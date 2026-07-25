सिर्फ 60 सेकंड में जानें टैक्स रिफंड बढ़ाने का यह जादुई तरीका? इस धांसू फॉर्मूले से सीधा डबल होगा फंड

Tax refund maximization tips by CA: सीए के अनुसार थोड़ी सी सावधानी और सही प्लानिंग से आम टैक्सपेयर्स अपने टैक्स रिफंड को काफी हद तक बढ़ा सकते हैं और समय पर निवेश और दस्तावेजों के मिलान से रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है.

सैलरी वालों की मौज, सिर्फ 60 सेकंड में जानें टैक्स रिफंड बढ़ाने का यह जादुई तरीका (फोटो एआई)

टैक्स रिफंड बढ़ाने के अचूक उपाय क्या है?

समय से पहले निवेश करने के फायदे क्या हैं?

रिफंड की गलतियों से बचने का आसान तरीका

परिवार के खर्चों से कैसे बचाएं टैक्स?

क्या आपका भी हर बार टैक्स रिटर्न भरते समय माथा चकरा जाता है और अंत में निराशा ही हाथ लगती है? सोचिए अगर आपका रुका हुआ या कम आने वाला रिफंड अचानक बढ़ जाए, तो आपकी जेब पर कितना सुकून भरा असर पड़ेगा. सीए सुदेशना बसु के मुताबिक, थोड़ी सी सूझबूझ से आप बहुत आसानी से अपने टैक्स रिफंड को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, बस जरूरत है कुछ छिपे हुए नियमों को सही समय पर समझकर लागू करने की.

टैक्स रिटर्न फाइल करते समय हम अक्सर ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो हमारी गाढ़ी कमाई को सीधे टैक्स के रूप में सरकार के पास जाने देती हैं. सीए सुदेशना बसु का साफ कहना है कि नौकरीपेशा लोग और आम टैक्सपेयर्स उन डिडक्शंस को छोड़ देते हैं जो कानूनन उनके हक में होते हैं. सही प्लानिंग न होने की वजह से लोग रिफंड के नाम पर बहुत मामूली रकम पाकर संतुष्ट हो जाते हैं, जबकि वे थोड़े से दस्तावेजों को व्यवस्थित करके अपने पैसे बचा सकते हैं.

डिडक्शंस और डिक्लेरेशन का सही तालमेल

अधिकतर लोग वित्त वर्ष के आखिरी महीनों में हड़बड़ी में निवेश करते हैं, जिसका सीधा नुकसान उनके टैक्स रिफंड पर पड़ता है. सीए सुदेशना बसु बताती हैं कि अगर आप साल की शुरुआत से ही अपने खर्चों और निवेश की सही योजना बना लें, तो टीडीएस कटने की प्रक्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है. धारा 80सी के अलावा 80डी और होम लोन के ब्याज जैसे पहलुओं को सही समय पर क्लेम करने से आपकी टैक्सेबल इनकम तेजी से नीचे आती है, जिससे बड़ा रिफंड मिलने का रास्ता साफ होता है.

पारिवारिक खर्चों को टैक्स शील्ड में बदलना

अक्सर लोग यह मान लेते हैं कि केवल खुद के निवेश ही टैक्स बचा सकते हैं, लेकिन परिवार के बुजुर्गों के मेडिकल खर्चे या उनके नाम पर किया गया बीमा एक बड़ा गेमचेंजर साबित हो सकता है. सुदेशना बसु के अनुसार, अगर आप अपने माता-पिता के स्वास्थ्य बीमा का प्रीमियम खुद चुका रहे हैं, तो उसका पूरा फायदा टैक्स बचाने में लिया जा सकता है. आम लोग इस एंगल को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे उनका काफी पैसा बिना बात के टैक्स में कट जाता है.

