Business Idea: 60 की उम्र के बाद भी घर बैठे करनी है मोटी कमाई? तो बुजुर्गों के लिए वरदान बने ये 3 आसान बिजनेस

What business start after retirement? रिटायरमेंट के बाद खालीपन और कम होती जमापूंजी से परेशान 60 प्लस बुजुर्गों के लिए घर बैठे कम मेहनत में कमाई के नए रास्ते खुले हैं. कंसल्टेंसी, डिजिटल मेंटरशिप और अपनी हॉबी को बिजनेस बनाकर बुजुर्ग आत्मनिर्भर बन रहे हैं.

रिटायरमेंट के बाद अक्सर लोग सोचते हैं कि अब तो जिंदगी ठहर गई है. पेंशन या जमापूंजी के भरोसे बैठना और दिनभर टीवी या अखबार देखकर समय काटना कई बुजुर्गों को मानसिक रूप से थका देता है. आज के इस दौर में जब महंगाई आसमान छू रही है, सिर्फ बच्चों पर निर्भर रहना या पुरानी बचत के सहारे पूरी जिंदगी काटना आसान नहीं है. लेकिन बदलते भारत में एक नई लहर आई है, जहां 60 साल से ज्यादा उम्र के सीनियर सिटीजन अपनी जिंदगी की दूसरी पारी बेहद शानदार तरीके से शुरू कर रहे हैं.

बिना किसी भारी शारीरिक मेहनत और नाममात्र के निवेश से वे घर बैठे न सिर्फ अपनी जेब भर रहे हैं, बल्कि समाज में अपना खोया हुआ सम्मान भी वापस पा रहे हैं. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (Ministry of Social Justice and Empowerment) की 'SACRED' की रिपोर्ट के अनुसार अगर आप बुढ़ापे में भी आत्मनिर्भर रहना चाहते हैं तो आपको नीचे दिए गए बिजनेस पर हाथ जरूर आजमाना चाहिए.

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तजुर्बा बेचिए और घर बैठे पाइए ऑन-डिमांड कंसल्टेंसी फीस

रिटायरमेंट का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपका ज्ञान खत्म हो गया है. आपने अपनी जिंदगी के 30-40 साल जिस भी क्षेत्र में दिए हैं, चाहे वह बैंकिंग हो, सरकारी नौकरी हो, स्कूल में पढ़ाना हो या कोई बिजनेस, वह अनुभव आज की युवा पीढ़ी के लिए सोने जैसा कीमती है. आजकल स्टार्टअप्स और छोटी कंपनियां ऐसे अनुभवी लोगों को अपनी कंपनी में फुल-टाइम रखने के बजाय पार्ट-टाइम सालाहकार (कंसलटेंट) के रूप में रखना पसंद करती हैं.

आपको बस अपने इस तजुर्बे को समेटकर एक प्रोफाइल बनानी है. आप घर बैठे जूम या व्हाट्सएप कॉल के जरिए हफ्ते में कुछ घंटे नई कंपनियों या युवाओं को गाइड कर सकते हैं. इसमें आपका एक भी पैसा नहीं लगता, बस आपकी समझदारी और जीवन का निचोड़ काम आता है. इस काम से बुजुर्गों को यह अहसास रहता है कि समाज को आज भी उनकी जरूरत है, जो उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है.

बागवानी और घर के मसालों को बनाइए मुनाफे का जरिया

कई बुजुर्गों को अपनी नौकरी के दौरान समय न मिलने की वजह से पेड़-पौधों या कुकिंग का शौक अधूरा छोड़ना पड़ता है. अब इसी शौक को आप एक छोटे बिजनेस में बदल सकते हैं. आज के समय में लोग कैमिकल मुक्त और शुद्ध चीजों के लिए दोगुनी कीमत देने को तैयार हैं. अगर आपको बागवानी का शौक है, तो आप घर की छत या बालकनी में औषधीय पौधे, एलोवेरा या दुर्लभ फूलों के पौधे तैयार करके ऑनलाइन या स्थानीय नर्सरी के जरिए बेच सकते हैं.

इसके अलावा, घर के बने शुद्ध गरम मसाले, अचार या पापड़ का छोटा सा काम घर बैठे ही शुरू किया जा सकता है. पड़ोस के लोग और कामकाजी महिलाएं जो बाजार के मिलावटी सामान से तंग आ चुकी हैं, वे आपके इस शुद्ध उत्पाद की सबसे पहली ग्राहक बनेंगी. इसमें मेहनत बहुत कम है और समय भी आसानी से कट जाता है.

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ऑनलाइन क्लासेस और कहानी सुनाने का नया बिजनेस ट्रेंड

अगर आप रिटायर्ड टीचर हैं या आपको बच्चों से लगाव है, तो ऑनलाइन ट्यूशन या ऑनलाइन स्टोरीटेलिंग (कहानी सुनाना) एक बेहतरीन विकल्प बन चुका है. आजकल के माता-पिता अपने बच्चों को मोबाइल स्क्रीन से दूर रखकर कुछ अच्छा सिखाना चाहते हैं. आप ऑनलाइन माध्यम से बच्चों को भगवद्गीता के श्लोक, पुरानी लोक कथाएं, नैतिक शिक्षा या फिर अपनी भाषा सिखा सकते हैं.

देश-विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के परिवार चाहते हैं कि उनके बच्चे अपनी संस्कृति से जुड़े रहें, और इसके लिए वे सीनियर सिटीजंस को बहुत अच्छी फीस देते हैं. इसके लिए बस एक स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होती है. यह काम बुजुर्गों को अकेलापन महसूस नहीं होने देता और वे बच्चों की किलकारियों के बीच अपनी उम्र भूल जाते हैं.

बुजुर्गों के जीवन पर होने वाला वास्तविक बदलाव

यह खबर सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि यह बुजुर्गों के उस डर को खत्म करने के बारे में है कि वे अब किसी पर बोझ हैं. जब साठ साल पार करने के बाद भी हर महीने खुद की मेहनत की कमाई हाथ में आती है, तो आत्मविस्वास एक अलग ही लेवल पर होता है. यह बिजनेस आइडियाज बुजुर्गों को शारीरिक रूप से सुरक्षित रखते हैं और उनके जीवन में एक नया मकसद लेकर आते हैं, जिससे उनका बुढ़ापा डिप्रेशन से दूर और खुशहाल बीतता है.

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