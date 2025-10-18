Gold Buying Tips: धनतेरस पर न हों ज्वैलर्स की हेरा-फेरी के शिकार, सोना खरीदते समय रखें इन 3 बातों का ध्यान

Dhanteras Gold Buying Tips: धनतेरस पर सोना खरीदते समय हॉलमार्क, कैरेट की शुद्धता और मेकिंग चार्ज आदि के बारे में जरूर जान लें. ज्वैलर्स की हेरा-फेरी से बचने के लिए आपको बीआईएस चिह्न और पक्के बिल पर सोने का सही वजन सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है, ताकि ठगी से बचा जा सके.

Dhanteras Gold Buying Tips: धनतेरस पर सोना या चांदी खरीदना सदियों से एक शुभ परंपरा मानी गई है. इस दिन की गई खरीदारी को घर में सुख-समृद्धि और धन-धान्य लाने वाला माना जाता है. हालांकि, सोने की बढ़ती कीमतों के साथ, कई बार ज्वैलर्स द्वारा शुद्धता और वजन के नाम पर ग्राहकों से धोखाधड़ी की खबरें भी आती हैं. अगर आप भी इस धनतेरस पर सोने की खरीदारी करने जा रहे हैं, तो थोड़ी-सी समझदारी और कुछ जरूरी बातों पर ध्यान देकर आप ठगी का शिकार होने से बच सकते हैं.

हॉलमार्किंग की शुद्धता जरूर करें चेक

सोने की शुद्धता की गारंटी हॉलमार्किंग से मिलती है. धनतेरस पर सोना खरीदते समय सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि ज्वेलरी पर भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) का हॉलमार्क है या नहीं. ज्वेलरी पर BIS का लोगो (त्रिकोणीय चिह्न) और कैरेट की शुद्धता कोड अवश्य देखें. 22 कैरेट सोने का कोड 916 होता है (यानी 91.6% शुद्ध सोना). यदि कोई ज्वैलर कम शुद्धता का सोना बेच रहा है, तो यह कोड अलग होगा. कई ज्वैलर्स शुद्धता कम होने पर भी मेकिंग चार्ज ज्यादा लेते हैं. हमेशा सुनिश्चित करें कि ज्वेलरी का मेकिंग चार्ज उसके वजन और डिजाइन के अनुसार ही हो.

वजन और किमत पर दें ध्यान

सोने की खरीददारी में अक्सर वजन और मूल्य को लेकर गड़बड़ी होती है. ज्वेलरी खरीदते समय खुद ज्वैलर की वेइंग मशीन पर सोने का वजन चेक करें. सुनिश्चित करें कि ज्वेलरी में लगे पत्थरों या अन्य गैर-कीमती तत्वों का वजन अलग से घटाया गया हो. हमेशा 22 कैरेट (91.6% शुद्धता) या 24 कैरेट (99.9% शुद्धता) के सोने के दैनिक बाज़ार मूल्य की तुलना करें. ज्वैलर द्वारा बताए गए दाम को उसी दिन के बाज़ार भाव से मिलाएं.

24 कैरेट सोना बहुत मुलायम होता है, इसलिए ज्वेलरी बनाने के लिए अक्सर 22 कैरेट का इस्तेमाल होता है. 22 कैरेट में बाकी 8% तांबा, चांदी या अन्य धातुएं होती हैं. दुकानदार आपको 24 कैरेट के नाम पर 22 कैरेट का सोना न दे, इसके लिए कैरेट कोड ज़रूर देखें.

पक्का बिल लेना न भूलें

पक्का बिल न केवल खरीदारी का प्रमाण है, बल्कि यह आपकी ज्वेलरी की शुद्धता की कानूनी गारंटी भी होता है. बिल में सोने का कैरेट, हॉलमार्क नंबर, सोने का सही वजन, मेकिंग चार्ज, और टैक्स (GST) स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए. बिल में ज्वेलरी पर लगे पत्थरों का वजन और उसकी कीमत अलग से दर्ज हो, ताकि भविष्य में जब आप उस सोने को बेचें, तो आपको उसका सही मूल्य मिल सके. ज्वैलर से उसकी एक्सचेंज और बाय-बैक पॉलिसी के बारे में पूछें और यह सुनिश्चित करें कि पॉलिसी की शर्तें बिल पर लिखी हों. इन बातों का ध्यान रखकर आप धनतेरस के शुभ अवसर पर एक सुरक्षित और समझदारी भरी खरीदारी कर सकते हैं. साथ ही, ज्वैलर्स की किसी भी हेरा-फेरी से बच सकते हैं.

