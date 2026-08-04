क्या Apple के लिए भारत ने बदला टैक्स नियम? China+1 रणनीति का फायदा भारत को कैसे मिला-क्या चीन को मिलेगी टक्कर?

India electronics PLI scheme; भारत सरकार कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े टैक्स नियमों को और आकर्षक करेगी. यह कदम केवल Apple तक सीमित नहीं होगा, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात, रोजगार, MSME, सप्लाई चेन और वैश्विक निवेश में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है.

भारत का बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स दांव समझिए

Apple से आगे बढ़ेगी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता

MSME के लिए खुल सकते अवसर

China+1 रणनीति में भारत मजबूत

टैक्स बदलाव से बढ़ सकता निर्यात

क्या भारत अब केवल iPhone बनाने वाला देश रहेगा या दुनिया की बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्रियों का अगला ठिकाना बनने की ओर बढ़ रहा है? यही सवाल इस समय उद्योग जगत में सबसे ज्यादा चर्चा में है. रॉयटर्स की 3 अगस्त 2026 को प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े टैक्स नियमों को और आकर्षक बनाने का प्रस्ताव लेकर आई है. पहली नजर में यह कदम Apple और उसकी सप्लाई चेन से जुड़ा दिखता है, लेकिन इसका असर इससे कहीं बड़ा हो सकता है. यदि यह प्रस्ताव लागू होता है तो भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, निर्यात, रोजगार और छोटे उद्योगों के लिए नया दौर शुरू हो सकता है.

भारत अभी यह कदम क्यों उठा रहा है?

इस फैसले का समय सबसे महत्वपूर्ण पहलू है. पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक कंपनियां अपनी सप्लाई चेन को केवल चीन पर निर्भर रखने के बजाय कई देशों में फैलाने की रणनीति अपना रही हैं. इसे उद्योग जगत में "China+1 Strategy" कहा जाता है.

भारत पहले ही प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना के जरिए इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन को बढ़ावा दे चुका है. अब सरकार टैक्स नियमों को सरल और प्रतिस्पर्धी बनाकर यह संदेश देना चाहती है कि केवल प्रोत्साहन ही नहीं, बल्कि कारोबारी माहौल भी निवेश के अनुकूल बनाया जा रहा है.

यही इस खबर का सबसे बड़ा विश्लेषणात्मक पहलू है. यह केवल टैक्स राहत नहीं, बल्कि वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग निवेश की नई दौड़ में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश है.

iPhone के बाद अब किन सेक्टरों पर होगी सबसे बड़ी नजर?

भारत में पिछले कुछ वर्षों के दौरान iPhone उत्पादन और उसके निर्यात में तेज वृद्धि दर्ज की गई है. इसी सफलता को आधार बनाकर अब उद्योग को उम्मीद है कि लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टवॉच, ईयरबड्स और दूसरे वियरेबल्स की मैन्युफैक्चरिंग भी तेजी पकड़ सकती है.

यदि वैश्विक कंपनियां भारत में अधिक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग शुरू करती हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाई चेन का बड़ा हिस्सा भी धीरे-धीरे देश के भीतर विकसित हो सकता है. इसका मतलब केवल अंतिम उत्पाद की असेंबली नहीं, बल्कि कंपोनेंट निर्माण, टेस्टिंग, पैकेजिंग और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में भी निवेश बढ़ सकता है.

रोजगार और MSME के लिए कितना बड़ा मौका?

बड़ी फैक्ट्रियों के साथ हमेशा छोटे उद्योगों की मांग भी बढ़ती है. प्लास्टिक मोल्डिंग, मेटल पार्ट्स, पैकेजिंग, केबल, प्रिसीजन इंजीनियरिंग, टूलिंग और इंडस्ट्रियल सर्विसेज से जुड़े हजारों MSME इस बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं.

नई उत्पादन इकाइयों के कारण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के रोजगार बढ़ने की संभावना है. हालांकि इसका वास्तविक फायदा इस बात पर निर्भर करेगा कि वैश्विक कंपनियां स्थानीय सप्लायरों से कितनी खरीद बढ़ाती हैं. यह प्रकिर्या धीरे-धीरे विकसित होगी.

