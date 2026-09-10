कच्चा तेल 100 डॉलर पार तो बढ़ेगी टेंशन! पेट्रोल और डीजल पर बड़ा झटका, OMCs की हालत खराब

अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के तेवर तीखे होने के बाद सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां भारी घाटे के दलदल में उतर चुकी हैं. आलम यह है कि कंपनियों को हर एक लीटर पेट्रोल पर करीब 5 रुपये और डीजल पर सीधे 23 रुपये तक का घाटा हो रहा है.

यूएस और ईरान में चल रहे युद्ध से लेकर इंटरनेशनल मार्केट में मची उथल पुथल के बीच कच्चे दाम के तेल तेजी पकड़ने लगे हैं. कच्चा तेल (Brent Crude) रॉकेट बनकर 100 डॉलर प्रति बैरल के पार निकल चुका है. ऐसे में देश की सरकारी तेल कंपनियों (OMCs) की हालत पतली होती जा रही है. कंपनियों पेट्रोल और डीजल पर घाटा बढ़ रहा है. इसकी वजह मिडिल ईस्ट में चल रहा युद्ध है, जिसकी वजह से 70 से 75 डॉलर के बीच चल रहा क्रूड ऑयल, आज 101 डॉलर पर पहुंच गया है. आइए जानते हैं कि पर्दे के पीछे चल रहे इस खेल का आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ने वाला है.

5 रुपये पेट्रोल और 23 रुपये डीजल का भारी नुकसान झेल रहीं तेल कंपनियां

जानकारों की मानें तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के तेवर तीखे होने के बाद सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां भारी घाटे के दलदल में उतर चुकी हैं. आलम यह है कि कंपनियों को हर एक लीटर पेट्रोल पर करीब 5 रुपये और डीजल पर सीधे 23 रुपये तक का घाटा हो रहा है. इसकी वजह क्रूड ऑयल के दामों में लगातार तेजी होना है, पिछले कुछ महीनों पहले ही सरकार ने पेट्रोल, डीजल से लेकर सीएनजी और एलपीजी गैस तक पर पैसे बढ़ाये थे, लेकिन अब यह बढ़ोतरी एक बार फिर नाकाफी दिख रही है. इसके पीछे की वजह मिडिल ईस्ट युद्ध और वैश्विक बाजार में उठा पटक है.

कच्चे तेल के आयात में लगातार हो रही बढ़ोतरी

भारत अपनी जरूरत का करीब 80 प्रतिशत कच्चा तेल आयात करता है. कच्चे तेल के आयात बिल में 2026-27 के पहले चार महीनों यानी अप्रैल से जुलाई) में 56.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जो अब बढ़कर 63.4 अरब डॉलर पहुंच गई है. यह दावा पेट्रोलियम मंत्रालय के पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ ने किया है. आयात बिल में यह वृद्धि वित्त वर्ष 2027 की अप्रैल से जुलाई अवधि के दौरान आयात की मात्रा में कोई बदलाव न होने के बावजूद हुई है, जो पिछले वर्ष की इसी समय के 81.5 मिलियन टन मीट्रिक टन के बराबर 81.9 मिलियन टन मीट्रिक टन रही है. वहीं, शुद्ध तेल और गैस बिल में इस समय के दौरान 40.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है. वहीं अब इसमें और ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है. ये अब बढ़कर 57.8 अरब डॉलर के पास पहुंच गया है.

आम आदमी की रसोई और बजट पर छिपा वार

जब भी क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते हैं, तो उसकी आंच सीधे आपकी रसोई और थाली तक पहुंचती है. सिर्फ पेट्रोल-डीजल ही नहीं, बल्कि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों पर भी कंपनियों को प्रति सिलेंडर भारी भरकम अंडर-रिकवरी झेलनी पड़ रही है, जब कमर्शियल और घरेलू ईंधन महंगा होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन लागत बढ़ जाती है.इसका सीधा मतलब है कि फल-सब्जियों से लेकर दूध और रोजमर्रा के डिब्बाबंद सामान तक सब कुछ ढोने का खर्च बढ़ेगा, जिससे आने वाले दिनों में आपकी जेब पर महंगाई की दोहरी मार पड़ सकती है.

ट्रांसपोर्ट और मालभाड़े में भूचाल का खतरा

डीजल हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है. देश के ट्रक, बसें, ट्रैक्टर और जनरेटर इसी पर दौड़ते हैं, जब डीजल पर प्रति लीटर 23 रुपये का घाटा कंपनियों को होगा, तो मालभाड़ा ऑटोमैटिकली महंगा हो जाएगा. दिल्ली और आसपास के इलाकों में सीएनजी के दाम पहले ही बढ़ चुके हैं, जिससे ऑटो-टैक्सी चालकों से लेकर आम यात्रियों का बजट बिगड़ रहा है. अगर डीजल-पेट्रोल की कीमतें अनियंत्रित हुईं, तो बाजार में हर एक चीज की ढुलाई महंगी हो जाएगी, जिससे बाजार में हर चीज के दाम ऊपर जाने तय हैं.

क्या भारत में फिर बढ़ेंगे पेट्रोल-डीजल के दाम

सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पंपों पर मिलने वाले ईंधन के दाम बढ़ेंगे, जानकारों का मानना है कि कंपनियां और सरकार ज्यादा लंबे समय तक इस भारी-भरकम घाटे को नहीं सह सकतीं. अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तनाव कम नहीं हुआ और कच्चा तेल इसी तरह 100 डॉलर के ऊपर टिका रहा, तो सरकार के पास या तो टैक्स घटाने का विकल्प बचेगा या फिर मजबूरी में तेल के दाम बढ़ाने का कड़वा घूंट पीना पड़ेगा. फिलहाल, आने वाले कुछ हफ्ते देश की वित्तीय सेहत के लिए बेहद नाजुक रहने वाले हैं.