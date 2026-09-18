न मिला एजुकेशन लोन तो 10 हजार के प्रोजेक्ट से खड़ी की 7.5 करोड़ की कंपनी, आज ISRO-BARC-DRDO ग्राहक

Deep tech Manufacturing Startup Company Success: पुणे की मेकरस्ट्राइव इंजीनियरिंग ने सिर्फ 10,000 रुपये के शुरुआती डिजाइन काम से सफर शुरू किया. आज कंपनी परमाणु, अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र के लिए मिशन क्रिटिकल उपकरण बनाती है.

पुणे की मेकरस्ट्राइव इंजीनियरिंग की कहानी सिर्फ एक स्टार्टअप के बढ़ने की कहानी नहीं है. यह उस इंजीनियर की कहानी है जिसे विदेश में पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन तक नहीं मिला, लेकिन उसी मुश्किल ने उसे ऐसा हुनर सीखने के लिए मजबूर किया जिसने आगे चलकर कारोबार की नींव रख दी.

2020 में सचिन शंकर और फरजिन इरानी ने मेकरस्ट्राइव इंजीनियरिंग शुरू की. शुरुआत 10,000 से 15,000 रुपये के छोटे इंजीनियरिंग असाइनमेंट से हुई. आज कंपनी बार्क, एनपीसीआईएल, इसरो, डीआरडीओ और मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड जैसी संस्थाओं के लिए मिशन क्रिटिकल उपकरण तैयार करती है. कंपनी के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 में उसका राजस्व 7.5 करोड़ रुपये रहा और अब वित्त वर्ष 2026-27 में 25 करोड़ रुपये तथा अगले पांच साल में 250 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है.

छोटे डिजाइन काम से शुरू हुआ सफर

मेकरस्ट्राइव की शुरुआत किसी बड़े निवेश या एंजेल फंडिंग से नहीं हुई थी. संस्थापकों को शुरुआती दौर में करीब 10,000 से 15,000 रुपये के छोटे डिजाइन असाइनमेंट मिले. स्टार्टअपपीडिया को दिए इंटरव्यू में संस्थापक ने बताया कि एक साइंटिफिक ऑफिसर ने भरोसा करके उन्हें शुरुआती डिजाइन काम दिया था.

यहीं से कंपनी ने एक प्रोजेक्ट को अगले प्रोजेक्ट की सीढ़ी बनाया. छोटे काम पूरे होते गए, रेफरेंस बनते गए और कंपनी बड़े सरकारी टेंडरों तक पहुंचने लगी. इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से करीब 70 से 75 लाख रुपये का पहला बड़ा ऑर्डर मिला.

अब तस्वीर काफी बदल चुकी है. कंपनी के मुताबिक वह साल में 80 से 95 इंजीनियरिंग पूछताछ हासिल करती है और लगभग हर दो में से एक पूछताछ ऑर्डर में बदलती है. एक प्रोजेक्ट की कीमत अब 4 करोड़ रुपये तक पहुंच चुकी है. इसका आम आदमी के लिए मतलब यह है कि भारत में बड़े रणनीतिक प्रोजेक्टों के पीछे केवल बड़ी सरकारी संस्थाएं ही नहीं, बल्कि छोटी और मध्यम इंजीनियरिंग कंपनियां भी काम कर रही हैं.

परमाणु से अंतरिक्ष और रक्षा तक पहुंचा कारोबार

मेकरस्ट्राइव का कारोबार तीन बड़े रणनीतिक क्षेत्रों पर केंद्रित है. परमाणु क्षेत्र में कंपनी ऐसे उपकरण बनाती है जिनका इस्तेमाल रेडियोधर्मी सामग्री को सुरक्षित तरीके से संभालने, स्थानांतरित करने और प्रोसेस करने में किया जाता है.

इसके पोर्टफोलियो में मैनिपुलेटर, ग्रिपर, ग्रैपलर मैकेनिज्म, क्रेन अटैचमेंट, मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम और रेडिएशन रेजिस्टेंट सिस्टम शामिल हैं. कंपनी हॉट सेल ट्रांसफर सिस्टम, ऑटोमेटेड ट्रांसफर सिस्टम और कंडेंसर यूनिट जैसे उपकरण भी तैयार करती है. न्यूक्लियर फ्यूल और वेस्ट प्रोसेसिंग से जुड़े काम में हेलिकल हीट एक्सचेंजर, गैस स्क्रबर, मेल्टर, फ्यूल पिन शीयरिंग सिस्टम और साइज रिडक्शन उपकरण भी शामिल हैं.

