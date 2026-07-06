क्या बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और नहीं है पैसा? तो ये 6 सरकारी योजनाएं बनेंगी आपकी बड़ी ताकत  

Government Schemes For Startups In India: क्या आपके पास एक शानदार बिजनेस आइडिया है, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी पैसों की है? या फिर आप नौकरी छोड़कर अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, मगर समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहां से करें? ऐसे हजारों युवाओं के लिए सरकार की कुछ योजनाएं 2026 में नई उम्मीद लेकर आई हैं

Government Schemes For Startups In India: अगर आपके पास कोई नया बिजनेस आइडिया है और आप उसे हकीकत में बदलना चाहते हैं, तो 2026 का दौर आपके लिए पहले से ज्यादा अवसर लेकर आया है. सरकार स्टार्टअप और छोटे कारोबारों को सिर्फ बढ़ावा देने की बात नहीं कर रही, बल्कि शुरुआती पूंजी, रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी सेक्टर में कई तरह की आर्थिक मदद भी उपलब्ध करा रही है.

पिछले कुछ वर्षों में भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम तेजी से बदला है. अब फोकस सिर्फ नई कंपनियां बनाने पर नहीं बल्कि उन्हें वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने पर है. यही वजह है कि बजट और नई नीतियों में ऐसे सेक्टरों को प्राथमिकता दी गई है, जो आने वाले वर्षों में रोजगार और निवेश दोनों बढ़ा सकते हैं.

सरकार की सोच क्यों बदली और इसका आम लोगों को क्या फायदा होगा

पहले स्टार्टअप का मतलब ज्यादातर मोबाइल ऐप या ऑनलाइन सर्विस माना जाता था. अब तस्वीर बदल रही है. सरकार सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च आधारित कारोबार को भी बढ़ावा दे रही है.

इसका सबसे बड़ा असर युवाओं पर पड़ सकता है. अगर किसी के पास अच्छा आइडिया है लेकिन पूंजी की कमी है, तो सरकारी योजनाएं शुरुआती सफर आसान बना सकती हैं. इससे नए रोजगार भी बनेंगे और छोटे शहरों में भी उद्यमिता को गति मिल सकती है. हालांकि हर योजना की पात्रता और आवेदन प्रक्रिया अलग होती है, इसलिए आवेदन से पहले सभी शर्तें ध्यान से समझना जरुरी है.

स्टार्टअप की पहली सीढ़ी पर सबसे बड़ी मदद

जो लोग पहली बार अपना स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, उनके लिए Startup India Seed Fund Scheme काफी उपयोगी मानी जाती है. इसका उद्देश्य शुरुआती चरण में आइडिया को प्रोटोटाइप, प्रोडक्ट टेस्टिंग और बाजार तक पहुंचाने में मदद देना है.

अक्सर नई कंपनियां इसी शुरुआती चरण में पैसों की कमी के कारण बंद हो जाती हैं. यही वजह है कि यह योजना शुरुआती जोखिम कम करने का प्रयास करती है और नए फाउंडर्स को कारोबार शुरू करने का भरोसा देती है.

कम पूंजी वाले कारोबारियों के लिए आसान रास्ता

यदि आपका कारोबार छोटा है या आप पहली बार बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बड़ी राहत दे सकती है. इस योजना के तहत अलग-अलग श्रेणियों में बिना कोलेटरल के बिजनेस लोन उपलब्ध कराया जाता है.

छोटे दुकानदार, सर्विस सेक्टर, घरेलू उद्योग और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए यह योजना काफी मददगार साबित हुई है. कई लोग केवल बैंक लोन की कठिन प्रक्रिया से डरकर बिजनेस शुरू नही कर पाते, जबकि यह विकल्प उनके लिए आसान शुरुआत बन सकता है.

नई टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग पर सरकार का बड़ा फोकस

2026 में सरकार ने साफ संकेत दिया है कि भविष्य की अर्थव्यवस्था टेक्नोलॉजी आधारित उद्योगों पर निर्भर करेगी. इसी सोच के तहत Production Linked Incentive (PLI) Scheme, SME Growth Fund, Self-Reliant India Fund और India Semiconductor Mission 2.0 जैसी योजनाओं को मजबूती दी जा रही है.

इन योजनाओं का मकसद सिर्फ फंड देना नहीं बल्कि भारतीय कंपनियों को वैश्विक सप्लाई चेन का हिस्सा बनाना भी है. खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स, चिप डिजाइन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस इंजीनियरिंग से जुड़े स्टार्टअप को इसका लाभ मिल सकता है.

वो पहलू जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए

ज्यादातर युवा केवल लोन की तलाश में रहते हैं, जबकि कई योजनाएं इक्विटी सपोर्ट, रिसर्च फंडिंग और बिजनेस स्केल-अप पर भी काम करती हैं. इसका मतलब यह है कि सही योजना चुनने से केवल पैसा ही नहीं बल्कि बिजनेस की ग्रोथ भी तेज हो सकती है. किसी भी योजना में आवेदन करने से पहले अपना बिजनेस मॉडल, वित्तीय योजना और बाजार रणनीति तैयार रखना जरूरी है. अच्छी तैयारी होने पर सरकारी सहायता मिलने की संभावना भी बेहतर हो जाती है.

इन पोर्टल पर आप अधिक जानकारी के लिए क्लिक कर सकते हैं

आपकी सुविधा के लिए सभी 6 योजनाओं के मुख्य आधिकारिक सोर्स और पोर्टल नीचे दिए गए हैं: इनमें से किसी पर भी जा कर आप अपने स्टार्टअप डिटेल भरें और आवेदन कर सकते हैं : startupindia.gov.in, mudra.org.in, msme.gov.in या srifund.nsic.co.in, sidbi.in, dpiit.gov.in, ism.gov.in या meity.gov.in



भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम अब केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहा. सरकार की विभिन्न योजनाएं नए उद्यमियों को शुरुआती पूंजी, तकनीकी सहायता और विस्तार का अवसर दे रही हैं. लेकिन सफलता सिर्फ योजना मिलने से नहीं आती, बल्कि सही बिजनेस मॉडल, मजबूत तैयारी और लगातार मेहनत से मिलती है. इसलिए किसी भी योजना का लाभ लेने से पहले उसकी पात्रता, नियम और आवेदन प्रक्रिया को अच्छे से समझ लेना बेहतर होगा.

सलाह: यदि आप इनमें से किसी भी योजना में आवेदन करने का मन बना रहे हैं, तो किसी भी अनधिकृत या फर्जी वेबसाइट से बचें और केवल ऊपर दी गई .gov.in या .org.in डोमेन वाली आधिकारिक सरकारी वेबसाइटों पर जाकर ही अपनी पात्रता (Eligibility) की जांच करें.

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