क्या भारत चीन की जगह ले पाएगा?

यहीं सबसे बड़ा विश्लेषण छिपा है. सिर्फ टैक्स नियम आसान होने से कोई भी देश वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बन जाता. कंपनियां निवेश का फैसला करते समय बिजली, बंदरगाह, लॉजिस्टिक्स, कुशल श्रमिक, कंपोनेंट सप्लाई, नीतिगत स्थिरता और लागत जैसे कई पहलुओं का मूल्यांकन करती हैं.

भारत ने पिछले कुछ वर्षों में इस दिशा में प्रगति की है, लेकिन चीन जैसा व्यापक कंपोनेंट इकोसिस्टम अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुआ है. इसलिए विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत की हिस्सेदारी बढ़ सकती है, लेकिन यह बदलाव चरणबद्ध होगा, अचानक नहीं.

वियतनाम और मेक्सिको से मुकाबले में भारत कहां खड़ा है?

इलेक्ट्रॉनिक्स निवेश के लिए भारत अकेला विकल्प नहीं है. वियतनाम और मेक्सिको भी वैश्विक कंपनियों को आकर्षित करने के लिए टैक्स प्रोत्साहन, निर्यात सुविधाएं और तेज मंजूरी प्रक्रिया जैसी नीतियां अपना रहे हैं. ऐसे में भारत का नया टैक्स प्रस्ताव केवल घरेलू सुधार नहीं, बल्कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा का हिस्सा भी माना जा रहा है. इसका उद्देश्य निवेशकों के लिए भारत को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना है. Counterpoint Research के अनुसार भारत अब दुनिया के कुल iPhone उत्पादन का लगभग 20% हिस्सा बना रहा है.

क्या इससे निर्यात और अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी?

भारत पहले ही इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात बढ़ाने पर लगातार जोर दे रहा है. यदि अधिक वैश्विक कंपनियां भारत को उत्पादन केंद्र बनाती हैं तो उच्च मूल्य वाले इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों का निर्यात बढ़ सकता है. इससे विदेशी मुद्रा आय, औद्योगिक निवेश और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हिस्सेदारी मजबूत होने की संभावना है.

हालांकि आम उपभोक्ताओं को इसका असर तुरंत मोबाइल या लैपटॉप की कीमतों में दिखाई दे, यह जरूरी नहीं है. इसका वास्तविक लाभ लंबे समय में रोजगार, औद्योगिक विकास और निवेश बढ़ने के रूप में सामने आ सकता है.

इस नीति की सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी?

इस प्रस्ताव के सामने सबसे बड़ी परीक्षा उसका क्रियान्वयन होगा. यदि टैक्स नियम सरल होने के साथ-साथ कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, स्किल डेवलपमेंट और नियामकीय प्रक्रियाओं में भी सुधार होता है, तभी भारत वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाई चेन में अपनी हिस्सेदारी तेजी से बढ़ा सकेगा. अगर टैक्स नियम बदलते हैं तो सबसे ज्यादा फायदा शायद Apple को नहीं बल्कि भारतीय EMS कंपनियों और Component Suppliers को हो सकता है क्योंकि आने वाले वर्षों में सबसे बड़ा निवेश इन्हीं सेक्टरों में आने की उम्मीद होगी.

यानी केवल टैक्स राहत काफी नहीं होगी. पूरी इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को समान गति से आगे बढ़ाना होगा. रॉयटर्स की रिपोर्ट में जिस टैक्स प्रस्ताव का उल्लेख किया गया है, वह केवल Apple को मिलने वाली संभावित राहत की खबर नहीं है. इसका व्यापक अर्थ यह है कि भारत वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की अगली बड़ी दौड़ में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहा है. यदि नीति प्रभावी ढंग से लागू होती है और उद्योग से अपेक्षित निवेश मिलता है, तो आने वाले वर्षों में भारत केवल iPhone असेंबली सेंटर नहीं, बल्कि लैपटॉप, वियरेबल्स और अन्य हाई-वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के प्रमुख वैश्विक उत्पादन केंद्रों में शामिल हो सकता है. हालांकि अंतिम परिणाम निवेश, वैश्विक मांग, स्थानीय सप्लाई चेन और नीति के प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करेगा.

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