Delhi Metro Internet Speed: यदि आप दिल्ली मेट्रो में सफर करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. दिल्ली मेट्रो में यदि आपको इंटरनेट स्पीड धीमी होने या मोबाइल नेटवर्क गायब होने से जूझना पड़ता है तो यह समस्या जल्द सुलझने वाली है. दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने शुक्रवार (21 फरवरी) को Beckhaul Digital Technologies Pvt. Ltd.के साथ कॉन्ट्रेक्ट साइन किया है. इस कॉन्ट्रेक्ट के तहत दिल्ली-NCR में सभी मेट्रो रूट्स पर हाई-स्पीड ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क लगाया जाएगा, जिससे इंटरनेट स्पीड जेट स्पीड से दौड़ने लगेगी और मोबाइल कनेक्टिविटी भी जोरदार हो जाएगी. चलिए आपको बताते हैं कि Delhi Metro का पूरा प्लान क्या है और फाइबर ऑप्टिक्स (Fiber Optics) क्या होता है, जिससे यह पूरा काम जोरदार तरीके से होगा.

पहले जानिए क्या है दिल्ली मेट्रो का प्लान

दिल्ली मेट्रो के साथ कॉन्ट्रेक्ट के तहत बेकहॉल डिजिटल उसके पूरे नेटवर्क पर 700 किलोमीटर लंबा फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाएगी. इनमें एयरपोर्ट लाइन समेत दिल्ली-NCR की सभी मेट्रो लाइन पर छह चरणों में यह केबल बिछाया जाएगा, जिसकी शुरुआत पिंक और मजेंटा लाइन से की जाएगी. इसके बाद बाकी लाइनों पर भी अगले छह महीनों में यह सुविधा उपलब्ध हो जाएगी.

क्यों किया जा रहा है यह काम?

दिल्ली मेट्रो ने यह काम अपने पैसेंजर्स को सुविधाजनकर सफर देने की प्लानिंग से किया है. साथ ही यह मोदी सरकार की डिजिटल कनेक्टिविटी पॉलिसी के भी तहत है. इससे मेट्रो में दिल्ली के अंदर ही एक से डेढ़ घंटे का सफर करने वाले पैसेंजर इस टाइम का उपयोग भी अपने कामकाज निपटाने के लिए कर पाएंगे. मेट्रो नेटवर्क पर हाई-स्पीड इंटरनेट से टेलीकॉम कंपनियों के साथ ही डेटा सेंटर्स, इंटरनेट प्रोवाइडर्स को भी लाभ होगा. साथ ही दिल्ली-NCR में 5G सर्विसेज का नेटवर्क और ज्यादा मजबूत होगा.