अंतरिक्ष क्षेत्र में कंपनी इसरो के लिए सैटेलाइट टेस्टिंग सिस्टम और लॉन्च से जुड़े सहायक उपकरण तैयार करती है. वहीं रक्षा क्षेत्र में डीआरडीओ और मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड के लिए विशेष इंजीनियरिंग सिस्टम तैयार किए जाते हैं. कंपनी की वेबसाइट भी खुद को क्रिटिकल पर्पज के लिए सिस्टम तैयार करने वाली इंजीनियरिंग कंपनी के रूप में पेश करती है.

राजस्व 7 लाख से बढ़कर 7.5 करोड़ रुपये

मेकरस्ट्राइव की ग्रोथ का सबसे दिलचस्प हिस्सा इसका राजस्व ट्रैक है. कंपनी ने वित्त वर्ष 2020-21 में करीब 7 लाख रुपये का राजस्व दर्ज किया था. इसके बाद कारोबार धीरे-धीरे बढ़ा और वित्त वर्ष 2024-25 में यह 7.5 करोड़ रुपये तक पहुंच गया.

यानी कुछ वर्षों में कंपनी ने छोटे इंजीनियरिंग असाइनमेंट से करोड़ों रुपये के कारोबार तक का सफर तय किया. कंपनी के मुताबिक वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में ही उसे 6.7 करोड़ रुपये के ऑर्डर मिल चुके थे. हालांकि ऑर्डर बुक और राजस्व को एक ही चीज नहीं माना जा सकता, क्योंकि इस तरह के इंजीनियरिंग कारोबार में ऑर्डर मिलने और उसका राजस्व दर्ज होने के बीच समय लग सकता है.

यही इस बिजनेस मॉडल का एक छिपा हुआ पहलू है. कंपनी के संस्थापक के अनुसार इंजीनियरिंग कारोबार में सेल्स साइकल लंबा होता है. आज मिलने वाला प्रोजेक्ट कई बार एक साल से भी ज्यादा पहले की पूछताछ, डिजाइन और टेंडर प्रक्रिया का नतीजा होता है.

54 से ज्यादा लोगों की टीम और 300 से ज्यादा प्रोजेक्ट

मेकरस्ट्राइव का विस्तार केवल राजस्व में नहीं हुआ है. कंपनी के मुताबिक अब उसके साथ 54 से ज्यादा इंजीनियर, टेक्नीशियन और स्किल्ड प्रोफेशनल काम करते हैं. कंपनी 100 से ज्यादा ग्राहकों के साथ काम कर चुकी है और 300 से ज्यादा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट पूरे कर चुकी है.

कंपनी की खासियत यह भी बताई गई है कि डिजाइन से लेकर वैलिडेशन, फैब्रिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी कंट्रोल, इरेक्शन, कमीशनिंग और मेंटेनेंस तक कई अहम काम इन हाउस किए जाते हैं.

मेकरस्ट्राइव के मुताबिक इसी वजह से वह अपनी कीमतों को प्रतिस्पर्धी रखने में सक्षम है. कंपनी का दावा है कि काइनेमैटिक्स और मैकेनिकल मैकेनिज्म में उसकी विशेषज्ञता ने उसे ऐसे उत्पाद विकसित करने में मदद की है जिन्हें भारत में बहुत कम संस्थाएं बना सकती हैं. कंपनी की मौजूदा प्रोफाइल भी एंड टू एंड मैकेनिकल डिजाइन, सिमुलेशन, प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग और क्रिटिकल इक्विपमेंट डेवलपमेंट पर जोर देती है.

5,000 रुपये की नौकरी से कंपनी बनाने तक

इस कहानी का सबसे मानवीय हिस्सा मेकरस्ट्राइव के संस्थापक सचिन शंकर का शुरुआती जीवन है. कर्नाटक में पले-बढ़े सचिन ने करीब दो साल की उम्र में अपने पिता को खो दिया था. उनकी मां ने सिलाई का काम करके परिवार चलाया. आर्थिक मुश्किलों के बावजूद सचिन ने 2016 में कर्नाटक की एक यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडल हासिल किया.

