वृद्धि का असर रोजगार, आय, कारोबार, मांग और रोजमर्रा की कीमतों पर कितना और कितनी तेजी से दिखाई देता है. यही वह हिस्सा है जिस पर आने वाले महीनों में नजर रखना ज्यादा जरूरी होगा.

स्वदेशी पर जोर सिर्फ खरीदारी तक सीमित नहीं

प्रधानमंत्री ने कहा कि जितना ज्यादा देश स्वदेशी और आत्मनिर्भरता पर जोर देगा, उतना ही भारत को विकसित बनाने की दिशा में मदद मिलेगी. उनका तर्क है कि देश के भीतर खर्च बढ़ने से घरेलू कारोबार और आर्थिक गतिविधियों को समर्थन मिल सकता है.

यहां एक दिलचस्प पहलू यह है कि स्वदेशी का मतलब केवल विदेशी सामान नहीं खरीदना नहीं है. विदेश में छुट्टी, विदेश में शादी और सोने की खरीद जैसी चीजों का जिक्र करके प्रधानमंत्री ने इसे घरेलू खर्च के व्यापक संदर्भ से जोड़ा है.

यानी संदेश यह है कि भारतीय परिवारों की बड़ी खरीदारी और खर्च का एक हिस्सा अगर देश के भीतर रहे, तो उसका लाभ स्थानीय कारोबारी, होटल, पर्यटन, सर्विस सेक्टर और दूसरे व्यवसायों तक पहुंच सकता है.

पहले भी सोना और विदेश यात्रा को लेकर कर चुके हैं अपील

यह अपील बिल्कुल नई दिशा नहीं है. प्रधानमंत्री ने जून 2026 में मन की बात कार्यक्रम में भी पश्चिम एशिया में बने युद्ध जैसे हालात का हवाला देते हुए कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचने और विदेश में छुट्टियां टालने की अपील का जिक्र किया था.

प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी उस कार्यक्रम के पाठ में प्रधानमंत्री ने बताया था कि कई परिवारों ने शादी में नया सोना नहीं खरीदने और जरूरत पड़ने पर पुराने सोने को रिसाइकिल करके नए आभूषण बनाने का फैसला किया. उन्होंने यह भी कहा था कि कुछ लोगों ने विदेश यात्रा टालने के अनुभव सोशल मीडिया पर साझा किए. इससे साफ है कि मौजूदा अपील को व्यापक आत्मनिर्भरता अभियान के हिस्से के तौर पर देखा जा सकता है, न कि केवल एक दिन की सलाह के रूप में.

राहुल गांधी पर भी पीएम मोदी का निशाना

आर्थिक आंकड़ों के साथ प्रधानमंत्री ने अपने राजनीतिक आलोचकों पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता, युद्धों, संकटों और आपूर्ति श्रृंखला में रुकावटों के बावजूद भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है.

उन्होंने देश के कुछ लोगों पर निराशा का माहौल बनाने और झूठ फैलाने का आरोप लगाया. रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री का यह बयान कांग्रेस नेता राहुल गांधी के छात्रों की गूंज अभियान पर परोक्ष कटाक्ष माना गया, जो पेपर लीक, बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था जैसे मुद्दों पर केंद्रित है.

इस तरह प्रधानमंत्री का संदेश दो स्तरों पर रहा. एक तरफ उन्होंने 7.8 प्रतिशत वृद्धि को भारत की आर्थिक ताकत के तौर पर पेश किया, वहीं दूसरी तरफ स्वदेशी और आत्मनिर्भरता को नागरिकों की रोजमर्रा की पसंद से जोड़ने की कोशिश की.

एससीओ शिखर सम्मेलन के बीच आया संदेश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को किर्गिस्तान में 26वें एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे. आपके दिए स्रोत के मुताबिक वे बिश्केक के यरीस ओर्डो कांग्रेस हॉल पहुंचे, जहां किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादिर जापारोव ने सम्मेलन की मेजबानी की.

एससीओ के इस सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन समेत सदस्य देशों के नेता शामिल हो रहे हैं. विस्तारित एससीओ प्लस प्रारूप में भागीदार देशों के नेता और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की मौजूदगी भी बताई गई है.

विदेश मंत्रालय की ओर से प्रधानमंत्री की 29 अगस्त से 1 सितंबर 2026 तक उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान यात्रा की जानकारी भी जारी की गई थी. 

आम परिवार पर इसका क्या असर पड़ेगा?

