सोना हो गया है बजट से बाहर? धनतेरस पर खरीदें Gold Vermeil ज्वेलरी, सस्ता भी और चमक की लाइफटाइम वारंटी भी...

Dhanteras Gold Buying: सोने के बढ़ते दाम के बीच, धनतेरस पर गोल्ड वर्मील ज्वेलरी खरीदना एक शानदार विकल्प हो सकता है. यह सोने का ही आभूषण होता है, जो सस्ता, टिकाऊ और ठोस होता है. यह धनतेरस पर गोल्ड की खरीदारी की परंपरा निभाने का बेहतरीन तरीका है.

Dhanteras Gold Buying: धनतेरस का दिन सोने-चांदी के आभूषण खरीदना और घर लाना सबसे शुभ माना जाता है. लेकिन सोने की कीमतें लगातार आसमान छू रही हैं, जिससे आम आदमी के बजट पर भारी असर पड़ रहा है. ऐसे में, यदि आप धनतेरस की परंपरा निभाना चाहते हैं और कम बजट में सोने का गहना खरीदना चाहते हैं, तो गोल्ड वर्मील (Gold Vermeil) ज्वेलरी आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प हो सकती है.यह एक ऐसा विकल्प है जो न सिर्फ किफायती है, बल्कि इसकी चमक और गुणवत्ता भी गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी से कहीं बेहतर होती है.

क्या है गोल्ड वर्मील ज्वेलरी?

गोल्ड वर्मील एक विशेष प्रकार की गोल्ड-फिनिशिंग ज्वेलरी है, जिसे बनाने के लिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करना जरूरी होता है.

गोल्ड वर्मील हमेशा स्टर्लिंग सिल्वर (Sterling Silver - 925) के बेस पर ही बनाया जाता है. यह इसे सामान्य गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी से अलग करता है, जिसमें अक्सर तांबा या पीतल का उपयोग होता है.

गोल्ड वर्मील में सोने की परत कम से कम 2.5 माइक्रोन मोटी होनी चाहिए. यह परत सामान्य गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी की तुलना में 5 से 10 गुना अधिक मोटी होती है.

परत के लिए इस्तेमाल किया गया सोना कम से कम 10 कैरेट का होना चाहिए.ये मानक गोल्ड वर्मील को सोने के करीब लाते हैं, जिससे यह टिकाऊ और एलर्जी रहित बन जाता है.

सोना और गोल्ड वर्मील में क्या अंतर है?

सोना (Solid Gold) और गोल्ड वर्मील (Gold Vermeil) में मुख्य अंतर उनकी बनावट और कीमत में है. ठोस सोना एक मिश्र धातु है, जहां आभूषण पूरी तरह से सोने का होता है और इसका मूल्य बहुत अधिक होता है. यह एक स्थायी निवेश माना जाता है. वहीं, गोल्ड वर्मील एक किफायती विकल्प है, जिसमें बेस मेटल के रूप में स्टर्लिंग सिल्वर (925) का उपयोग किया जाता है. इस चांदी के बेस पर सोने की कम से कम 2.5 माइक्रोन मोटी परत चढ़ाई जाती है, जो इसे साधारण गोल्ड प्लेटिंग से अधिक टिकाऊ बनाती है. गोल्ड वर्मील ठोस सोने जैसा दिखता है, पर यह उससे काफी सस्ता होता है.