छोटी-छोटी भूलें जो रिफंड डुबो देती हैं

रिटर्न भरते समय बैंक अकाउंट की सही जानकारी न देना या फॉर्म 26एएस और एआईएस का मिलान न करना रिफंड अटकने की सबसे बड़ी वजह बनता है. सीए सुदेशना बसु चेतावनी देती हैं कि कई बार लोग जल्दबाजी में गलत आईएफएससी कोड भर देते हैं, जिससे इनकम टैक्स विभाग से मिलने वाला पैसा महीनों तक बैंक खातों में नहीं पहुंच पाता. एक छोटी सी चूक आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है, इसलिए पोर्टल पर डेटा सबमिट करने से पहले हर एक आंकड़े की बारीकी से जांच करना अनिवार्य है.

60 सेकंड में समझें टैक्स रिफंड बढ़ाने का फंडा

टैक्स रिफंड (Tax Refund) बढ़ाने का कोई जादुई तरीका नहीं है, लेकिन स्मार्ट और कानूनी (Legal) तरीके अपनाकर आप अपना रिफंड अधिकतम जरूर कर सकते हैं. चलिए सीए सुदेशा बसु से समझें कि 60 सेकंड में टैक्स रिफंड बढ़ाने का वो जादुई तरीका है क्या?

1. फॉर्म 26AS और AIS का मिलान करें (Match Form 26AS & AIS): अक्सर टीडीएस (TDS) कट जाता है लेकिन इनकम टैक्स पोर्टल पर उसकी सही एंट्री न होने के कारण रिफंड अटक जाता है. फाइल करने से पहले Form 26AS और AIS (Annual Information Statement) की जांच करके सुनिश्चित करें कि आपका सारा कटा हुआ टैक्स, बैंक ब्याज (Interest Income) और अन्य आय सही-सही दर्ज है.

2. सही टैक्स रिजीम (Tax Regime) चुनें: अपनीचयनित व्यवस्था के हिसाब से गणना करें. यदि आप ओल्ड टैक्स रिजीम चुन रहे हैं, तो छूट और कटौतियों का पूरा लाभ लें; वहीं न्यू रिजीम में मिलने वाले स्टैण्डर्ड डिडक्शन आदि का सही मिलान करें.

3. सभी छुटी हुई कटौतियां (Deductions) दिखाएं (यदि ओल्ड रिजीम में हैं):

Section 80C: पीपीएफ, ईपीएफ, ट्यूशन फीस, लाइफ इंश्योरेंस या होम लोन के मूलधन (Principal) पर 1.5 लाख रुपये तक की छूट.

Section 80D: खुद के और माता-पिता के स्वास्थ्य बीमा (Health Insurance) प्रीमियम पर मिलने वाली छूट. Home Loan Interest (Section 24): होम लोन के ब्याज पर 2 लाख रुपये तक की छूट.

4. सही ITR फॉर्म भरें: गलत ITR फॉर्म चुनने से आपका रिटर्न डिफेक्टिव हो सकता है या रिफंड में देरी हो सकती है. अपनी आय के स्रोतों (जैसे सैलरी, कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी) के अनुसार सही फॉर्म का ही चयन करें.

5. समय पर ई-वेरिफिकेशन (E-Verification): ITR फाइल करने के बाद उसे आधार ओटीपी (Aadhaar OTP) या अन्य माध्यम से तुरंत वेरिफ़ाई करें. बिना वेरीफाई किए रिटर्न प्रोसेस नहीं होता और रिफंड अटका रहता है.

भविष्य की सुरक्षा और रिफंड का गणित

सिर्फ टैक्स बचाना ही काफी नहीं है, बल्कि यह देखना भी जरूरी है कि आप जो निवेश कर रहे हैं वे आपकी लॉन्ग टर्म वेल्थ बढ़ा रहे हैं या नहीं. टैक्स रिफंड को अपनी आमदनी का हिस्सा न मानकर एक अतिरिक्त बोनस की तरह देखें और इसे किसी सुरक्षित जगह री-इन्वेस्ट करें. जब आप सीए सुदेशना बसु के इन व्यावहारिक सुझावों को अपनाएंगे, तो न सिर्फ आपका रिफंड तेजी से आपके खाते में आएगा बल्कि टैक्स का डर भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा.

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