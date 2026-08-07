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2026 का नया बिजनेस फॉर्मूला जानते हैं आप? जानिए सिर्फ स्टार्टअप नहीं, बड़ी कंपनियां क्यों इन्हीं 5 मॉडल पर लगा रही हैं बड़ा दांव

Best business models for startups: क्या अब किसी बिजनेस की सफलता उसके प्रोडक्ट से कम और उसके बिजनेस मॉडल से ज्यादा तय होगी? अगर 2026 के ग्लोबल ट्रेंड्स को देखें तो जवाब काफी हद तक हां दिखाई देता है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Aug 07, 2026, 11:42 AM IST

2026 का नया बिजनेस फॉर्मूला जानते हैं आप? जानिए सिर्फ स्टार्टअप नहीं, बड़ी कंपनियां क्यों इन्हीं 5 मॉडल पर लगा रही हैं बड़ा दांव

2026 की सबसे बड़ी बिजनेस शिफ्ट समझिए (फोटो एआई)

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  • AI मॉडल सबसे तेज़ बढ़ते कारोबार
  • फिनटेक में निवेश फिर बढ़ा तेजी
  • क्रिएटर इकॉनमी बनी नया बिजनेस इंजन
  • डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर कंपनियों का फोकस
  • प्लेटफॉर्म मॉडल से बढ़ी कमाई क्षमता

पिछले कुछ वर्षों तक निवेशक केवल तेजी से बढ़ती कंपनियों पर पैसा लगा रहे थे. लेकिन अब तस्वीर बदल रही है. मैकिन्से एंड कंपनी की रिपोर्ट के अनुसार आज सबसे ज्यादा ध्यान उन बिजनेस मॉडल्स पर है जो लगातार मुनाफा, स्केलेबिलिटी और कम लागत में ज्यादा कमाई का रास्ता दिखा रहे हैं. यही वजह है कि स्टार्टअप से लेकर दुनिया की दिग्गज कंपनियां अपनी रणनीति बदल रही हैं. इसका असर आने वाले समय में नौकरियों, निवेश और छोटे कारोबारों तक दिख सकता है. कई लोग अभी भी इसे केवल टेक्नोलोजी की कहानी समझ रहे हैं, लेकिन असल बदलाव इससे कहीं बड़ा है.  

 AI-First बिजनेस मॉडल सबसे आगे निकल गया

2026 में सबसे तेजी से बढ़ने वाला मॉडल AI-First Business Model माना जा रहा है. इसमें AI केवल एक फीचर नहीं बल्कि पूरे कारोबार का आधार बन जाता है. McKinsey की रिपोर्ट बताती है कि AI आधारित सॉफ्टवेयर, क्लाउड और सेमीकंडक्टर जैसे सेक्टर 2022 के बाद से लगभग 500 अरब डॉलर का अतिरिक्त राजस्व जोड़ चुके हैं. यही वजह है कि AI अब खर्च घटाने का जरिया भर नहीं, बल्कि नई कमाई का इंजन बन गया है.

Deloitte भी मानता है कि 2026 में कंपनियां AI प्रयोगों से आगे बढ़कर उसे मुख्य ऑपरेशन का हिस्सा बना रही हैं.  इसका मतलब साफ है कि आने वाले वर्षों में केवल AI इस्तेमाल करने वाली नहीं, बल्कि AI पर आधारित बिजनेस बनाने वाली कंपनियां ज्यादा आगे निकल सकती हैं.

फिनटेक का दूसरा दौर शुरू, अब मुनाफे पर फोकस

कुछ साल पहले फिनटेक कंपनियां केवल तेज़ ग्रोथ के लिए जानी जाती थीं. अब निवेशकों की पहली मांग लाभप्रदता बन चुकी है. McKinsey की अप्रैल 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में वैश्विक फिनटेक उद्योग ने लगभग 650 अरब डॉलर का राजस्व हासिल किया. यह वृद्धि पारंपरिक वित्तीय सेवाओं की तुलना में कहीं तेज रही. रिपोर्ट बताती है कि अब AI, डिजिटल एसेट्स और रेगुलेटरी मैच्योरिटी इस सेक्टर की नई पहचान बन रहे हैं. यानी अब केवल डिजिटल पेमेंट ऐप बनाना काफी नहीं होगा. जो कंपनियां AI, डेटा और वित्तीय सेवाओं को एक साथ जोड़ पाएंगी, वही लंबी दौड़ में टिकेंगी.

