रिटायरमेंट के बाद हर महीने चाहिए ₹50,000? तो जानिए किस सरकारी स्कीम में कितना पैसा लगाएं? उम्र के अनुसार निवेश का पूरा गणित समझिए

NPS monthly investment for retirement pension : रिटायरमेंट के बाद 50 हजार मासिक आय का लक्ष्य उम्र के साथ महंगा होता जाता है. 10 फीसदी अनुमानित रिटर्न पर 60 साल तक करीब 5 करोड़ रुपये corpus के लिए 23 साल में 10,700 रुपये, 34 में 33,800 रुपये और 45 में करीब 1.20 लाख रुपये मासिक निवेश का अनुमान है.

23 साल में निवेश तो लक्ष्य आसान

34 साल में बढ़ेगा मासिक निवेश

45 साल में रकम होगी बहुत ज्यादा

पांच करोड़ corpus का रखा अनुमान

50 हजार pension सरकारी गारंटी नहीं

आज नौकरी है, हर महीने सैलरी आ रही है और खर्च भी किसी तरह मैनेज हो जा रहा है. लेकिन असली सवाल तब सामने आता है जब नियमित कमाई बंद हो जाएगी. अगर रिटायरमेंट के बाद हर महीने करीब 50 हजार रुपये की इनकम चाहिए, तो इसकी तैयारी कितनी जल्दी शुरू करनी होगी? चलिए ये पूरा हिसाब किताब सीए सुदेशना बसु से समझते हैं.

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (National Pension System) यानी NPS में इसका जवाब उम्र के साथ तेजी से बदलता है. 23 साल की उम्र में शुरू करने वाला व्यक्ति जिस रकम से यह लक्ष्य साध सकता है, वही लक्ष्य 45 साल की उम्र में हासिल करने के लिए मासिक निवेश कई गुना बढ़ सकता है.

यहां एक अहम बात पहले ही साफ कर दें. 50 हजार रुपये की पेंशन NPS में सरकार की तरफ से गारंटीड रकम नहीं है. NPS market-linked है और अंतिम corpus investment return तथा रिटायरमेंट के समय मिलने वाली एन्युइटी रेट पर निर्भर करता है. PFRDA भी साफ करता है कि NPS में निवेश पर कोई इंप्लिसिट या एक्सप्लिसिट गारंटी नहीं है.

₹50 हजार महीने की पेंशन के लिए कितना बड़ा कोर्पस चाहिए

50 हजार रुपये महीने का मतलब है सालाना 6 लाख रुपये की पेंशन. अगर एन्युइटी रेट को 6 फीसदी मानकर एक उदाहरण कैलकुलेशन करें, तो 6 लाख रुपये सालाना पेंशन के लिए करीब 1 करोड़ रुपये का एन्युइटी कॉर्पस चाहिए. लेकिन NPS की सामान्य एग्जिट व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए तस्वीर थोड़ी अलग बनती है. मौजूदा ऑल सिटीजन मॉडल में सामान्य एग्जिट पर जमा पेंशन वेल्थ का सबसे ज्यादा 80 फीसदी एकमुश्त लिया जा सकता है और कम से कम 20 फीसदी एन्युइटी में लगाना होता है.

यानी अगर रिटायरमेंट के समय करीब 5 करोड़ रुपये का कॉर्पस तैयार होता है, तो उदाहरण के तौर पर 4 करोड़ रुपये तक एकमुश्त और करीब 1 करोड़ रुपये एन्युइटी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. 6 फीसदी एन्युइटी रेट के उदाहरण पर 1 करोड़ रुपये से लगभग 6 लाख रुपये सालाना यानी 50 हजार रुपये महीने की पेंशन बन सकती है. ध्यान रहे, 6 फीसदी एन्युइटी रेट भी कोई सरकारी गारंटी वाली दर नहीं है। वास्तविक पेंशन उस समय उपलब्ध एन्युइटी ऑप्शन और रेट पर निर्भर करेगी.

23 साल की उम्र में शुरुआत तो हर महीने करीब ₹10,700

सीए सुदेशना कहती हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति 23 साल की उम्र में NPS शुरू करता है और 60 साल की उम्र तक निवेश करता है. यानी उसके पास करीब 37 साल का समय है. अगर रिटायरमेंट कॉर्पस का लक्ष्य करीब 5 करोड़ रुपये रखा जाए और औसत 10 प्रतिशत सालाना रिटर्न का अनुमान लगाया जाए, तो मासिक निवेश करीब 10,700 रुपये बैठता है. यही कंपाउंडिंग का असली असर है. शुरुआती उम्र में निवेश की रकम लेटेस्ट छोटी रहती है, क्योंकि पैसे को बढ़ने के लिए लंबा समय मिलता है.

