FII बिकवाली के बीच DII ने झोंके ₹4,353 करोड़, फिर भी Nifty क्यों नहीं चढ़ा? जानिए बाजार का असली खेल

What is real game of stock market today? 13 अगस्त को FII ने ₹510.69 करोड़ की नेट बिकवाली की, जबकि DII ने ₹4,353.09 करोड़ लगाए. इसके बावजूद Nifty 24,395.85 पर 0.16 फीसदी गिरा. आंकड़े बताते हैं कि घरेलू संस्थागत पैसा बाजार को सहारा दे रहा है, लेकिन तेजी के लिए आज सिर्फ खरीदारी काफी नहीं है.

DII ने ₹4,353 करोड़ लगाए

FII ₹510 करोड़ के सेलर

Nifty 24,395 पर बंद

DII बना बाजार का सहारा

24,500 के ऊपर नजर

शेयर बाजार में इस समय एक दिलचस्प मुकाबला चल रहा है. एक तरफ विदेशी निवेशक अपना पैसा निकाल रहे हैं, तो दूसरी तरफ घरेलू संस्थागत निवेशक बाजार में हजारों करोड़ रुपये झोंक रहे हैं.

[NSE India के मुताबिक13 अगस्त का आंकड़ा इस कहानी को और दिलचस्प बना देता है. FII यानी विदेशी संस्थागत निवेशक ₹510.69 करोड़ के नेट सेलर रहे, जबकि DII यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने ₹4,353.09 करोड़ की नेट खरीदारी की. फिर भी Nifty ऊपर जाने के बजाय 24,395.85 पर बंद हुआ और 40.10 अंक यानी 0.16 फीसदी फिसल गया. NSE के आधिकारिक आंकड़ों में यह अंतर साफ दिखाई देता है. तो क्या घरेलू निवेशक फिलहाल बाजार का सुरक्षा कवच बन गए हैं? और अगर हां, तो फिर Nifty में तेजी क्यों नहीं दिख रही?

DII की खरीदारी FII की बिकवाली से करीब 8.5 गुना ज्यादा

NSE India के अनुसार 13 अगस्त को DII ने कुल ₹16,565.14 करोड़ के शेयर खरीदे और ₹12,212.05 करोड़ के शेयर बेचे. इससे उनकी नेट खरीदारी ₹4,353.09 करोड़ रही.इसके मुकाबले FII ने ₹14,492.46 करोड़ के शेयर खरीदे, लेकिन ₹15,003.15 करोड़ की बिक्री कर दी. नतीजा रहा ₹510.69 करोड़ की नेट बिकवाली. यानी एक दिन के आंकड़े में देखें तो DII की नेट खरीदारी FII की नेट बिकवाली से करीब 8.5 गुना ज्यादा रही.

यही इस समय बाजार की सबसे अहम तस्वीर है. विदेशी पैसा पूरी तरह बाजार का साथ नहीं दे रहा, लेकिन घरेलू संस्थागत पैसा उस दबाव को काफी हद तक सोख रहा है. इसका सीधा फायदा यह है कि FII की बिकवाली के बावजूद बाजार में अचानक बड़ी गिरावट नहीं आई. दूसरे शब्दों में कहें तो DII की खरीदारी फिलहाल Nifty के नीचे एक तरह का सपोर्ट तैयार कर रही है.

फिर Nifty ऊपर क्यों नहीं भाग रहा?

कमोडिटी और शेयर मार्केट एक्सपर्ट देवकृष्ण पांडेय के अनुसार यहीं पर बाजार का असली खेल समझना जरूरी है. अगर DII ने ₹4,353 करोड़ लगाए हैं, तो सामान्य तौर पर सवाल उठता है कि Nifty चढ़ना चाहिए था. लेकिन शेयर बाजार सिर्फ FII और DII के कैश फ्लो से नहीं चलता. ग्लोबल संकेत, कच्चा तेल, सेक्टरल मूवमेंट, डेरिवेटिव पोजिशनिंग और ऊंचे स्तरों पर मुनाफावसूली भी इंडेक्स की दिशा तय करते हैं.

Moneycontrol के अनुसार 13 अगस्त को Nifty 24,395.85 पर बंद हुआ. इससे साफ है कि घरेलू खरीदारी ने बाजार को पूरी तरह ऊपर नहीं खींचा, लेकिन FII बिकवाली के मुकाबले गिरावट भी सीमित रही. यानी इस आंकड़े को एक अलग नजर से देखना चाहिए. सवाल यह नहीं है कि DII की खरीदारी से Nifty क्यों नहीं चढ़ा. असली सवाल यह है कि अगर DII ₹4,353 करोड़ नहीं खरीदते तो Nifty कितना नीचे जाता? यही इस पूरे डेटा का छिपा हुआ एंगल है.

घरेलू पैसा बाजार को गिरने से बचा रहा है?

StockeZee के मौजूदा आंकड़े इस संभावना को मजबूत करते हैं कि घरेलू संस्थागत निवेशक बाजार में कमजोरी के दौरान खरीदारी का सहारा दे रहे हैं. यह ट्रेंड सिर्फ एक दिन की कहानी समझकर नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता. 12 अगस्त को भी DII की नेट खरीदारी ₹5,841.66 करोड़ रही थी, जबकि FII ने ₹1,002.50 करोड़ की नेट बिकवाली की थी. 11 अगस्त को FII हल्के नेट खरीदार थे, लेकिन इंडेक्स फ्यूचर्स में उनकी बिकवाली बनी हुई थी.

इससे एक महत्वपूर्ण तस्वीर बनती है. कैश मार्केट में घरेलू संस्थागत निवेशक कमजोरी को खरीदारी के मौके की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि विदेशी निवेशकों की रणनीति अभी ज्यादा सतर्क दिखाई दे रही है.

