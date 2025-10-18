VIDEO: दिवाली पर जयपुर में बनी देश की सबसे महंगी मिठाई 'स्वर्ण प्रसादम'! 1 लाख से भी ज्यादा है कीमत
Diwali Gift Ideas: त्योहार की खुशियों में लग जाएगा चार चांद, अगर दिवाली पर अपनों को देंगे ये यूनिक गिफ्ट्स
कौन होगा बिहार का अगला CM? अमित शाह से मुलाकात के बाद चिराग पासवान का बयान, सीएम चेहरे पर कही ये बात
Ayodhya Deepotsav 2025: सज गए सभी घाट, नए वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अयोध्या तैयार..., जानिए इस बार क्या है खास
आज धनतेरस पर शाम को इस समय बिलकुल न करें खरीदारी, जान लें पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त और राहु काल
सोना हो गया है बजट से बाहर? धनतेरस पर खरीदें Gold Vermeil ज्वेलरी, सस्ता भी और चमक की लाइफटाइम वारंटी भी...
Dhanteras Gold Silver Rate: धनतेरस पर सोने की कीमत ने बनाया नया रिकार्ड, चांदी ने भी पकड़ी रफ्तार, जानें आज का भाव
महिलाओं को शरीर के किस अंग पर कभी साबुन नहीं लगाना चाहिए? वरना फायदे की जगह होगा नुकसान
Relationship Insurance: क्या नई बला है रिलेशनशिप इंश्योरेंस? ब्रेकअप पर कुछ नहीं, निभा ले गए रिश्ता तो मिलेगा दोगुना रिर्टन!
Deep Sleep Remedy: अच्छी नींद के लिए किस करवट सोना चाहिए? लेटते ही आएगी गहरी नींद अगर मान लेंगे ये बातें
डीएनए मनी
Dhanteras Gold Buying: सोने के बढ़ते दाम के बीच, धनतेरस पर गोल्ड वर्मील ज्वेलरी खरीदना एक शानदार विकल्प हो सकता है. यह सोने का ही आभूषण होता है, जो सस्ता, टिकाऊ और ठोस होता है. यह धनतेरस पर गोल्ड की खरीदारी की परंपरा निभाने का बेहतरीन तरीका है.
Dhanteras Gold Buying: धनतेरस का दिन सोने-चांदी के आभूषण खरीदना और घर लाना सबसे शुभ माना जाता है. लेकिन सोने की कीमतें लगातार आसमान छू रही हैं, जिससे आम आदमी के बजट पर भारी असर पड़ रहा है. ऐसे में, यदि आप धनतेरस की परंपरा निभाना चाहते हैं और कम बजट में सोने का गहना खरीदना चाहते हैं, तो गोल्ड वर्मील (Gold Vermeil) ज्वेलरी आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प हो सकती है.यह एक ऐसा विकल्प है जो न सिर्फ किफायती है, बल्कि इसकी चमक और गुणवत्ता भी गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी से कहीं बेहतर होती है.
सोना (Solid Gold) और गोल्ड वर्मील (Gold Vermeil) में मुख्य अंतर उनकी बनावट और कीमत में है. ठोस सोना एक मिश्र धातु है, जहां आभूषण पूरी तरह से सोने का होता है और इसका मूल्य बहुत अधिक होता है. यह एक स्थायी निवेश माना जाता है. वहीं, गोल्ड वर्मील एक किफायती विकल्प है, जिसमें बेस मेटल के रूप में स्टर्लिंग सिल्वर (925) का उपयोग किया जाता है. इस चांदी के बेस पर सोने की कम से कम 2.5 माइक्रोन मोटी परत चढ़ाई जाती है, जो इसे साधारण गोल्ड प्लेटिंग से अधिक टिकाऊ बनाती है. गोल्ड वर्मील ठोस सोने जैसा दिखता है, पर यह उससे काफी सस्ता होता है.
ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.