इस कैलकुलेशन में 10 प्रतिशत रिटर्न सिर्फ अनुमान है. NPS मार्केट-लिंक्ड होने के कारण वास्तविक रिटर्न इससे कम या ज्यादा हो सकता है. PFRDA के हिसाब से NPS में इन्वेस्टमेंट ग्रोथ मार्केट कंडीशन और चुने गए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पर निर्भर करती है.

34 साल में शुरू किया तो करीब ₹34 हज़ार महीना

अब मान लीजिए निवेश 34 साल की उम्र में शुरू होता है. 60 साल तक निवेश करने के लिए करीब 26 साल बचेंगे. उसी 5 करोड़ रुपये के रिटायरमेंट कॉर्पस, 10 प्रतिशत गूगल सालाना रिटर्न और 60 साल की रिटायरमेंट उम्र को आधार बताता तो मासिक निवेश करीब 33,800 रुपये आता है. यानी 23 साल की उम्र में करीब 10,700 रुपये महीना लगाने वाला व्यक्ति और 34 साल की उम्र में शुरुआत करने वाला व्यक्ति एक ही रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए करीब तीन गुना मासिक रकम के अंतर का सामना कर सकता है. अब रिटायरमेंट प्लानिंग का सबसे बड़ा सबक छिपा है. कमाई बढ़ने का इंतज़ार करते-करते अगर निवेश शुरू करने में 10-11 साल निकल गए, तो बाद में सिर्फ़ थोड़ी ज़्यादा रकम लगाने से काम नहीं चलेगा.

45 साल में शुरुआत की तो गणित काफी सख़्त

अब सबसे अहम स्थिति. अगर किसी व्यक्ति की उम्र 45 साल है और उसने अभी तक रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए निवेश शुरू नहीं किया है, तो 60 साल तक केवल 15 साल बचते हैं. इसी 5 करोड़ रुपये के लक्ष्य और 10 प्रतिशत गूगल वार्षिक रिटर्न पर मासिक निवेश करीब 1.21 लाख रुपये तक पहुंच जाता है. यानी उम्र 23 से 45 साल के बीच सिर्फ 22 साल का अंतर मासिक निवेश की जरूरत को करीब 10,700 रुपये से बढ़ाकर 1.20 लाख रुपये से ज्यादा कर देता है. यही वजह है कि रिटायरमेंट प्लानिंग में सबसे बड़ा एसेट सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि समय है.

उम्र के हिसाब से पूरा NPS निवेश चार्ट

निवेश शुरू करने की उम्र निवेश की अवधि अनुमानित मासिक निवेश 60 साल तक लक्ष्य corpus 23 साल 37 साल करीब ₹10,700 करीब ₹5 करोड़ 25 साल 35 साल करीब ₹14,800 करीब ₹5 करोड़ 34 साल 26 साल करीब ₹33,800 करीब ₹5 करोड़ 45 साल 15 साल करीब ₹1,20,600 करीब ₹5 करोड़

सीए सुदेशना कहती है कि ऊपर दिया गया ये चार्ट एक उदाहरणात्मक गणितीय गणना है, एनपीएस की गारंटीड रिटर्न गणना नहीं. वास्तविक कॉर्पस बाजार रिटर्न, योगदान में बदलाव, परिसंपत्ति आवंटन, शुल्क और निवेश की निरंतरता के कारण अलग हो सकता है.

25 साल की उम्र वाला उदाहरण क्यों चर्चा में है?

एक हालिया कैल्कुलेशन में 25 साल की उम्र से NPS में निवेश शुरू करने पर करीब 35 साल तक लगभग 14 से 15 हजार रुपये महीने निवेश करने का अनुमान दिया गया है. 10 फीसदी औसत वार्षिक रिटर्न के अनुमान पर इससे रिटायरमेंट के समय करीब 5 करोड़ रुपये का कॉर्पस बनने का उदाहरण सामने आता है.

