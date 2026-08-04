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दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या कोलकाता... किस शहर में सबसे सस्ता सोना? जानिए आज आपके सिटी में सोने का भाव क्या होगा

Gold-Silver Where at Lower Prices? आज सोने और चांदी के रिटेल भाव लगभग समान बने हुए हैं. ऐसे में सवाल यह नहीं कि कौन-सा शहर सबसे सस्ता है, बल्कि खरीदते समय कुल बिल कितना बनेगा. मेकिंग चार्ज और स्थानीय शुल्क आपकी जेब पर ज्यादा असर डाल सकते हैं.

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ऋतु सिंह

Updated : Aug 04, 2026, 08:20 AM IST

दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या कोलकाता... किस शहर में सबसे सस्ता सोना? जानिए आज आपके सिटी में सोने का भाव क्या होगा

किस शहर से खरीदें सोना ताकि जेब पर पड़े सबसे कम असर? (फोटो एआई)

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  • आज बड़े शहरों में सोने-चांदी का रेट क्या होगा?
  • दिल्ली मुंबई या कोलकाता कहां मिलेगा सोना सस्ता?
  • आपके शहर का मेकिंग चार्ज बचत तय करेगा
  • सोने-चांदी के रेट नहीं,अंतिम बिल देखें

क्या आज यानी 4 अगस्त 2026 दिन मंगलवार को दिल्ली में सोना खरीदना ज्यादा फायदे का है, या मुंबई और चेन्नई बेहतर विकल्प हैं? अगर आप आज ज्वेलरी खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो सबसे पहले यही सवाल मन में आएगा कि आखिर किस शहर में सबसे सस्ता सोना मिल रहा है.

कमोडिटी और शेयर मार्केट एक्सपर्ट एक्सपर्ट देवकृष्ण पांडेय कहते हैं कि दिलचस्प बात यह है कि आज के ताजा रिटेल रेट देखने पर तस्वीर वैसी नहीं है जैसी अक्सर लोग मान लेते हैं. कीमतों में बड़ा अंतर दिखाई नहीं देता, लेकिन खरीदारी का अंतिम बिल फिर भी अलग हो सकता है. यही वजह है कि सिर्फ गोल्ड रेट देखकर फैसला लेना कई बार महंगा पड़ जाता है.

आज किन शहरों में क्या है सोने और चांदी का भाव

आज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, पटना, भोपाल और चंडीगढ़ में 24 कैरेट सोने का रिटेल भाव 1,42,620 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने का भाव 1,30,640 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास है. वहीं चांदी का रेट अधिकांश शहरों में करीब 2,35,000 रुपये प्रति किलो दर्ज किया गया है. दिल्ली और बेंगलुरु में चांदी का भाव लगभग 2,34,900 रुपये प्रति किलो रहा.

यानी आज के आंकड़ों में ऐसा कोई बड़ा शहर सामने नहीं आता जहां सोना बाकी शहरों की तुलना में साफ तौर पर सस्ता बिक रहा हो. यही वजह है कि केवल शहर बदलकर खरीदारी करने से बहुत बड़ी बचत होने की उम्मीद रखना सही नही होगा.

नीचे दिया गया चार्ट 4 अगस्त 2026 को प्रमुख भारतीय शहरों में प्रचलित ज्वेलरी (रिटेल) बाजार के 24 कैरेट सोना (10 ग्राम), 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) और चांदी (1 किलोग्राम) के औसत भाव पर आधारित है. अलग-अलग ज्वेलर्स, जीएसटी, मेकिंग चार्ज और स्थानीय टैक्स के कारण इनमें थोड़ा अंतर हो सकता है.