प्रधानमंत्री की अपील का मतलब यह नहीं है कि हर व्यक्ति को विदेश यात्रा, विदेश में शादी या सोना खरीदना पूरी तरह बंद कर देना चाहिए. बयान में भी जरूरत और गैर जरूरी खर्च के बीच अंतर किया गया है.

उदाहरण के लिए अगर किसी परिवार को निवेश या पारिवारिक आवश्यकता के लिए सोना खरीदना है, तो वह अलग परिस्थिति है. लेकिन केवल दिखावे या बिना तत्काल जरूरत के खरीदारी करने से बचने की अपील का मकसद खर्च को ज्यादा सोच-समझकर करने से जुड़ा है.

इसी तरह विदेश यात्रा या विदेश में शादी भी हर परिवार के लिए एक जैसा आर्थिक फैसला नहीं है. असली बात यह है कि उपभोक्ता यह देखे कि उसका खर्च देश के भीतर किस तरह की आर्थिक गतिविधि पैदा कर सकता है.

7.8 प्रतिशत की वृद्धि के बाद असली परीक्षा आगे

भारत की 7.8 प्रतिशत जीडीपी वृद्धि निश्चित तौर पर मजबूत आंकड़ा है, लेकिन अर्थव्यवस्था की असली तस्वीर केवल एक तिमाही से तय नहीं होती. आने वाली तिमाहियों में वृद्धि की रफ्तार, महंगाई, रोजगार, निजी खपत, निवेश और वैश्विक परिस्थितियां भी महत्वपूर्ण रहेंगी.

यही वजह है कि प्रधानमंत्री का स्वदेशी वाला संदेश आर्थिक आंकड़े से आगे जाता है. सरकार चाहती है कि विकास के दौर में घरेलू मांग, स्थानीय उत्पादन और आत्मनिर्भरता को भी मजबूत किया जाए.

हर किसी को समझनी होगी ये बात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताजा अपील का केंद्र सिर्फ सोना खरीदना या विदेश यात्रा रोकना नहीं है. इसका बड़ा संदेश यह है कि भारत की आर्थिक ताकत बढ़ाने में आम नागरिक के खर्च और खरीदारी के फैसले की भी भूमिका है.

7.8 प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि ने सरकार को आर्थिक मजबूती का संदेश देने का मौका दिया है. अब चुनौती यह होगी कि इस वृद्धि को रोजगार, आय और कारोबार के बेहतर अवसरों में कैसे बदला जाता है.

आम आदमी के लिए फिलहाल सबसे उपयोगी संदेश यही है कि किसी भी बड़े खर्च को जरूरत, उपयोग और आर्थिक असर के नजरिए से देखें. विदेश में खर्च हो या सोने की खरीद, फैसला भावनाओं के बजाय अपनी आर्थिक स्थिति और वास्तविक जरूरत के हिसाब से लेना ज्यादा समझदारी होगी.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
कौन हैं लियोनल मेसी की वाइफ? जिनकी खूबसूरती के आगे एक्ट्रेसेस भी फेल, देखें खूबसूरत तस्वीरें
कौन हैं लियोनल मेसी की वाइफ? जिनकी खूबसूरती के आगे एक्ट्रेसेस भी फेल, देखें खूबसूरत तस्वीरें
Lords मैदान पर टेस्ट में 5 विकेट हॉल लेने वाले पाकिस्तानी गेंदबाज, मोहम्मद अब्बास बने 7वें खिलाड़ी
Lords मैदान पर टेस्ट में 5 विकेट हॉल लेने वाले पाकिस्तानी गेंदबाज, मोहम्मद अब्बास बने 7वें खिलाड़ी
T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला बल्लेबाज, स्मृति मंधाना ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला बल्लेबाज, स्मृति मंधाना ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
एक टेस्ट की दोनों पारियों में नंबर-6 पर खेलते हुए शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में इस एशियाई टीम के 4 प्लेयर
एक टेस्ट की दोनों पारियों में नंबर-6 पर खेलते हुए शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में इस एशियाई टीम के 4 प्लेयर
Test में इन 5 मुकाबलों में लगे हैं सबसे ज्यादा शतक, एक मैच में लगी थी 8 सेंचुरी; देखें लिस्ट
Test में इन 5 मुकाबलों में लगे हैं सबसे ज्यादा शतक, एक मैच में लगी थी 8 सेंचुरी; देखें लिस्ट
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement