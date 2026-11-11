ट्रेन में सफर के दौरान आप भी ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं खाना? IRCTC जारी की चेतावनी, खाली हो जाएगा अकाउंट!

IRCTC Fraud Alert: इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 13 ऐसी वेबसाइट्स और APP की लिस्ट जारी की है, जिससे आप फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं.

IRCTC Fraud Alert: त्योहारी सीजन में ट्रेनों में पैर रखने तक की जगह नहीं है. बिहार जाने वाली सभी ट्रेनें फुल चल रही हैं. ट्रेन में टिकट नहीं मिलने के बाद लोग बस, कार और बाइक से लंबी यात्रा करने को मजबूर हैं. दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पूजा पर होने वाली भीड़ को देखते हुए रेलवे ने इस साल 18 हजार से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं, लेकिन वह भी नाकाफी साबित हो रही. भीड़ बढ़ने के साथ-साथ जालसाज भी पूरी तरह से एक्टिव हो जाते हैं. रेलवे ने इसे लेकर लोगों से एहतियात बरतने को कहा है. अगर आप भी ट्रेन में सफर के दौरान ऑनलाइन खाना आर्डर करते हैं तो सावधान हो जाइये!

रेलवे ने जारी की चेतावनी

इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड (IRCTC) ने ट्रेन यात्रा के दौरान बिना इजाजत वाली वेबसाइट और मोबाइल ऐप को लेकर चेतावनी जारी की है. IRCTC ने 13 ऑनलाइन फूड डिलिवरी ऐप की एक लिस्ट भी जारी की है और लोगों को इससे बचने की सलाह दी है.

IRCTC ने खाने की सुरक्षा से जुड़ी समस्या, पैसे की धोखाधड़ी और डेटा चोरी का खतरा भी बताया है. रेलवे PSU ने बिना इजाजत वाले ई-कैटरिंग प्लेटफॉर्म पर अपनी कार्रवाई तेज कर दी है और यात्रियों को सलाह दी है कि वे खाना सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट, फूड ऑन ट्रैक ऐप या ऑथराइज्ड पार्टनर से ही ऑर्डर करें.

यात्रियों की सुरक्षा-सेहत को खतरा

IRCTC ने एक बयान में कहा, 'बिना इजाजत वाले ई-कैटरिंग प्लेटफॉर्म के बढ़ने से यात्रियों की खाने की सुरक्षा, साफ-सफाई और सेहत को गंभीर खतरा है. ऐसे प्लेटफॉर्म अक्सर बिना लाइसेंस वाले फूड आउटलेट से खाना लेते हैं जो शायद फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) के तय नियमों और साफ-सफाई के स्टैंडर्ड का पालन नहीं करते.'

फिशिंग अटैक का भी सकते हैं शिकार

बयान में आगे कहा गया कि ये आउटलेट गंदी जगहों पर काम कर सकते हैं, बिना ट्रेनिंग वाले फूड हैंडलर रखते हैं और बिना जरूरी मेडिकल जांच के डिलीवरी करने वाले लोगों को भेज सकते हैं. इससे खाने की क्वालिटी और यात्रियों की सुरक्षा से समझौता होता है.

बयान में आगे कहा गया, 'अनवेरिफाइड प्लेटफॉर्म के जरिए पैसेंजर नेम रिकॉर्ड (PNR) डिटेल्स, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और पेमेंट क्रेडेंशियल (डेबिट/क्रेडिट कार्ड या UPI डिटेल्स) जैसी सेंसिटिव जानकारी शेयर करने से यात्री फिशिंग अटैक, पहचान का गलत इस्तेमाल और फाइनेंशियल फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं.'

क्यों खतरनाक हैं ये APP?

अनऑथराइज्ड ऐप से पैसे की धोखाधड़ी और डेटा चोरी का खतरा बना रहता है.

यात्री अनऑथराइज्ड खाने के विक्रेताओं की शिकायत रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स से करें

हेल्पलाइन नंबर 182 पर कॉल करके भी आप इसकी शिकायत कर सकते हैं.

बिना ऑथराइज्ड ई-कैटरिंग ऑपरेशन के फाइनेंशियल और रेगुलेटरी असर भी होते हैं.

बिना इजाजत वाले ऑपरेटर कानूनी टैक्स की जिम्मेदारियों से बच सकते हैं.

ऐसी गतिविधियों से सरकारी खजाने को भी काफी नुकसान हो सकता है.

इन 13 APP-वेबसाइट्स से रहें सावधान

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