इस कॉर्पस में से करीब 4 करोड़ रुपये एकमुश्त और करीब 1 करोड़ रुपये एन्युइटी के लिए इस्तेमाल करने का उदाहरण है. 1 करोड़ रुपये के एन्युइटी कॉर्पस पर 6 प्रतिशत की उदाहरण दर मिलाकर करीब 50 हजार रुपये महीने की पेंशन बनती है. इस कैलकुलेशन को समझने का सही तरीका यह है कि यह एक फाइनेंशियल टारगेट है, कोई वादा नहीं.

NPS में पूरा कॉर्पस पेंशन के लिए नहीं लगाना पड़ता

NPS को सिर्फ पेंशन वाली स्कीम भी अधूरी होगी. मौजूदा PFRDA नियमों के अनुसार सामान्य एग्जिट पर, लागू शर्तों के तहत, जमा पेंशन वेल्थ का 80 प्रतिशत तक एकमुश्त लिया जा सकता है और कम से कम 20 प्रतिशत एन्युइटी के लिए इस्तेमाल करना होता है. छोटे कॉर्पस के लिए अलग विड्रॉल प्रोविजन भी मौजूद हैं. यानी रिटायरमेंट के समय किसी व्यक्ति के सामने दो जरूरतें हो सकती हैं. पहली, हर महीने रेगुलर इनकम और दूसरी, घर, मेडिकल या दूसरी बड़ी जरूरतों के लिए एकमुश्त रकम. इसीलिए 5 करोड़ रुपये का उदाहरण केवल 50 हजार रुपये पेंशन की कहानी नहीं है. इसमें रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली बड़ी एकमुश्त रकम भी महत्वपूर्ण है.

50 हजार रुपये आज जितने हैं, 35 साल बाद उतने नहीं होंगे

यहां रिटायरमेंट प्लानिंग का एक बड़ा छिपा हुआ खतरा है, जिसे अक्सर कैलकुलेशन में नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है. आज 50 हजार रुपये महीने में जिस तरह का खर्च चल सकता है, ज़रूरी नहीं कि 30 या 35 साल बाद भी उतने ही खर्च चले. महंगाई के कारण सामान, इलाज, घर, बिजली और दूसरी सेवाओं की लागत बढ़ती रहेगी.

इसलिए 23 साल की उम्र में निवेश शुरू करने वाले व्यक्ति को केवल 50 हजार रुपये मासिक पेंशन को अंतिम लक्ष्य नहीं मिलना चाहिए. बेहतर रणनीति यह है कि इनकम बढ़ने के साथ NPS कॉन्ट्रिब्यूशन भी धीरे-धीरे बढ़े. उदाहरण के लिए, शुरुआत में 10 से 11 हजार रुपये से निवेश शुरू करके हर कुछ साल में कॉन्ट्रिब्यूशन बढ़ाना लंबे समय में ज़्यादा व्यावहारिक हो सकता है.

45 साल वालों के लिए क्या सीख है?

45 साल की उम्र में अगर कोई व्यक्ति रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू करता है तो इसका मतलब यह नहीं कि अब बहुत देर हो चुकी है. लेकिन यहां लक्ष्य और इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी दोनों को असल में रखना होगा.

अगर 15 साल में 5 करोड़ रुपये का कॉर्पस बनाना है, तो 10 प्रतिशत रिटर्न के अंदाजे पर करीब 1.20 लाख रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत दिखती है. हर व्यक्ति के लिए इतनी रकम मुमकिन नहीं होगी.

ऐसे में रिटायरमेंट की उम्र, मनचाही पेंशन, मौजूदा EPF, PPF, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी इनकम या दूसरे रिटायरमेंट एसेट्स को एक साथ देखकर टारगेट तय करना ज़्यादा सही होगा.

यानी सिर्फ NPS में कितना डालना है, यह सवाल नहीं है. असली सवाल यह है कि रिटायरमेंट के समय कुल कितनी मंथली इनकम चाहिए और उसका कितना हिस्सा NPS से आएगा.

एन्युइटी चुनने का समय सिर्फ ज़्यादा पेंशन मत देखिए

रिटायरमेंट के समय एन्युइटी खरीदना इस पूरी योजना का अहम हिस्सा है. अलग-अलग एन्युइटी ऑप्शन में पेमेंट और नॉमिनी को मिलने वाले बेनिफिट्स की स्ट्रक्चर अलग हो सकती है. PFRDA के अनुसार एन्युइटी प्रोडक्ट्स में सब्सक्राइबर की मौत के बाद नॉमिनी या लीगल वारिस के लिए अलग-अलग प्रोविज़न हो सकते हैं. इसलिए केवल सबसे ज़्यादा मंथली पेआउट देखकर एन्युइटी ऑप्शन जोड़ना समझदारी नहीं होगी. किसी ऑप्शन में फैमिली बेनिफिट ज़्यादा हो सकता है, जबकि उसका पेआउट स्ट्रक्चर दूसरे ऑप्शन से अलग हो सकता है. इसलिए रिटायरमेंट के करीब पहुंचने पर एन्युइटी की शर्तों को ध्यान से समझना ज़रूरी है.