शहर 24K सोना (₹/10 ग्राम) 22K सोना (₹/10 ग्राम) चांदी (₹/किलो)
दिल्ली 1,42,620 1,30,640 2,34,900
मुंबई 1,42,620 1,30,640 2,35,000
कोलकाता 1,42,620 1,30,640 2,35,000
चेन्नई 1,42,620 1,30,640 2,35,000
बेंगलुरु 1,42,620 1,30,640 2,34,900
हैदराबाद 1,42,620 1,30,640 2,35,000
अहमदाबाद 1,42,620 1,30,640 2,35,000
जयपुर 1,42,620 1,30,640 2,35,000
लखनऊ 1,42,620 1,30,640 2,35,000
पटना 1,42,620 1,30,640 2,35,000
भोपाल 1,42,620 1,30,640 2,35,000
चंडीगढ़ 1,42,620 1,30,640 2,35,000

नोट:

  • सोने के दाम IBJA/बाजार के बेंचमार्क और प्रमुख ज्वेलरी रिटेलर्स के औसत स्तर के अनुरूप हैं.
  • चांदी के अधिकांश शहरों में भाव लगभग ₹2,35,000 प्रति किलोग्राम हैं, जबकि दिल्ली और बेंगलुरु में यह करीब ₹2,34,900 प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया.

सवाल सिर्फ रेट का नहीं, आखिरी बिल का भी है

यही वह पहलू है जिसे कई खरीदार नजरअंदाज कर देते हैं. ज्वेलरी खरीदते समय सिर्फ प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत नहीं जुड़ती. मेकिंग चार्ज, जीएसटी और कुछ मामलों में स्टोर की प्राइसिंग पॉलिसी भी कुल भुगतान को बदल सकती है.

अगर दो शहरों में सोने का बेस रेट एक जैसा है, लेकिन किसी ज्वेलर का मेकिंग चार्ज कम है, तो वहां से खरीदारी करना आपकी जेब के लिए ज्यादा फायदे का सौदा बन सकता है. कई बार यही अंतर हजारों रुपये तक पहुंच जाता है.

क्यों लगभग एक जैसे हैं बड़े शहरों के भाव?

भारत में सोने की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार, डॉलर की चाल, रुपये की स्थिति और घरेलू बेंचमार्क रेट से प्रभावित होती हैं. इसी वजह से बड़े महानगरों में बेस प्राइस अक्सर एक-दूसरे के बेहद करीब दिखाई देता है.

यानी आज अगर कोई यह सोचकर यात्रा करने की योजना बना रहा है कि किसी दूसरे शहर में सोना बहुत सस्ता मिलेगा, तो उसे पहले वहां के मेकिंग चार्ज और अन्य लागत भी जरूर जांच लेनी चाहिए. वरना बचत की जगह खर्च बढ़ सकता है.

खरीदारी से पहले यह एक काम जरूर करें

अगर आज ही ज्वेलरी खरीदने जा रहे हैं, तो अलग-अलग ज्वेलर्स से अंतिम बिल का अनुमान जरूर लें. केवल प्रति 10 ग्राम का रेट देखकर फैसला न करें. बिल में शामिल हर चार्ज समझना उतना ही जरूरी है जितना सोने का भाव देखना.

एक और बात ध्यान रखने वाली है कि रिटेल रेट अलग-अलग ज्वेलर्स के बीच हल्का-फुल्का बदल सकता है. इसलिए खरीदारी से पहले उसी शहर के दो-तीन प्रतिष्ठित स्टोर का कोटेशन देखना समझदारी होगी. इससे आपको बेहतर डील मिलने की संभावना बढ़ जाती है.

सोना-चांदी खरीदने के लिए सबसे बड़ी सीख क्या है?

आज के आंकड़े यह साफ बताते हैं कि बड़े शहरों में सोने के बेस रेट लगभग समान हैं. ऐसे में समझदारी इसी में है कि खरीदारी का फैसला सिर्फ शहर देखकर नहीं, बल्कि कुल भुगतान, मेकिंग चार्ज, शुद्धता और बिल की पारदर्शिता को ध्यान में रखकर किया जाए. यही तरीका आपकी बचत को सचमुच बढ़ा सकता है.

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