इसके बाद उनका सपना विदेश जाकर एमएस करने का था. एडमिशन भी मिल गया, लेकिन एजुकेशन लोन नहीं मिल सका. स्टार्टअपपीडिया के मुताबिक बैंक ने उनकी मां की शिक्षा और परिवार की वित्तीय पृष्ठभूमि को लेकर लोन मंजूर नहीं किया.

इसके बाद 2017 में सचिन पुणे पहुंचे और सिर्फ 5,000 रुपये महीने की सैलरी पर एक छोटी इंजीनियरिंग डिजाइन कंसल्टेंसी में काम शुरू किया. उन्होंने केवल डिजाइन सीखने तक खुद को सीमित नहीं रखा. मार्केटिंग, ग्राहक हासिल करना, प्रोजेक्ट पूरा करना और बिजनेस ऑपरेशन जैसे हिस्सों को भी समझा. बाद में फरजिन इरानी के साथ मिलकर उन्होंने 2020 में मेकरस्ट्राइव की नींव रखी. यही अनुभव आगे चलकर कंपनी के बिजनेस मॉडल की ताकत बना.

कंपनी की असली चुनौती अब 250 करोड़ का लक्ष्य

मेकरस्ट्राइव ने अगले पांच साल में 250 करोड़ रुपये का राजस्व हासिल करने का लक्ष्य रखा है. वित्त वर्ष 2026-27 के लिए उसका लक्ष्य 25 करोड़ रुपये है. यहां एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है. 7.5 करोड़ रुपये से 250 करोड़ रुपये तक जाना सामान्य ग्रोथ नहीं होगी. इसके लिए कंपनी को बड़े और ज्यादा जटिल प्रोजेक्ट हासिल करने, मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ाने, क्वालिटी सिस्टम मजबूत करने और लंबे सरकारी प्रोजेक्ट साइकल को संभालने की क्षमता लगातार बढ़ानी होगी.

कंपनी को भारत के बढ़ते न्यूक्लियर पावर सेक्टर से भी भविष्य की मांग की उम्मीद है. स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर और रिसर्च रिएक्टर से जुड़े संभावित प्रोजेक्ट रणनीतिक इंजीनियरिंग उपकरणों के लिए नए अवसर पैदा कर सकते हैं.

मेकरस्ट्राइव ने हाल ही में 10,000 वर्ग फुट की नई फैब्रिकेशन फैसिलिटी शुरू करने की जानकारी भी साझा की है, जिसमें 10 टन क्रेन हैंडलिंग सुविधा है. कंपनी के अनुसार यह क्षमता न्यूक्लियर, रक्षा, स्पेस और हेवी इंजीनियरिंग से जुड़े काम में मदद करेगी.

आम लोगों के लिए इस कहानी की बड़ी सीख क्या है?

मेकरस्ट्राइव की कहानी का असर सीधे किसी ग्राहक के घर तक पहुंचने वाला नहीं है, लेकिन इसका बड़ा असर भारत के इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम पर पड़ सकता है.

जब न्यूक्लियर, स्पेस और रक्षा जैसे क्षेत्रों में जरूरी उपकरण देश के भीतर तैयार होते हैं, तो डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग और मेंटेनेंस जैसे कई स्तरों पर घरेलू कंपनियों और कुशल कर्मचारियों के लिए काम के अवसर बनते हैं.

इस मॉडल की एक और खास बात है. कंपनी ने पहले बड़ा बाजार खोजने के बजाय कठिन इंजीनियरिंग समस्या को अपना बाजार बनाया. छोटे डिजाइन असाइनमेंट से शुरुआत करके उसने धीरे-धीरे ऐसे ग्राहकों तक पहुंच बनाई जहां भरोसा और तकनीकी क्षमता कीमत से ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है.

मेकरस्ट्राइव का सफर यह भी दिखाता है कि हर डीप टेक कंपनी की शुरुआत बड़े फंडिंग राउंड से नहीं होती. कई बार शुरुआती पूंजी पैसा नहीं, बल्कि किसी पहले ग्राहक का भरोसा और संस्थापक की तकनीकी क्षमता होती है.

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