NPS में रिटर्न की गारंटी नहीं, यही सबसे बड़ी सावधानी

NPS का एक बड़ा फ़ायदा यह है कि यह लॉन्ग-टर्म रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क देता है. PFRDA के अनुसार NPS पोर्टेबल है, यानी नौकरी या जगह बदलने पर अकाउंट जारी रखा जा सकता है. इसमें चुने गए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के आधार पर मार्केट-लिंक्ड रिटर्न मिलते हैं.

लेकिन यही इसका सबसे बड़ा रिस्क भी है

10 फीसदी रिटर्न को कैल्कुलेटर में डालकर 5 करोड़ रुपये का corpus निकाल लेना आसान है. असल दुनिया में हर साल 10 फीसदी रिटर्न मिलना जरुरी नहीं है. कुछ वर्षों में रिटर्न काफी अच्छा हो सकता है और कुछ वर्षों में मार्केट गिर भी सकता है. इसलिए 23 साल की उम्र में 10,700 रुपये महीना निवेश करने का मतलब यह नहीं है कि 60 साल की उम्र में बिल्कुल 5 करोड़ रुपये ही मिलेंगे.

असली रणनीति है जल्दी शुरू करना और रकम बढ़ाते रहना

इस पूरे गणित से एक बात बहुत साफ निकलती है. रिटायरमेंट प्लानिंग में सबसे महंगी गलती निवेश में देरी है. 23 साल की उम्र में करीब 10,700 रुपये महीने से शुरू किया गया निवेश, 34 साल में करीब 33,800 रुपये और 45 साल में करीब 1.20 लाख रुपये मासिक निवेश की जरूरत वाला लक्ष्य दिखाता है. इसलिए अगर नौकरी की शुरुआत में सैलेरी बहुत ज्यादा नहीं है, तब भी छोटी रकम से शुरुआत करना उपयोगी हो सकता है. बाद में वेतन वृद्धि, पदोन्नति या नौकरी परिवर्तन के साथ-साथ अंशदान भी संभव है. और एक बात सबसे ज्यादा अकॉउंट है. 50 हजार रुपये पेंशन को आज की जरूरत नहीं है रिटायरमेंट प्लानिंग. अपनी स्थिरता संघर्ष और सेवानिवृत्ति जीवन शैली को ध्यान में रखते हुए लक्ष्य को समय-समय पर संशोधित करना चाहिए.

समझ लें ये बात

NPS से रिटायरमेंट के बाद रेगुलर पेंशन बनाने का रास्ता बनाया जा सकता है, लेकिन 50 हजार रुपये की पेंशन कोई सरकारी नहीं मिलेगी. 6 फीसदी एन्युइटी रेट और 10 फीसदी इन्वेस्टमेंट रिटर्न दोनों इस कैलकुलेशन में सिर्फ अंदाजे हैं.

अगर 60 साल की उम्र तक करीब 5 करोड़ रुपये का कॉर्पस बनाने का लक्ष्य रखा जाए, तो उदाहरण के तौर पर कैलकुलेशन के अनुसार 23 साल की उम्र में करीब 10,700 रुपये, 25 साल में करीब 14,800 रुपये, 34 साल में करीब 33,800 रुपये और 45 साल में करीब 1.20 लाख रुपये हर महीने निवेश करना पड़ सकता है.

इसलिए रिटायरमेंट का सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि हर महीने कितनी पेंशन मिलेगी. असली सवाल है कि आपने उसके लिए कितनी जल्दी तैयारी शुरू की और अपनी कमाई बढ़ने के साथ निवेश को कितना बढ़ाया.

यह कैलकुलेशन सिर्फ उदाहरण है. NPS मार्केट-लिंक्ड इन्वेस्टमेंट है और असल रिटर्न, कॉर्पस और एन्युइटी इनकम अलग हो सकती है. निवेश का फैसला अपनी वित्तीय स्थिति, सेवानिवृत्ति लक्ष्य और जोखिम क्षमता को ध्यान में रखकर ही लेना चाहिए.

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