2026 की सबसे बड़ी बिजनेस शिफ्ट समझिए

डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा सेंटर बना नया कमाई केंद्र

AI की चर्चा जितनी सॉफ्टवेयर को लेकर है, उतनी ही उसके पीछे चल रहे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी है. Deloitte का अनुमान है कि 2026 तक AI कंप्यूट का बड़ा हिस्सा डेटा सेंटर आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहेगा. दूसरी ओर McKinsey का कहना है कि क्लाउड, AI सॉफ्टवेयर और सेमीकंडक्टर जैसी इंडस्ट्रीज़ वैश्विक अर्थव्यवस्था की सबसे तेज़ बढ़ती श्रेणी बन चुकी हैं. यानी आने वाले समय में केवल ऐप बनाने वाली कंपनियां नहीं, बल्कि डेटा सेंटर, चिप्स, क्लाउड और नेटवर्क तैयार करने वाली कंपनियां भी बड़ी कमाई कर सकती हैं.

प्लेटफॉर्म और इकोसिस्टम मॉडल सबसे मजबूत बनकर उभरा

2026 का एक बड़ा बदलाव यह भी है कि कंपनियां अकेले प्रोडक्ट बेचने के बजाय पूरा इकोसिस्टम तैयार कर रही हैं. McKinsey की "Six Breakthrough Business Models" रिपोर्ट बताती है कि एशिया की कई कंपनियां ऐसे प्लेटफॉर्म बना रही हैं जहां ग्राहक, सप्लायर, डेटा और AI एक साथ काम करते हैं. इससे नेटवर्क इफेक्ट पैदा होता है और प्रतियोगी आसानी से बराबरी नहीं कर पाते.  यही वजह है कि अब बिजनेस का असली मूल्य केवल बिक्री नहीं बल्कि पूरे डिजिटल नेटवर्क में छिपा हुआ है.

क्रिएटर इकॉनमी अब शौक नहीं, पूरा बिजनेस बन चुकी

सोशल मीडिया कंटेंट को लंबे समय तक केवल इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग माना जाता था. लेकिन अब यह खुद एक बिजनेस मॉडल बन चुका है. Reuters Institute की 2026 Digital News Report बताती है कि सबसे सफल क्रिएटर अब अकेले काम नहीं कर रहे, बल्कि छोटी मीडिया कंपनियों की तरह टीम, ब्रांड और कई आय स्रोत विकसित कर रहे हैं. दूसरी ओर Deloitte का कहना है कि सोशल-फर्स्ट कंटेंट कंपनियों की मार्केटिंग रणनीति बदल रहा है. यानी आने वाले वर्षों में कंटेंट, कम्युनिटी और कॉमर्स का मेल सबसे तेजी से बढ़ने वाले कारोबारों में शामिल रह सकता है.

सबसे बड़ा संकेत आम लोगों के लिए क्या है?

इन सभी रिपोर्टों को एक साथ देखें तो एक दिलचस्प पैटर्न दिखाई देता है. सबसे तेज़ बढ़ने वाले बिजनेस अब किसी एक प्रोडक्ट पर निर्भर नहीं हैं. वे AI, डेटा, सब्सक्रिप्शन, प्लेटफॉर्म और डिजिटल सेवाओं को जोड़कर कई स्रोतों से कमाई कर रहे हैं. यही छिपा हुआ संकेत है जिसे अक्सर नजरअंदाज किया जाता है. भविष्य में सफल उद्यमी वही नहीं होंगे जिनके पास सबसे नया आइडिया होगा, बल्कि वे होंगे जो ऐसा बिजनेस मॉडल बनाएंगे जिसे आसानी से लाखों ग्राहकों तक बढ़ाया जा सके.

नौकरी करने वालों के लिए भी संदेश साफ है. जिन क्षेत्रों में AI, डेटा एनालिटिक्स, डिजिटल फाइनेंस, क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी और कंटेंट बिजनेस की समझ होगी, वहां अवसर अपेक्षाकृत तेजी से बढ़ सकते हैं. वहीं पारंपरिक मॉडल अपनाने वाले कई कारोबारों को प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए अपने काम करने का तरीका बदलना पड़ सकता है. हो सकता है कि आज यह बदलाव धीरे दिखे, लेकिन अगला दो-तीन साल कई कंपनियों के लिए काफी अहम साबित हो सक्ता है.

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