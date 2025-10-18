FacebookTwitterYoutubeInstagram
VIDEO: दिवाली पर जयपुर में बनी देश की सबसे महंगी मिठाई 'स्वर्ण प्रसादम'! 1 लाख से भी ज्यादा है कीमत

Diwali Gift Ideas: त्योहार की खुशियों में लग जाएगा चार चांद, अगर दिवाली पर अपनों को देंगे ये यूनिक गिफ्ट्स

कौन होगा बिहार का अगला CM? अमित शाह से मुलाकात के बाद चिराग पासवान का बयान, सीएम चेहरे पर कही ये बात

Ayodhya Deepotsav 2025: सज गए सभी घाट, नए वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अयोध्या तैयार..., जानिए इस बार क्या है खास

आज धनतेरस पर शाम को इस समय बिलकुल न करें खरीदारी, जान लें पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त और राहु काल

सोना हो गया है बजट से बाहर? धनतेरस पर खरीदें Gold Vermeil ज्वेलरी, सस्ता भी और चमक की लाइफटाइम वारंटी भी...

Dhanteras Gold Silver Rate: धनतेरस पर सोने की कीमत ने बनाया नया रिकार्ड, चांदी ने भी पकड़ी रफ्तार, जानें आज का भाव

महिलाओं को शरीर के किस अंग पर कभी साबुन नहीं लगाना चाहिए? वरना फायदे की जगह होगा नुकसान

Relationship Insurance: क्या नई बला है रिलेशनशिप इंश्योरेंस? ब्रेकअप पर कुछ नहीं, निभा ले गए रिश्ता तो मिलेगा दोगुना रिर्टन! 

Deep Sleep Remedy: अच्छी नींद के लिए किस करवट सोना चाहिए? लेटते ही आएगी गहरी नींद अगर मान लेंगे ये बातें

VIDEO: दिवाली पर जयपुर में बनी देश की सबसे महंगी मिठाई 'स्वर्ण प्रसादम'! 1 लाख से भी ज्यादा है कीमत

दिवाली पर जयपुर में बनी देश की सबसे महंगी मिठाई 'स्वर्ण प्रसादम'! 1 लाख से भी ज्यादा है कीमत

Diwali Gift Ideas: त्योहार की खुशियों में लग जाएगा चार चांद, अगर दिवाली पर अपनों को देंगे ये यूनिक गिफ्ट्स

Diwali Gift Ideas: त्योहार की खुशियों में लग जाएगा चार चांद, अगर दिवाली पर अपनों को देंगे ये यूनिक गिफ्ट्स

कौन होगा बिहार का अगला CM? अमित शाह से मुलाकात के बाद चिराग पासवान का बयान, सीएम चेहरे पर कही ये बात

कौन होगा बिहार का अगला CM? अमित शाह से मुलाकात के बाद चिराग पासवान का बयान, सीएम चेहरे पर कही ये बात

Dhanteras Gold Silver Rate: धनतेरस पर सोने की कीमत ने बनाया नया रिकार्ड, चांदी ने भी पकड़ी रफ्तार, जानें आज का भाव

धनतेरस पर सोने की कीमत ने बनाया नया रिकार्ड, चांदी ने भी पकड़ी रफ्तार, जानें आज का भाव

महिलाओं को शरीर के किस अंग पर कभी साबुन नहीं लगाना चाहिए? वरना फायदे की जगह होगा नुकसान

महिलाओं को शरीर के किस अंग पर कभी साबुन नहीं लगाना चाहिए? वरना फायदे की जगह होगा नुकसान

Relationship Insurance: क्या नई बला है रिलेशनशिप इंश्योरेंस? ब्रेकअप पर कुछ नहीं, निभा ले गए रिश्ता तो मिलेगा दोगुना रिर्टन! 

Relationship Insurance: क्या नई बला है रिलेशनशिप इंश्योरेंस? ब्रेकअप पर कुछ नहीं, निभा ले गए रिश्ता तो मिलेगा दोगुना रिर्टन!

सोना हो गया है बजट से बाहर? धनतेरस पर खरीदें Gold Vermeil ज्वेलरी, सस्ता भी और चमक की लाइफटाइम वारंटी भी...

Dhanteras Gold Buying: सोने के बढ़ते दाम के बीच, धनतेरस पर गोल्ड वर्मील ज्वेलरी खरीदना एक शानदार विकल्प हो सकता है. यह सोने का ही आभूषण होता है, जो सस्ता, टिकाऊ और ठोस होता है. यह धनतेरस पर गोल्ड की खरीदारी की परंपरा निभाने का बेहतरीन तरीका है.