आम निवेशक के लिए इसका मतलब यह है कि बाजार में गिरावट आते ही घबराकर यह मान लेना सही नहीं होगा कि संस्थागत पैसा पूरी तरह निकल गया है. घरेलू संस्थानों की मौजूदगी बाजार को अचानक टूटने से रोक सकती है.

लेकिन DII अकेले तेजी नहीं ला सकते

यहां एक गलती से बचना जरूरी है. DII की बड़ी खरीदारी को देखकर सीधे यह निष्कर्ष निकालना कि Nifty अब तेजी से ऊपर जाएगा, सही रणनीति नहीं होगी. बाजार में अगर एक तरफ कैश से खरीदारी हो रही है और दूसरी तरफ डेरिवेटिव मार्केट में बड़े खिलाड़ी अपनी अलग पोजिशन बना रहे हैं, तो इंडेक्स सीमित दायरे में फंस सकता है.

13 अगस्त के उपलब्ध आंकड़ों में FII की इंडेक्स फ्यूचर्स गतिविधि भी कमजोरी की तरफ इशारा करती है. एक बाजार डेटा ट्रैकर के मुताबिक उस दिन FII इंडेक्स फ्यूचर्स में करीब ₹569.5 करोड़ के नेट सेलर रहे.

इसका मतलब समझना काफी आसान है. कैश मार्केट में DII खरीद रहे हैं, लेकिन विदेशी निवेशकों की दूसरी मार्केट पोजिशनिंग अभी भी पूरी तरह बुलिश तस्वीर नहीं दिखा रही. यही वजह है कि बाजार में खरीदारी होने के बावजूद Nifty की रफ्तार सीमित है.

Nifty के लिए अब कौन से स्तर सबसे जरूरी?

24,395.85 की क्लोजिंग के बाद Nifty के लिए 24,400 के आसपास का क्षेत्र काफी अहम हो गया है. अगर इंडेक्स इस क्षेत्र के ऊपर मजबूती बनाए रखता है और आगे 24,500 के ऊपर टिकता है, तो बाजार में फिर से ऊपर की तरफ momentum बनने की संभावना बढ़ सकती है. इसके उलट 24,300 के नीचे कमजोरी बढ़ने पर निवेशकों की नजर निचले सपोर्ट जोन पर जा सकती है. इसलिए आने वाले सत्रों में सिर्फ FII-DII का आंकड़ा देखना पर्याप्त नहीं होगा. यह भी देखना होगा कि भारी DII खरीदारी के बावजूद Nifty किस स्तर पर टिक रहा है.

अगर DII की खरीदारी जारी रहती है और Nifty 24,500 के ऊपर मजबूती दिखाता है, तो यह संकेत ज्यादा भरोसेमंद होगा कि घरेलू पैसा सिर्फ गिरावट रोक नहीं रहा, बल्कि बाजार को ऊपर ले जाने की कोशिश भी कर रहा है.

महंगा तेल और ग्लोबल रिस्क भी तेजी पर लगा रहे ब्रेक

रॉयटर्स के मुताबिक भारतीय बाजार पर घरेलू फ्लो के अलावा ग्लोबल घटनाक्रम का भी असर है. हाल की बाजार रिपोर्टों में मिडिल ईस्ट तनाव और ऊंचे कच्चे तेल को निवेशकों की चिंता की बड़ी वजह बताया गया है. इससे भारत के इंपोर्ट बिल और महंगाई पर दबाव की आशंका बढ़ती है.

यानी DII कितना भी पैसा लगाएं, अगर ग्लोबल निवेशक जोखिम कम करने की रणनीति अपनाते हैं और तेल की कीमतें दबाव बढ़ाती हैं, तो Nifty में एकतरफा तेजी आना मुश्किल हो सकता है. यही वजह है कि अभी बाजार में एक अजीब स्थिति दिख रही है. पैसा पूरी तरह बाहर नहीं जा रहा, लेकिन तेजी के लिए पर्याप्त भरोसा भी नहीं बन रहा.

निवेशकों के लिए इसका मतलब क्या है?

देव कहते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम को आम निवेशक के नजरिए से देखें तो सबसे बड़ा संकेत यह है कि बाजार में घरेलू संस्थागत पैसा मौजूद है. एनएसई की 13 अगस्त को DII की ₹4,353.09 करोड़ की नेट खरीदारी बताती है कि घरेलू बड़े निवेशक मौजूदा स्तरों पर शेयरों में पैसा लगाने से पीछे नहीं हटे. दूसरी तरफ FII की ₹510.69 करोड़ की बिकवाली बताती है कि विदेशी निवेशकों की तरफ से अभी पूरी तरह भरोसा वापस नहीं आया है.

इसलिए मौजूदा बाजार को समझने का बेहतर तरीका यह है कि DII फिलहाल बाजार को नीचे से थामने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन Nifty को ऊपर ले जाने के लिए सिर्फ घरेलू खरीदारी काफी नहीं है. अगर FII की बिकवाली कम होती है, ग्लोबल संकेत सुधरते हैं और Nifty अहम रेजिस्टेंस पार करता है, तब यही DII की खरीदारी तेजी के लिए ज्यादा मजबूत आधार बन सकती है.

फिलहाल तस्वीर साफ है. विदेशी निवेशक दबाव बना रहे हैं, घरेलू निवेशक उस दबाव को सोख रहे हैं और Nifty इसी रस्साकशी के बीच फंसा हुआ है. इसलिए अगली बड़ी कहानी सिर्फ यह नहीं होगी कि कौन खरीद रहा है और कौन बेच रहा है, बल्कि यह होगी कि घरेलू निवेशक आखिर कब तक बाजार को गिरने से बचा पाते हैं.

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