Pragya Bharti

Updated : Oct 18, 2025, 12:13 PM IST

सोना हो गया है बजट से बाहर? धनतेरस पर खरीदें Gold Vermeil ज्वेलरी, सस्ता भी और चमक की लाइफटाइम वारंटी भी...
Dhanteras Gold Buying: धनतेरस का दिन सोने-चांदी के आभूषण खरीदना और घर लाना सबसे शुभ माना जाता है. लेकिन सोने की कीमतें लगातार आसमान छू रही हैं, जिससे आम आदमी के बजट पर भारी असर पड़ रहा है. ऐसे में, यदि आप धनतेरस की परंपरा निभाना चाहते हैं और कम बजट में सोने का गहना खरीदना चाहते हैं, तो गोल्ड वर्मील (Gold Vermeil) ज्वेलरी आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प हो सकती है.यह एक ऐसा विकल्प है जो न सिर्फ किफायती है, बल्कि इसकी चमक और गुणवत्ता भी गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी से कहीं बेहतर होती है.

क्या है गोल्ड वर्मील ज्वेलरी?

  • गोल्ड वर्मील एक विशेष प्रकार की गोल्ड-फिनिशिंग ज्वेलरी है, जिसे बनाने के लिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करना जरूरी होता है.
  • गोल्ड वर्मील हमेशा स्टर्लिंग सिल्वर (Sterling Silver - 925) के बेस पर ही बनाया जाता है. यह इसे सामान्य गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी से अलग करता है, जिसमें अक्सर तांबा या पीतल का उपयोग होता है.

What is Gold Vermeil Jwellery in hindi

  • गोल्ड वर्मील में सोने की परत कम से कम 2.5 माइक्रोन मोटी होनी चाहिए. यह परत सामान्य गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी की तुलना में 5 से 10 गुना अधिक मोटी होती है.
  • परत के लिए इस्तेमाल किया गया सोना कम से कम 10 कैरेट का होना चाहिए.ये मानक गोल्ड वर्मील को सोने के करीब लाते हैं, जिससे यह टिकाऊ और एलर्जी रहित बन जाता है.

सोना और गोल्ड वर्मील में क्या अंतर है?

Gold Price Today

सोना (Solid Gold) और गोल्ड वर्मील (Gold Vermeil) में मुख्य अंतर उनकी बनावट और कीमत में है. ठोस सोना एक मिश्र धातु है, जहां आभूषण पूरी तरह से सोने का होता है और इसका मूल्य बहुत अधिक होता है. यह एक स्थायी निवेश माना जाता है. वहीं, गोल्ड वर्मील एक किफायती विकल्प है, जिसमें बेस मेटल के रूप में स्टर्लिंग सिल्वर (925) का उपयोग किया जाता है. इस चांदी के बेस पर सोने की कम से कम 2.5 माइक्रोन मोटी परत चढ़ाई जाती है, जो इसे साधारण गोल्ड प्लेटिंग से अधिक टिकाऊ बनाती है. गोल्ड वर्मील ठोस सोने जैसा दिखता है, पर यह उससे काफी सस्ता होता है.

Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
Dhanteras Gold Silver Rate: धनतेरस पर सोने की कीमत ने बनाया नया रिकार्ड, चांदी ने भी पकड़ी रफ्तार, जानें आज का भाव
धनतेरस पर सोने की कीमत ने बनाया नया रिकार्ड, चांदी ने भी पकड़ी रफ्तार, जानें आज का भाव
महिलाओं को शरीर के किस अंग पर कभी साबुन नहीं लगाना चाहिए? वरना फायदे की जगह होगा नुकसान
महिलाओं को शरीर के किस अंग पर कभी साबुन नहीं लगाना चाहिए? वरना फायदे की जगह होगा नुकसान
Relationship Insurance: क्या नई बला है रिलेशनशिप इंश्योरेंस? ब्रेकअप पर कुछ नहीं, निभा ले गए रिश्ता तो मिलेगा दोगुना रिर्टन! 
Relationship Insurance: क्या नई बला है रिलेशनशिप इंश्योरेंस? ब्रेकअप पर कुछ नहीं, निभा ले गए रिश्ता तो मिलेगा दोगुना रिर्टन!
Deep Sleep Remedy: अच्छी नींद के लिए किस करवट सोना चाहिए? लेटते ही आएगी गहरी नींद अगर मान लेंगे ये बातें
अच्छी नींद के लिए किस करवट सोना चाहिए? लेटते ही आएगी गहरी नींद अगर मान लेंगे ये बातें
Maithili Thakur Net Worth: पहली बार चुनाव लड़ रही लोक गायिका मैथिली ठाकुर के पास कितनी है कुल संपत्ति? सामने आई बड़ी जानकारी
पहली बार चुनाव लड़ रही लोक गायिका मैथिली ठाकुर के पास कितनी है कुल संपत्ति? सामने आई बड़ी जानकारी
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE